7 fonctionnalités cachées de l’application YouTube que vous devriez essayer

Tirez le meilleur parti de l’application YouTube sur votre mobile grâce à ces 7 fonctionnalités cachées. Pas à pas, nous vous expliquons comment les utiliser.

YouTube est une application vidéo si populaire que nous pensons tous la connaître parfaitement. Cependant, il cache quelques secrets clés pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Si vous faites partie de ceux qui l’utilisent avec une certaine fréquence, nous découvrirons dans cet article 7 fonctions cachées dans l’application YouTube pour appareils mobiles que vous devriez essayer.

Ce sont les outils les plus variés, allant de la protection de votre vie privée à la configuration d’éléments aussi utiles que les sous-titres. Google a fait un excellent travail en développant l’application YouTube, et cela est démontré par les fonctions cachées que nous verrons ci-dessous. Pas à pas, nous vous apprenons à les utiliser pour que YouTube n’ait plus de secret pour vous.

Pause de la lecture et de l’historique de recherche

L’historique YouTube rassemble toutes les vidéos que vous avez regardées depuis votre compte, ainsi que toutes les recherches que vous avez effectuées. Cela peut être positif, car cela vous permet de retrouver facilement des vidéos que vous avez regardées il y a longtemps. Cependant, cela indique également que toute personne ayant accès à votre compte peut voir cet historique.

Si vous souhaitez protéger votre vie privée, dans l’application YouTube, vous pouvez suspendre l’enregistrement de la lecture et des recherches aussi longtemps que vous le souhaitez. Voici comment vous pouvez procéder :

Ouvrez l’application YouTube. Appuyez sur votre photo de profil, située dans le coin supérieur droit. Entrez dans la section « Paramètres ». Allez dans « Historique et confidentialité ». Cochez les cases « Suspendre l’historique des vidéos regardées » et « Suspendre l’historique des recherches ».

Lorsque vous souhaitez que YouTube ré-enregistre votre historique des vidéos que vous avez visionnées et des recherches que vous avez effectuées, il vous suffit de décocher les deux cases en suivant les étapes récemment expliquées.

Désactiver la lecture automatique des vidéos

L’une des fonctions les plus connues de la plateforme est la lecture automatique des vidéos, c’est-à-dire que lorsque vous avez fini de regarder une vidéo, YouTube vous en montre automatiquement une autre sans que vous ne touchiez à rien. Cet outil est utile, par exemple, lorsque vous écoutez de la musique, car YouTube continue de jouer des chansons qu’il sait que vous aimez. Cependant, si vous ne l’aimez pas, vous pouvez désactiver la lecture automatique en quelques étapes simples.

Ouvrez l’application YouTube. Appuyez sur votre photo de profil, située dans le coin supérieur droit. Entrez dans la section « Paramètres ». Allez dans « Lecture automatique ». Décochez la case « Lire automatiquement la vidéo suivante ».

Créez des clips avec vos moments préférés

Début 2021, la fonction « Clips » est arrivée dans l’application YouTube, l’une des plus utiles que vous puissiez utiliser. Fondamentalement, avec cet outil, vous pouvez créer de petits clips avec vos moments préférés d’une vidéo. De cette façon, vous générerez un lien qui donnera accès au clip que vous avez réalisé. Voici comment créer des clips vidéo sur YouTube :

Ouvrez l’application YouTube et accédez à la vidéo à partir de laquelle vous souhaitez créer le clip. Cliquez sur l’option « Clip » qui apparaît sous le titre de la vidéo, représentée par une icône de ciseaux. Écrivez un titre pour le clip, c’est obligatoire. Ensuite, sélectionnez le fragment spécifique, qui peut durer de 5 à 60 secondes. Le clip par défaut est de 15 secondes, mais vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière avec les curseurs. Lorsque vous avez terminé l’édition, cliquez sur » le clip ». Sélectionnez la plateforme sur laquelle vous souhaitez le partager sous forme de lien et le tour est joué, vous aurez créé et partagé un clip YouTube.

En cliquant sur le lien que vous avez créé, tout utilisateur peut accéder au clip vidéo que vous avez sélectionné. Ensuite, vous pouvez à la fois la partager avec d’autres personnes et visionner la vidéo originale dans son intégralité.

Définissez des rappels pour vous accorder une pause

YouTube peut être une plate-forme vraiment addictive, vous captivant pendant des heures et des heures pendant que vous regardez des vidéos qui vous intéressent. Si l’on tient compte du fait que YouTube analyse votre historique de lecture, ses algorithmes savent exactement ce que vous aimez et vous l’apprennent en continu si vous avez activé la lecture automatique.

En plus de désactiver cette dernière fonction, pour vous accorder une pause de YouTube, il est utile d’activer un rappel qui vous recommande de faire une pause de temps en temps. Voici comment vous pouvez procéder :

Ouvrez l’application YouTube. Appuyez sur votre photo de profil, située dans le coin supérieur droit. Entrez dans la section « Paramètres ». Accédez à la section « Général ». Cochez la case « Rappelle-moi de faire une pause ». Choisissez la fréquence du rappel.

Activez le mode restreint pour les plus petits

Les plus petits de la maison peuvent avoir accès à votre mobile, voire utiliser YouTube pour se divertir tout en regardant leurs vidéos préférées. Cependant, cela peut être dangereux, car il existe également des vidéos sur la plate-forme qui sont considérées comme du contenu adulte ou mature. C’est à cela que sert le mode restreint, pour bloquer l’accès à ces vidéos. Avec ces étapes, vous pouvez l’activer en quelques secondes :

Ouvrez l’application YouTube. Appuyez sur votre photo de profil, située dans le coin supérieur droit. Entrez dans la section « Paramètres ». Accédez à la section « Général ». Activez l’option « Mode restreint ».

Comme YouTube l’explique dans l’option elle-même, cette fonction est utilisée pour masquer les vidéos avec du contenu pour adultes, mais son fonctionnement n’est pas infaillible à 100 %. De plus, son activation ne fonctionne que pour l’appareil à partir duquel vous avez effectué la procédure, dans notre cas, le mobile.

Programmez un récapitulatif quotidien avec toutes vos notifications

Vous ne le saviez peut-être pas, mais le service de streaming vous offre la possibilité de regrouper toutes vos notifications YouTube quotidiennes en une seule afin que vous puissiez vous rattraper en un coup d’œil. De cette façon, au lieu de recevoir toutes les notifications séparément, vous recevez une seule notification au moment que vous choisissez avec toutes les informations que vous avez manquées.

Par exemple, cet outil est utile si vous faites partie de ceux qui accèdent à YouTube la nuit. Vous pouvez définir le résumé à 22 heures et vous verrez alors tout le contenu que les chaînes que vous suivez ont publié. Voici comment ce résumé quotidien est activé avec toutes les notifications :

Ouvrez l’application YouTube. Appuyez sur votre photo de profil, située dans le coin supérieur droit. Entrez dans la section « Paramètres ». Accédez à la section « Notifications ». Cochez la case « Reprise planifiée ». Choisissez l’heure à laquelle vous souhaitez recevoir le résumé et appuyez sur « OK » pour enregistrer les paramètres.

Choisissez l’apparence des sous-titres

Les sous-titres YouTube ne doivent pas nécessairement être tels que vous les voyez, depuis l’application elle-même, vous pouvez facilement changer son apparence. En fait, YouTube vous donne accès aux paramètres de sous-titres de votre propre téléphone, modifiant ainsi également les sous-titres que vous verrez sur la plate-forme vidéo. De cette façon, vous pouvez passer de la taille de la police au style des sous-titres.

Ouvrez l’application YouTube. Appuyez sur votre photo de profil, située dans le coin supérieur droit. Entrez dans la section « Paramètres ». Allez dans la section « Sous-titres ». Appuyez sur « Taille et style des sous-titres » et choisissez le paramètre que vous préférez. Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir l’aperçu.

Si vous utilisez ces fonctionnalités cachées de YouTube, l’application vidéo vous sera beaucoup plus utile, ou du moins mieux adaptée à vos besoins d’utilisation.