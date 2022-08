Gurman : Apple prépare de nouveaux HomePod et des appareils intelligents pour la maison

Apple pourrait préparer un nouveau HomePod haut de gamme, un HomePod mini mis à jour ainsi que deux autres appareils domestiques qui pourraient voir le jour vers la fin de 2023 ou le début de 2024, selon Bloombergde Mark Gurman dans son dernier Allumer bulletin.

Gurman dit qu’Apple a « au moins quatre nouveaux appareils intelligents pour la maison dans ses laboratoires, mais tous ne verront pas le jour ». À partir de maintenant, un nouveau HomePod haut de gamme semble plus susceptible d’arriver.

Comme rapporté précédemment par le journaliste, ce nouveau HomePod porte le nom de code B620, embarquera la même puce S8 de la future Apple Watch Series 8, et sera plus proche « en termes de taille et de performances audio » du HomePod d’origine plutôt que de la version mini. .

Ce qui est nouveau, cette fois, c’est que Gurman rapporte qu’Apple travaille également sur un HomePod mini mis à jour. Bien que l’on ne sache pas ce qui pourrait changer, l’entreprise pourrait peut-être envisager de mettre à jour tous ses appareils avec la prise en charge de Bluetooth 5.2, car un important codec audio vient de sortir.

Dans l’article, BloombergLe journaliste de explore également deux appareils domestiques qui pourraient voir le jour :

Un appareil de cuisine qui combine un iPad et un haut-parleur ; Un appareil de salon qui combine une Apple TV, un appareil photo et un HomePod.

Il pense que l’un d’entre eux sera lancé à la fin de l’année prochaine ou au début de 2024. L’un ou l’autre produit serait sûrement en concurrence avec les options d’Amazon, telles qu’Amazon Echo et Amazon Show.

Ces appareils pourraient aider Apple à connecter les maisons des utilisateurs, car la société a poussé le HomePod mini et l’Apple TV en tant que hubs domestiques.

Lequel de ces appareils seriez-vous le plus intéressé de voir Apple annoncer à moyen terme ? Un nouveau HomePod, HomePod mini, un appareil de cuisine ou cet appareil de salon ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

