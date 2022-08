Missing 11 : le jeu complexe de deviner les footballeurs qui vous met à l’épreuve

Si vous pensez connaître tous les joueurs de football, ou au moins avoir une bonne compréhension de ce monde, Missing 11 est le jeu qu’il vous faut.

Il n’y a pas beaucoup de jeux qui consistent à deviner des joueurs de football, nous devons donc valoriser Missing 11 comme il le mérite, un défi compliqué qui teste vos connaissances sur ce sport. Nous l’avons déjà essayé, et la vérité est que c’est un jeu des plus divertissants dans lequel vous devez également exercer votre mémoire.

Missing 11 ne consiste pas seulement à deviner le nom du joueur du jour, comme le jeu Footle. Dans ce cas, vous devez trouver le nom de chacun des 11 joueurs qui composaient la formation d’une équipe dans un match spécifique. Nous vous avons déjà dit que certains défis ne sont pas faciles du tout, mais que vous avez l’aide la plus utile.

Missing 11: Le jeu délicat de deviner les joueurs de football

Missing 11 est un jeu de devinettes de joueurs de football que tous les amateurs de football vont adorer. Il est entièrement gratuit et jouable depuis sa version web, il est donc accessible depuis votre mobile, tablette ou ordinateur. Il vous suffit d’entrer le lien suivant et de commencer à jouer.

Jouer à Miss 11

Vous ferez face à une équipe vide de onze joueurs, votre tâche est de la remplir avec les noms corrects. Pour bien faire les choses, le jeu lui-même vous offre des informations sur le match auquel appartient cette formation. Par exemple, nous avons dû deviner les 11 titulaires de Chelsea contre Everton à Goodison Park lors du match de Premier League 2011.

Bien sûr, vous vous souvenez de certains joueurs plus connus, comme Lampard ou Terry, mais résoudre d’autres positions est beaucoup plus compliqué. Ce n’est pas impossible, car Missing 11 intègre une sorte de Wordle au sein de chaque joueur qui vous aidera à résoudre le nom en question. Le fonctionnement est le même que le Wordle original : vous entrez un nom et, en vous basant sur les indices de couleur, vous essayez de deviner la solution.

Au cas où vous n’auriez pas joué au jeu de mode, passons en revue la signification de ses indices de couleur : le vert indique que la lettre est au bon endroit, le jaune indique que la lettre est dans le dernier mot, mais pas à cet endroit, et le gris indique la lettre n’apparaît pas dans le nom. En plus de ces indices, vous disposez de 6 tentatives pour résoudre le mystère.

Une fois le jeu terminé, vous pourrez affronter d’autres files d’attente vides dans le but de les compléter avec les noms corrects. D’après nos tests, la variété des ligues, des équipes et des saisons est vaste, vous devrez donc maîtriser le football international pour réussir. Sinon, vous pouvez au moins utiliser votre connaissance de Wordle pour trouver les 11 solutions.

Si vous aimez le football et que vous vous souvenez de joueurs comme Del Piero, Gerrard ou Raúl, Missing 11 est un jeu que vous devez essayer. En savez-vous autant sur le football que vous le pensez ?