Cette application gratuite est parfaite pour contrôler vos dépenses, économiser et vous organiser avec une tête

Splitwise est une application gratuite avec laquelle vous pouvez contrôler à la fois l’argent que vos amis vous doivent et l’argent que vous leur devez.

En été, il est plus courant de rencontrer vos amis pour le déjeuner ou le dîner et quand il s’agit de payer, il y a des problèmes, car l’un n’a qu’une carte, un autre n’a que des billets de 50 euros et un autre ne reçoit pas l’argent et vous demande de mettre sa part et qu’il vous paie déjà demain.

Cela fait qu’au final c’est vous qui finissez par payer pour tout le monde et vous espérez que chacun de vos amis se souviendra de ce qu’il vous doit, mais vous savez parfaitement que ce ne sera pas comme ça.

Pour cette raison, nous sommes ici aujourd’hui pour parler de Splitwise, une application gratuite avec laquelle vous pourrez contrôler vos dépenses, économiser et vous organiser avec votre tête.

Splitwise est la meilleure application pour diviser et partager les dépenses

Splitwise est une application gratuite avec laquelle vous pouvez contrôler à la fois l’argent que vos amis vous doivent et l’argent que vous leur devez. Grâce à elle, vos amis vous rendront tout ce qu’ils vous doivent et vous réglerez vos dettes impayées.

Splitwise est une application très simple à utiliser, car pour commencer à l’utiliser, il vous suffit de la télécharger et de l’installer à partir du lien direct vers le Google Play Store que nous vous laissons à la fin de cet article et de vous connecter avec votre compte Google.

Une fois cela fait, pour gérer un paiement partagé avec Splitwise il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Ouvrez l’application Splitwise sur votre mobile Android

Allez dans l’onglet Groupes et cliquez sur le bouton Créer un nouveau groupe

Donnez un nom au groupe, par exemple, Dîner

Sélectionnez l’un des quatre types de groupe : Voyage, Domicile, Couple ou Autre

Cliquez sur le bouton Enregistrer qui apparaît dans le coin supérieur droit pour créer le groupe

Eh bien, une fois que vous avez créé le groupe, la prochaine étape consiste à ajouter les personnes qui vous doivent de l’argent et le montant total à diviser. Pour effectuer la première tâche, il vous suffit d’effectuer quelques actions simples :

Dans l’onglet Groupes, entrez le groupe que vous venez de créer

Cliquez sur le bouton Ajouter des membres au groupe

Sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe

S’il y a une personne que vous n’avez pas enregistrée dans vos contacts, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur le bouton Ajouter un nouveau contact à Splitwise

Une fois les contacts ajoutés, cliquez sur l’icône avec la flèche blanche sur fond rouge qui se trouve en bas à droite de l’application

Enfin, cliquez sur le bouton Terminer et une fenêtre pop-up apparaîtra avec laquelle vous pourrez envoyer un SMs à chacun d’eux pour leur rappeler le paiement en attente

Enfin, vous devez ajouter le montant total que vous ou une autre personne avez payé et le répartir entre tous les membres du groupe et pour cela, vous n’avez qu’à effectuer les étapes suivantes :

Dans l’onglet Groupes, entrez le groupe que vous venez de créer

Cliquez sur le bouton Ajouter une dépense qui apparaît en bas à droite de l’application

Dans le premier champ qui apparaît, entrez une description du paiement, par exemple, la date du dîner en question

Sélectionnez ensuite la devise dans laquelle le paiement a été effectué et le montant du même

Cliquez sur le bouton Vous pour indiquer qui a payé ladite somme : s’il s’agissait de vous seul, d’une autre personne ou s’il y en avait plusieurs

Cliquez sur le bouton en parts égales et choisissez la manière de répartir le paiement entre plusieurs options : Répartir équitablement : le montant est réparti également entre tous les membres du groupe Diviser en parts inégales : ici vous devez indiquer le montant que chacun doit payer Par pourcentages : entrez le pourcentage que chaque personne doit payer Par tranches : idéal pour les divisions en fonction du temps (2 nuits = 2 tranches) ou pour les familles (famille de 3 = 3 tranches) Par ajustement : cette option vous permet d’indiquer si une personne doit un montant supplémentaire

Cliquez sur le bouton de confirmation qui apparaît en haut de l’application

Cliquez sur l’icône de l’appareil photo ou sur l’icône de note de blog si vous souhaitez ajouter, par exemple, une photo du billet ou une note importante sur le paiement

Appuyez à nouveau sur le bouton de confirmation situé dans le coin supérieur droit et un écran apparaîtra avec un résumé de ce qu’ils vous doivent au total et de ce que chacun des membres du groupe vous doit

Splitwise est l’une des applications les plus populaires du Play Store pour partager et partager les dépenses, avec plus de 10 millions de téléchargements et un score de 4,5 sur 5 dans l’App Store de Google.

Téléchargement gratuit de Splitwise – Factures et dépenses