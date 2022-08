Ainsi, vous pouvez facilement modifier du texte avec votre clavier mobile

Avec Gboard, le clavier de Google, vous pouvez modifier n’importe quel texte rapidement et facilement.

Normalement, lorsque vous souhaitez modifier un texte, vous le faites généralement depuis votre tablette ou votre ordinateur portable, car ces appareils ont des écrans plus grands que votre téléphone portable et sont plus confortables pour vous pour effectuer cette tâche.

Mais sûrement, à un moment donné, vous avez eu besoin de modifier un texte en peu de temps directement depuis votre mobile et pour cette raison, aujourd’hui, nous allons vous dire comment vous pouvez facilement modifier un texte simplement en utilisant le clavier de votre mobile Android.

Modifiez n’importe quel texte en quelques secondes avec Gboard

La première étape pour pouvoir éditer n’importe quel texte avec votre mobile est d’avoir installé Gboard, le clavier Google, quelque chose de pas très compliqué puisque ce clavier est déjà pré-installé dans la grande majorité des terminaux Android du marché. Dans le cas où ce ne serait pas le cas, vous pouvez le télécharger depuis le lien direct vers le Google Play Store que nous vous laissons à la fin de cet article.

Pour modifier n’importe quel texte avec Gboard, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Ouvrez le document que vous souhaitez modifier sur votre mobile Android

Appuyez n’importe où dans le texte pour afficher Gboard

Cliquez sur le bouton Modifier le texte qui apparaît sur le côté droit de la barre supérieure du clavier Google

Dans le cas où l’icône de l’éditeur de texte n’apparaît pas dans la barre supérieure, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur le bouton avec les trois points horizontaux et en faisant glisser ledit bouton vers la barre supérieure

Lorsque vous cliquez sur le bouton Modifier le texte, certains boutons apparaissent en bas à travers lesquels vous pouvez naviguer et sélectionner, couper, copier, coller ou supprimer de gros morceaux de texte

Grâce à cette astuce simple, vous pourrez facilement modifier n’importe quel texte de votre mobile en peu de temps, mais si vous utilisez régulièrement le clavier Google, nous vous recommandons également de consulter notre guide avec les meilleurs conseils pour obtenir le Gboard.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.