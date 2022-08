Découvrez les meilleures astuces du Xiaomi Smart Band 7, avec lequel vous pourrez tirer le meilleur parti de toutes ses fonctionnalités.

Il y a moins d’un mois, Xiaomi présentait son nouveau bracelet intelligent à la société, un Xiaomi Smart Band 7 que nous avons déjà pu analyser en profondeur et qui se distingue par de nouvelles fonctions comme un écran plus grand avec le mode « Always On Display » , une plus grande variété de modes sportifs et une mesure plus précise de la fréquence cardiaque, du niveau d’oxygène dans le sang et de la qualité du sommeil.

Si vous avez le nouveau bracelet de quantification Xiaomi et que vous souhaitez en tirer le meilleur parti, continuez à lire, car nous allons ensuite vous révéler les meilleures astuces pour le Xiaomi Smart Band 7, sur la base d’une vidéo récemment publiée par nos collègues de Urban Tecno , que nous vous laissons sous ces lignes.

Transformez une alarme normale en une alarme intelligente

Avec le Xiaomi Smart Band 7, vous pouvez régler diverses alarmes pour, par exemple, vous réveiller le matin ou vous lever d’une sieste après le déjeuner, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que vous pouvez transformer ces alarmes normales en alarmes intelligentes. De cette manière, le bracelet analysera lui-même vos cycles de sommeil et réglera automatiquement l’alarme pour qu’elle sonne 10 minutes avant ou après l’heure que vous avez indiquée.

Pour transformer une alarme en une alarme intelligente, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Accédez à l’option Paramètres depuis votre Band 7

Cliquez sur l’option Alarme

Cliquez sur l’icône d’édition qui apparaît en haut

Sélectionnez l’alarme que vous souhaitez rendre intelligente

Cliquez sur le dernier bouton de ce menu intitulé Alarme

Activez le Switch qui apparaît en haut

Économisez la batterie avec le mode « Always On Display » activé

L’une des nouveautés du Xiaomi Smart Band 7 est qu’il dispose du mode « Always On Display », grâce auquel l’écran sera toujours allumé et vous montrera à la fois l’heure et la date. Mais le fait d’avoir ce mode activé se traduit par une plus grande consommation de batterie et, pour cette raison, nous sommes ici pour vous dire quelques astuces simples pour réduire la consommation lorsque vous avez activé le mode « Always On Display »:

Choisissez un cadran avec une petite taille d’heure qui ne contient pas beaucoup d’informations afin que lorsque le mode « Always On Display » est activé, il reste simplement en silhouette et passe le moins de pixels possible

Désactivez la fonction augmenter pour activer, car, de cette façon, vous aurez toujours l’écran allumé et il consommera moins que s’il s’allume à chaque fois que vous tournez votre poignet

Personnaliser la vibration des notifications

Une autre astuce très utile pour le Mi Band 7 est que vous pouvez personnaliser la vibration de chaque notification, de sorte que lorsque vous recevez un avertissement, vous saurez déjà de quel type il s’agit. Pour personnaliser la vibration des notifications, il vous suffit d’effectuer quelques actions simples :

Accéder à l’application My Fitness

Accédez à l’onglet Appareil

Faites défiler vers le bas et appuyez sur l’option Vibration

Sélectionnez le type de notification que vous souhaitez personnaliser

Cliquez sur le bouton Ajouter

Appuyez plusieurs fois sur l’écran pour créer un motif de vibration

Une fois le pattern créé, cliquez sur Stop

Cliquez sur le bouton OK et donnez un nom à la vibration personnalisée que vous venez de créer

Enfin, revenez en arrière et sélectionnez cette nouvelle vibration pour le type de notification que vous souhaitez

Activer le mode économie d’énergie

Le Xiaomi Smart Band 7 dispose également d’un mode d’économie d’énergie et lorsqu’il est activé, le bracelet n’enregistrera que les étapes et les informations de sommeil de base afin de prolonger son autonomie. Pour activer le mode économie d’énergie sur votre Mi Band 7, il vous suffit d’effectuer les étapes suivantes :

Naviguez dans le menu de votre Band 7 et entrez dans l’option Paramètres

Faites défiler vers le bas et accédez à la section Mode d’économie de batterie

Activez le Switch qui apparaît en haut de cette section



Une fois cela fait, vous verrez que le visage est automatiquement changé pour un plus minimaliste avec un fond noir qui vous montre la batterie restante, l’heure, la date et les étapes. Enfin, si vous souhaitez désactiver ce mode d’économie de batterie, il vous suffit de faire un appui long sur l’écran du Smart Band 7.

Contrôlez la musique pendant que vous faites du sport

L’une des nouveautés du Mi Band 7 est qu’il dispose d’un multitâche plus avancé et grâce à lui, vous pourrez, par exemple, mettre en pause la lecture ou changer de chanson sans avoir à quitter le mode routine de l’exercice que vous pratiquez, puisqu’avec une simple slide, vous pouvez accéder aux commandes de lecture de musique.

Ajouter la météo de plus de villes

Vous pouvez configurer le Xiaomi Smart Band 7 pour vous montrer la météo dans différentes villes et, ainsi, selon la ville dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez consulter la météo dans chacune d’elles.

Pour ce faire, la première chose à faire est d’entrer dans l’application Mi Fitness et d’effectuer les actions suivantes :

Accéder à l’onglet Appareil

Entrez l’option Heure

Recherchez la ou les villes que vous souhaitez que le Mi Band 7 vous montre et ajoutez-les

Une fois cela fait, il vous suffit de cliquer sur le widget météo de votre Smart Band 7, d’entrer dans l’option Changer de ville et de sélectionner l’une des villes que vous avez précédemment ajoutées.

Personnalisez vos sphères

Le Xiaomi Smart Band 7 possède un grand nombre de sphères, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que beaucoup d’entre elles peuvent être personnalisées pour vous montrer les informations qui vous intéressent le plus, telles que la fréquence cardiaque, les pas, les calories consommées ou la batterie restante de le bracelet.

Ainsi, pour personnaliser une sphère il suffit de suivre quelques étapes simples :

Faites un appui long sur la sphère que vous souhaitez personnaliser

Cliquez sur l’icône d’engrenage qui apparaît en bas

Cliquez sur chacun des widgets en surbrillance et vous verrez toutes les options disponibles dans chacun d’eux

Enfin, faites une slide et cliquez sur le bouton de confirmation pour enregistrer les modifications

Mettez la photo que vous voulez en fond d’écran

Non seulement tu peux personnaliser les informations qui apparaissent sur une sphère, mais tu peux aussi mettre la photo que tu veux comme fond d’écran. Pour cela, il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Entrez dans l’application My Fitness

Accéder à la section Écrans du bracelet

Cliquez sur l’onglet En ligne

Sélectionnez l’un des cadrans qui ont le titre Album cadran

Cliquez sur l’option Photo personnalisée

Choisissez la partie de la photo que vous souhaitez afficher et cliquez sur le bouton Continuer

Enfin, cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer les modifications

Ajuster la durée d’affichage de l’écran

Le Xiaomi Smart Band 7 vous permet également de régler le temps d’allumage de l’écran afin d’augmenter son autonomie et pour cela il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Entrez l’option Paramètres

Accédez à la section Écran

Appuyez sur le bouton Durée d’activation de l’écran

Sélectionnez l’une des options disponibles, qui varient entre 5 et 15 secondes

Faites en sorte que le bracelet détecte automatiquement vos entraînements

Une autre des meilleures astuces du Mi Band 7 est que vous pouvez configurer le bracelet pour détecter automatiquement vos entraînements et, de cette façon, vous n’avez plus besoin de les activer manuellement.

Pour que le Smart Band 7 détecte automatiquement vos entraînements, il vous suffit de faire ce qui suit :

Accédez à l’option Paramètres sur votre Band 7

Accédez à la section Détection d’entraînement

Sélectionnez le type de pratique sportive que vous souhaitez qu’il détecte automatiquement, en pouvant activer 4 modes sportifs : Courir Marcher elliptique Rameur

Cliquez sur le bouton de confirmation pour enregistrer les modifications

Activer le mode nuit

Le Xiaomi Smart Band 7 dispose également d’un mode nuit avec lequel vous éviterez que la luminosité du bracelet ne vous dérange la nuit, car ce mode fait baisser l’intensité du niveau de luminosité du bracelet.

Pour activer le mode nuit sur le Mi Band 7, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application My Fitness

Accédez à l’onglet Appareil

Appuyez sur la section Mode nuit

De là, vous pouvez l’activer, le désactiver ou le programmer pour qu’il s’active aux heures que vous indiquez

Trouvez votre Smart Band 7 avec l’application Mi Fitness

L’application Mi Fitness a une fonction qui vous permet de retrouver le Mi Band 7 si vous l’avez perdu à la maison et que vous ne savez pas où il se trouve. Ainsi, pour retrouver votre bracelet, il vous suffit d’accéder à l’onglet Appareil, de cliquer sur l’option Rechercher un appareil et le Smart Band 7 vibrera immédiatement pendant quelques secondes avec un son assez fort pour que vous puissiez le localiser.

4 applications parfaites pour le Xiaomi Mi Band 7 : apprenez à tirer le meilleur parti de votre bracelet

Obtenez plus de sphères pour votre Xiaomi Smart Band 7

Malgré le fait que le Xiaomi Smart Band 7 est livré avec un bon nombre de cadrans de montre, il se peut que vous n’en aimiez aucun et que vous n’en trouviez pas un qui vous convainc complètement, mais qui a une solution simple avec une application tierce appelée Mi Band 7 Watch Faces.

Mi Band 7 Watch Faces est une application entièrement gratuite avec laquelle vous pouvez accéder à un très large catalogue de visages pour votre Band 7 et les installer directement sur votre bracelet. Pour ce faire, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :