Ainsi, vous pouvez connaître la taille d’un mobile avant de l’acheter

Grâce à ce site, vous pourrez voir n’importe quel mobile en taille réelle et le comparer aux autres.

Aujourd’hui, lorsque vous allez acheter un nouveau mobile, la chose la plus courante est que vous le fassiez via une boutique en ligne comme Amazon ou AliExpress, car ils vous proposent des prix très compétitifs et ils vous envoient le terminal chez vous, avec le confort que cela suppose.

Sans aucun doute, le gros problème avec ce type d’achat est que vous ne pouvez pas voir le terminal et le prendre en main pour savoir quelle est sa taille, mais même cela a une solution aujourd’hui, puisque, ci-dessous, nous allons vous expliquer comment vous pouvez vérifiez la taille d’un terminal avant de l’acheter.

Avec Phonesized.com vous pouvez voir la taille réelle d’un terminal avant de l’acheter

Phonesized.com est une page web qui vous permettra de connaître la taille réelle d’un smartphone et de la comparer avec celle des autres téléphones portables du marché avant de l’acheter. Avec ce site Web, vous pourrez comparer la taille de pratiquement tous les terminaux du marché, car la liste des appareils inclus sur ce site Web est vraiment longue.

De plus, cet outil web est très simple d’utilisation, car pour vérifier la taille réelle d’un terminal il suffit de suivre quelques étapes simples :

Accéder au site Phonesized.com

Cliquez sur le bouton Commencer la comparaison

Dans la zone de recherche, écrivez le nom du smartphone que vous souhaitez voir en taille réelle et il apparaîtra en bas

Cochez l’option Objet de la carte de crédit et vous verrez une carte bancaire de taille réelle

Déplacez cette carte avec la souris jusqu’à ce qu’elle soit au-dessus du mobile pour vérifier la taille réelle de l’appareil par rapport à la carte

De plus, vous pouvez également comparer la taille réelle d’un terminal à un autre et pour cela il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Accéder au site Phonesized.com

Cliquez sur le bouton Commencer la comparaison

Dans la zone de recherche, tapez le nom du premier smartphone que vous souhaitez comparer

Une fois qu’il apparaît en bas, écrivez le nom du deuxième appareil dans la barre de recherche et vous verrez l’un à côté de l’autre en taille réelle

Cliquez sur le bouton Sélectionner qui apparaît juste en dessous de chacun d’eux et vous verrez apparaître, juste au-dessus, un texte avec les différences de hauteur, largeur et épaisseur entre les deux en centimètres et en pouces

Par défaut, la taille réelle de la partie avant du terminal sera affichée, mais vous pouvez également faire de même avec la partie arrière ou les côtés simplement en les sélectionnant dans le menu déroulant qui apparaît en haut.

Cet outil web vous facilitera le choix d’un terminal en fonction de sa taille et c’est vraiment utile, surtout quand on hésite entre plusieurs modèles et qu’on ne sait pas lequel est le plus gros.