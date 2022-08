18 ans du mythique Nokia N-Gage : c’était le premier mobile de jeu

Nous regardons en arrière pour nous souvenir de l’emblématique Nokia N-Gage, un mélange entre un téléphone mobile et une console de jeux qui a marqué une époque.

Regarder en arrière pour voir à quoi ressemblaient les téléphones portables il y a 20 ans est un bon moyen de comprendre l’évolution de ces appareils jusqu’à nos jours. Dans cet article, nous voulons donner la place qu’il mérite au Nokia N-Gage, qui est sorti en 2003 et peut être considéré comme le mobile de jeu original. Sans aucun doute, il suffit de voir une seule image de ce modèle pour que nous nous souvenions tous à quel point il continue d’être emblématique.

La vérité est que le Nokia N-Gage n’a pas été un grand succès en termes de ventes, loin de là, mais il a semé la graine des mobiles de jeu avec une idée qui avait beaucoup de potentiel. C’était un téléphone portable avec lequel on pouvait appeler et envoyer des SMs, mais qui nous permettait aussi de jouer comme s’il s’agissait d’une console de jeu vidéo portable. Maintenant, au milieu de 2022, alors que près de 20 ans se sont écoulés depuis son lancement, nous rappelons le Nokia N-Gage pour rappeler ses atouts, mais aussi ses défauts.

Nokia N-Gage, une revue du mobile de jeu original

Le Nokia N-Gage est sorti en octobre 2003, représentant un changement de paradigme dans ce qui était connu comme un téléphone mobile à l’époque. L’idée était claire : cet appareil Nokia était un mélange entre un téléphone mobile et une console de jeu portable, tant par sa conception que par les fonctions qu’il remplissait. En fait, il possède le clavier physique si courant dans les téléphones à cette époque, mais il a également été conçu pour être utilisé en position horizontale, comme les consoles portables.

Selon Nokiamob, l’idée de ce Nokia N-Gage est née du refus de Nintendo de collaborer avec Nokia pour créer un appareil commun. Pour cette raison, la firme créée en Finlande a voulu rivaliser face à face avec les Japonais à travers la création de ce Nokia N-Gage.

L’idée était très bonne, mais quelques défauts d’exécution, le prix élevé (environ 300 euros) et la faible demande du public ont entraîné un échec des ventes. A cette époque, contrairement à maintenant, les utilisateurs n’achetaient pas un téléphone portable avec l’idée de pouvoir jouer à des jeux. De plus, la qualité de leurs jeux était nettement inférieure à celle de Nintendo.

De plus, comme le souligne Nokiamob, l’insertion d’une carte MMC (MultiMedia Card) nécessitait de devoir retirer la batterie, c’est-à-dire d’éteindre le téléphone. A cela il faut ajouter que la position des boutons n’était pas la plus confortable, ni l’emplacement du haut-parleur le plus intelligent.

Parmi les spécifications du Nokia N-Gage, nous trouvons un poids de 137 grammes, tandis que l’épaisseur était de 20 millimètres. À l’avant, il a monté un écran TFT de 2,1 pouces avec une résolution de 176 x 208 pixels. Il est venu avec Symbian 6.1 comme système d’exploitation, avec 3,4 Mo de RAM, Bluetooth 1.1 et radio FM. Sa batterie de 850 mAh, capable d’offrir jusqu’à 4 heures d’appels téléphoniques, était également importante.

Il y a quelque temps, chez Netcost-security.fr, nous avons imaginé ce qui arriverait au Nokia N-Gage s’il sortait aujourd’hui. La conclusion était que les résultats seraient très différents, car maintenant nombreux sont ceux qui achètent un téléphone portable avec l’idée principale de l’utiliser pour jouer à des jeux. Nokia était en avance sur l’avenir avec cet hybride entre téléphone mobile et console de jeu portable, et son travail a été à l’origine des smartphones de jeu que nous connaissons aujourd’hui.

Bien que près de 20 ans se soient écoulés depuis sa sortie, la N-Gage reste un modèle emblématique dont on se souvient souvent. En effet, il existe un émulateur 100% légal qui vous permet de jouer à Nokia N-Gage sur votre mobile Android. Si vous voulez revivre les temps passés, vous n’avez qu’à l’installer pour pouvoir jouer à des titres comme Red Faction, Call of Duty ou Tony Hawk’s Pro Skater.