Actu: Plans d’annonce du casque Apple Mixed Reality, attentes du marché, prix

L’analyste Apple Ming-Chi Actu est de retour avec une autre recherche sur le prochain casque de réalité mixte qui sera probablement annoncé dans les mois à venir. Selon Actu, cet appareil pourrait être annoncé dès janvier 2023.

L’analyste double la mise sur un autre rapport qu’il a fait en juin. Ce temps, Actu dit le marché a les attentes les plus élevées pour « le casque AR/MR parmi les nouveaux produits d’Apple en 2023 ».

Cependant, ce thème d’investissement n’est pas devenu un consensus clair du marché en raison des doutes sur l’expérience utilisateur innovante et des faibles expéditions de moins de 1,5 million d’unités en 2023. Apple pourrait annoncer le casque AR/MR dès janvier 2023. Cet événement médiatique est attendu. pour réduire les inquiétudes des investisseurs concernant l’expérience utilisateur innovante et le faible taux de livraison en 2023, et renforcer leur confiance dans les perspectives du casque.

Actu pense que le casque Apple Mixed Reality sera le « prochain produit électronique grand public révolutionnaire après l’iPhone ».

Alors que les rapports précédents mentionnaient déjà que le casque Mixed Reality serait cher, Ming-Chi Actu dit que les analystes s’attendent à ce que ce produit coûte entre 2 000 et 2 500 $. Un prix plus élevé affectera l’expédition, écrit-il.

L’annonce du casque Mixed Reality se concentrera sur trois points principaux : les cas d’utilisation, l’écosystème logiciel/service/développement et les détails des spécifications matérielles. Actu dit que si Apple parvient à convaincre les investisseurs que ce produit peut connaître une croissance rapide au cours des prochaines années, ils seront moins préoccupés par les faibles livraisons en 2023.

Alors qu’Apple n’a même pas annoncé ce produit, l’analyste a déjà indiqué que la société prépare une version plus abordable pour début 2025. En plus de cela, Apple prépare également son casque AR uniquement. Cet appareil est l’objectif principal d’Apple, mais il devrait être annoncé vers 2024. Ci-dessous, vous trouverez plus de détails sur la différence entre ces deux produits supposés.

