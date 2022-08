Quand Apple annoncera-t-il l’événement iPhone 14 ? Voici ce que suggèrent les données

Nous sommes début août, et cela ne peut signifier qu’une chose : les prédictions de date d’événement iPhone 14 ! Deviner quand Apple annoncera le nouvel iPhone n’est pas si difficile – les pandémies et les contraintes d’approvisionnement mondiales résistent. Sur la base d’une décennie de dates et de conditions actuelles, voici notre meilleure estimation et comment nous avons décidé.

Jours d’annonce d’événement iPhone

Basé sur plus d’une décennie de couverture d’annonce de date d’événement iPhone sur Netcost-security.fr, nous savons quelques choses. Par exemple, Apple a annoncé les dates des événements iPhone les lundis, mardis et jeudis au cours des 10 dernières années.

Lundi a été le jour de l’annonce de l’événement une fois.

Mardi a été le jour de l’annonce de l’événement à quatre reprises.

Jeudi a été cinq fois le jour de l’annonce de l’événement.

Alors que le jeudi a été le plus utilisé, le mardi a été utilisé le plus récemment. Cependant, nous devons considérer plus de données avant de faire une prédiction.

Événement en personne ou virtuel?

C’est parce que les deux derniers événements iPhone ont eu lieu virtuellement en raison de COVID. Plus récemment, Apple a organisé un événement en personne pour la presse avec WWDC. Si vous pensez qu’Apple organisera également l’événement iPhone 14 en personne, les données prennent en charge une annonce jeudi par rapport à une annonce mardi.

Voici ce que 10 ans de données disent sur les annonces de dates d’événements à distance et en personne :

Les jours entre les événements annoncés et survenus vont de 7 à 13.

Les mardis ont été utilisés avec un préavis de 7 ou 8 jours et la moitié ont été virtuels.

Les jeudis ont été utilisés avec un préavis de 11 à 13 jours, dont 5 des 6 derniers événements en personne.

Les événements en personne ont reçu plus d’avis de presse que les événements à distance, en partie en raison du temps nécessaire pour organiser les déplacements. Pour notre prédiction d’événement en personne, nous choisirons un jeudi à un peu moins de deux semaines de la date de l’événement.

Jours réels de l’événement

Apple a été très prévisible en ce qui concerne le jour de la semaine où il organisera un événement iPhone. Voici ce que nous disent 10 ans d’événements iPhone :

Les événements iPhone se sont produits mardi ou mercredi.

Le mardi a été utilisé pour six événements tandis que le mercredi a été utilisé pour quatre événements.

Quatre des cinq derniers événements ont eu lieu mardi.

Nous savons également que tous les événements iPhone ont eu lieu au cours de la première moitié du mois et que 9 événements sur 10 ont eu lieu en septembre. Si on s’en tient à un mardi ou un mercredi dans la première quinzaine de septembre, il nous reste quatre dates possibles :

mardi 6 septembre

mercredi 7 septembre

mardi 13 septembre

mercredi 14 septembre

Sur la base du mardi étant utilisé plus souvent, le 6 septembre n’étant pas une date iPhone au cours de la dernière décennie et le premier mardi du mois étant un jour après la fête du travail, nous pouvons sélectionner en toute sécurité le mardi 13 septembre pour l’événement iPhone 14.

Une prédiction intelligente serait qu’Apple annoncerait l’iPhone 14 le 14 septembre, mais le numéro de modèle n’a correspondu qu’une seule fois à la date du calendrier. Cela s’est produit en 2016 lorsque Apple a annoncé l’iPhone 7 le 7 septembre.

Alors, où en sommes-nous? Strictement à titre de prédiction et non de rapport, nous pouvons deviner que l’événement iPhone 14 sera annoncé le 1er septembre et se tiendra le 13 septembre. Ceci est basé sur l’hypothèse qu’un événement en personne sera annoncé un jeudi avec plus d’un préavis d’une semaine.

Une chose que les données nous disent également, cependant, c’est qu’aucun événement iPhone n’a été annoncé et organisé avec le même jour et la même date avec le même nombre de jours entre – jamais. Heureusement, il n’y a jamais eu d’événement iPhone annoncé le 1er et tenu le 13 avec 12 jours entre les deux dates. Un point à retenir pourrait être qu’il n’y a tout simplement pas assez de modèles pour faire une prédiction précise. Une autre pourrait être que la création d’un nouvel ensemble de points de données est la plus probable.

En ce qui concerne l’annonce de la date de l’événement iPhone 14, Netcost-security.fr aura la vraie information dès qu’elle sera rendue publique. Vous avez vos propres prévisions d’annonce et de date d’événement ? Partagez sur nos réseaux sociaux.

