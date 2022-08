Si vous souhaitez utiliser vos Apple AirPods sur Android, voici votre application

La communauté Android présente CAPod, une application complémentaire pour utiliser les AirPods sur Android qui est également gratuite et open source.

Si vous êtes passé d’iPhone à Android, ce qui est assez rare de nos jours, vous vous êtes probablement rendu compte qu’il n’existe aucune application permettant d’utiliser vos écouteurs sans fil AirPods avec toutes leurs fonctions sur Android, et Apple est toujours déterminé à maintenir ses services et produits dans les murs de Cupertino.

Nous sommes confrontés à un cas similaire à celui du transfert de fichiers entre iOS et Android via Bluetooth, qu’Apple s’en tient à son protocole exclusif AirDrop, et dans ce cas, bien que vous puissiez connecter les AirPod à un mobile Android et écouter votre musique ou passer des appels , La vérité est que jusqu’à présent, et bien que Google ait également publié la plupart de ses applications et services sur iOS, il n’existe aucune application compagnon qui nous permette de tirer le meilleur parti des véritables écouteurs sans fil d’Apple.

Et nous avons dit jusqu’à présent parce que la communauté des développeurs s’est mise au travail, et en effet de xda-developers ils nous présentent CAPod, la première application de gestion des AirPods pour Android qui est également open source et totalement gratuite pour les utilisateurs .

Ici, nous vous laissons le lien vers sa page de présentation et le téléchargeons dans le Google Play Store :

Télécharger (Gratuit) CAPod – Compagnon pour AirPods | Google Play Store

3 avantages et 2 inconvénients d’utiliser des AirPods avec un mobile Android

Parmi les fonctions qui ont été perdues sans l’application compagnon sur Android pour AirPods figuraient justement certaines options clés telles que la vérification de la batterie disponible dans chaque écouteur individuellement, ainsi que dans le boîtier de charge, ou encore la possibilité de modifier les commandes du casque. relecture.

Et c’est précisément ce que vient nous offrir CAPod, qui devient l’alternative la plus décente pour relier efficacement les AirPod d’Apple à n’importe quel appareil Android, étendant ses fonctionnalités en dehors de l’écosystème iOS.

Si vous avez aimé les AirPods mais que vous n’étiez pas satisfait des options par défaut, qui sont les seules possibles sur Android, maintenant avec CAPod vous pouvez scanner l’environnement du smartphone pour trouver des modèles d’écouteurs Apple ou Beats compatibles, révélant une carte d’information qui Il nous montrera de nombreuses informations utiles: paramètres du signal, état de l’appareil, pourcentage de batterie séparément pour chaque écouteur et son étui, si chaque écouteur est dans la boîte ou dans l’oreille, si l’audio est en cours de lecture ou non , qui le casque agit comme un microphone, et ainsi de suite…

L’application promet de s’améliorer, et bien qu’elle nous offre plusieurs données impossibles à obtenir sur Android, elle ne nous permet toujours pas pour l’instant de réaffecter les commandes ou d’activer la compatibilité des AirPods avec les assistants intelligents sur Android, ce qui serait idéal pour boucler la boucle.

L’application compagnon My AirPods pour Android est désormais open-source : https://t.co/eewpRCqi6U – Matthias Urhahn (@d4rken) 25 juillet 2022

D’autres options que nous voyons plus loin sont celles d’apporter Spatial Audio, par exemple, et nous supposons que cela nécessitera des logiciels et des licences qu’Apple intègre sûrement dans ses appareils de manière exclusive et protégée.

Quelque chose est quelque chose, de toute façon, vous n’avez donc plus besoin de jeter vos AirPods ou de les revendre si vous passez d’Apple et de son iPhone à n’importe quel appareil Android… Bonne nouvelle !

