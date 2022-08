Gurman: Mac mini avec puces M2 et M2 Pro toujours en préparation, n’attendez pas de refonte

Dans sa dernière édition du Allumer bulletin, Bloomberg‘s Mark Gurman parle des plans d’Apple pour le Mac mini avec les puces M2 et M2 Pro, car la société prépare toujours le lancement de ce produit.

Gurman dit qu’Apple avait travaillé sur une version M1 Pro du Mac mini, qui devait être lancée plus tard l’année dernière ou d’ici la fin de cette année, qui, d’après ce qu’il comprend, « n’est plus sur la table » – ce qui Netcost-security.fr sources corroborées par.

« Au lieu de cela, attendez-vous à ce qu’une actualisation du Mac mini inclue les options M2 et M2 Pro. Je ne pense pas non plus que la machine subira une refonte majeure à court terme.