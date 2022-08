Le Nothing Phone (1) cache deux grands hommages à Pokémon, et les trouver est un défi

L’obsession de Carl Pei pour Pokémon s’est étendue à un Nothing Phone (1) rempli d' »Easter-eggs » liés à Pikachu et à ses compagnons aventuriers.

Carl Pei et toute sa machinerie médiatique ricanaient qu’il s’agissait d’un mobile différent presque depuis le début de 2022, même si la vérité est qu’il a fallu attendre longtemps le Nothing Phone (1) pour enfin le voir devenir une coupe Support mobile Android de pointe mais avec un design distinctif et un système d’éclairage appelé The Glyph qui est unique dans l’industrie.

Pour le reste, et loin des LED et des décorations, on a affaire à un smartphone plutôt normal qui ressemble à un iPhone semi-transparent de l’extérieur et qui dispose d’une version retouchée d’Android installée dans le plus pur style Nothing, avec les points comme protagonistes , et qu’il réserve toutefois quelques surprises liées à Pokémon pour faire plaisir à son créateur, qui est fan de cette saga Nintendo.

En fait, nous avons déjà découvert le premier Easter-egg il y a quelques jours avec le démontage complet de l’appareil, car les collègues de PBKReviews ont découvert que les bandes de câble sur la batterie de l’appareil indiquent la marque Pokémon dans ce qui semble être une blague et un clin d’œil clair à Carl Pei et son obsession.

Ici vous pouvez le voir :

Si vous voulez un Nothing Phone (1) il faudra en prendre bien soin : il est très difficile à réparer

Et voilà, c’est Android Authority qui nous a révélé le deuxième easter egg que les ingénieurs de Nothing ont laissé sur leur appareil, cette fois lié au logiciel et à cette nouvelle interface de lumières LED appelée The Glyph qui peut devenir une sorte de » visualiseur » pour musique.

En fait, ce deuxième Easter-egg que Rien n’a inclus dans son Téléphone (1) est également lié à Pokémon, comme vous le verrez, puisque pour l’activer, vous devez suivre quelques étapes simples qui ont beaucoup à voir avec « Ouvrir » , l’un des monstres Nintendo de la première génération Pokémon qui a également donné au Phone (1) un nom de code interne lors de ses phases de conception et de développement.

L’activation de cette fonctionnalité secrète est très simple, nous allons donc décrire le processus étape par étape et vous laisser les captures d’écran pour illustrer comment cela se fait :

Créez le contact « Ouvrir » sur votre Nothing Phone (1). Accédez aux paramètres de glyphe. Trouvez la section Sonneries. Ajoutez « Abra » comme contact dans cette section. Attribuez la sonnerie ‘open’ à « Open ». Visualiseur de musique activé dans le glyphe lors de la lecture audio !

Suivre ce guide et garder « Abra » dans nos contacts avec votre sonnerie sélectionnée sera le seul moyen de nous montrer la fonctionnalité du « visualiseur » de musique dans The Glyph, qui nous fournira un effet qui suit le rythme de l’audio. avec les rétroéclairages du téléphone lorsque nous jouons nos chansons préférées.

C’est juste une autre fonctionnalité curieuse de ce système d’éclairage que Nothing a imaginé pour rendre votre smartphone différent, et accessoirement un autre clin d’œil de Carl Pei et de sa nouvelle entreprise à cette tendance des Easter-eggs que Google a rendu populaire, laissant également une autre référence à un univers Pokémon qui le fondateur de Nothing est fan de.

Si vous voulez que le cœur lumineux de votre Nothing Phone (1) batte au rythme de la musique, vous savez maintenant comment y parvenir… !

Et évidemment, pour clarifier, tout cela n’a rien à voir avec l’oeuf de Pâques Android 13 et les emojis que nous avons rencontrés il y a quelque temps, et qui seront également présents comme dans tout autre appareil Android lorsque nous cliquons à plusieurs reprises sur la version d’Android dans les Paramètres.

Nothing Phone (1), Bilan : Frappant, Équilibré et Amusant, Mais Révolutionnaire ?