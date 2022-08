Les acquisitions d’AAPL ont chuté de façon spectaculaire en 2021 et 2022, montrent les dépôts réglementaires

Les acquisitions d’AAPL ont chuté de façon spectaculaire au cours des deux dernières années, selon les documents réglementaires de la société.

Apple a dépensé 1,5 milliard de dollars pour acheter des entreprises au cours de l’exercice 2020, tombant à seulement 33 millions de dollars en 2021 et 169 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de son exercice 2022…

Arrière plan

Bien qu’Apple ait suffisamment d’argent pour racheter de grandes entreprises afin de se donner une longueur d’avance dans presque tous les secteurs d’activité que vous pouvez nommer, le fabricant d’iPhone n’a pas l’habitude d’acheter des superproductions.

Apple a payé 3 milliards de dollars pour acquérir Beats en 2014, ce qui lui a donné la base d’Apple Music ainsi qu’une marque audio populaire. En 2019, il a racheté l’activité de modems pour smartphones d’Intel pour 1 milliard de dollars, afin d’accélérer le développement de sa propre puce radio 5G – ainsi que d’acquérir les brevets nécessaires.

Plus généralement, cependant, la société de Cupertino a tendance à acheter des entreprises plus petites afin d’acquérir à la fois leur propriété intellectuelle et leurs employés clés.

Au cours des dernières années, Apple a réalisé en moyenne entre une et deux acquisitions d’entreprises par mois.

Les acquisitions d’AAPL en baisse

Bloomberg a examiné les documents réglementaires d’Apple pour constater que les dépenses de l’entreprise en acquisitions ont considérablement diminué au cours des deux dernières années.

Apple Inc., qui avait l’habitude d’acquérir une entreprise toutes les trois ou quatre semaines, a considérablement ralenti ses transactions au cours des deux dernières années, signe que le géant de la technologie est plus exigeant face à une économie chancelante et à un contrôle gouvernemental accru. La société n’a dépensé que 33 millions de dollars en paiements liés à des acquisitions au cours de son dernier exercice et 169 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année en cours, selon les documents réglementaires. C’est en baisse par rapport aux 1,5 milliard de dollars de l’exercice 2020 […] Ce flux d’affaires a ralenti à un filet. Apple n’a fait que deux acquisitions connues en 2022 : les startups britanniques Credit Kudos et AI Music. La première de ces deux sociétés a développé une technologie de calcul des cotes de crédit, ce qui aidera probablement Apple à construire sa propre infrastructure pour les produits financiers. Cette dernière entreprise a utilisé l’intelligence artificielle pour générer de la musique sur mesure. La seule prise de contrôle connue d’Apple en 2021 a été l’achat de Primephonic, un service de streaming de musique classique.

Gurman note dans son rapport que les chiffres n’incluent pas l’argent dépensé pour le contenu, comme les émissions de télévision et les droits de diffusion sportive pour Apple TV+.

La prise de Netcost-security.fr

Apple est notoirement timide à propos des acquisitions, n’annonçant ni ne commentant la plupart d’entre elles. Lorsqu’on lui demande de commenter, l’entreprise répond généralement par une réponse passe-partout d’une phrase :

Apple achète de temps en temps de petites entreprises technologiques et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos projets.

Il y aura toujours des variations dans les dépenses d’acquisition, mais il est juste de dire qu’il y a eu une baisse notable au cours des 21 derniers mois. Cela peut être aléatoire, mais Apple se méfiera désormais davantage des problèmes antitrust potentiels, ce qui peut expliquer pourquoi la carte Apple de Tim Cook a vu moins d’action.

