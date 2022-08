Laissez votre mobile Xiaomi comme neuf : vous pourrez ainsi restaurer toutes vos données en 4 étapes

Pas à pas, nous vous expliquons comment vous pouvez réinitialiser les données d’usine de votre mobile Xiaomi afin qu’il soit tel qu’il était lorsque vous l’avez allumé pour la première fois.

Votre mobile Xiaomi peut contenir une infinité de photos, vidéos, applications, documents, données d’application et plus encore. Par conséquent, lorsque vous souhaitez le rendre comme neuf, la suppression de tous ces fichiers un par un peut être un processus fastidieux. Au lieu de supprimer lentement toutes les informations qu’il enregistre, la meilleure chose à faire est une réinitialisation d’usine, un outil disponible sur tous les téléphones mobiles.

Dans ce guide, nous expliquons étape par étape comment vous pouvez restaurer toutes les données sur votre mobile Xiaomi. Lorsqu’il se rallume, vous le retrouverez comme lorsque vous l’avez allumé pour la première fois, sans aucune trace de ce que vous avez précédemment enregistré. Cette réinitialisation d’usine est une procédure utile si vous allez le jeter, si vous allez le donner à quelqu’un d’autre ou aussi si le mobile a un problème, car cela peut vous aider à le résoudre.

Comment réinitialiser toutes les données sur votre mobile Xiaomi

La restauration de toutes les données sur votre mobile fait partie de ces procédures que vous devez apprendre à faire, car vous ne savez pas quand vous en aurez besoin. Il vous aide à supprimer toutes les données à la fois et, mieux encore, en appuyant sur un bouton. Lorsque nous disons toutes les données, nous entendons toutes les données : contacts, applications, comptes, photos et vidéos, données de la carte SD, sauvegardes…

C’est quelque chose que vous devez prendre en compte, car tous les fichiers stockés disparaîtront. Par conséquent, si vous souhaitez conserver l’un d’entre eux, vous devez le déplacer vers un autre appareil ou effectuer une sauvegarde avant de réinitialiser les paramètres d’usine. Une fois les fichiers les plus importants pour vous sauvegardés, suivez ces étapes pour restaurer toutes les données sur votre Xiaomi :

Entrez dans l’application « Paramètres ». Appuyez sur la section « À propos du téléphone ». Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Réinitialisation d’usine ». Appuyez sur l’option « Supprimer toutes les données » en bas de l’écran.

Après quelques minutes d’attente, le smartphone aura supprimé toutes les données qu’il avait précédemment enregistrées. Parmi eux se trouvent également les paramètres, vous devrez donc reconfigurer votre mobile Xiaomi, en choisissant des données telles que la langue, en ajoutant les réseaux WiFi auxquels vous vous connectez fréquemment et en configurant le code PIN, entre autres options.

Comme nous l’avons dit au début, cette procédure est très importante si vous vous débarrassez de votre mobile, soit en le jetant à la poubelle, soit en le donnant à une autre personne, car ainsi vous vous assurez que personne ne peut voir le privé informations que vous avez stockées.

Comment réinitialiser vos paramètres Android sans supprimer d’applications ou de fichiers

De plus, en enracinant toutes les données, ce processus peut également être l’une des solutions à certains problèmes de terminaux. Par exemple, des problèmes avec la connexion WiFi ou la fermeture d’applications. La réinitialisation d’usine de votre mobile Xiaomi est généralement l’option la plus radicale pour résoudre les problèmes, mais aussi la plus utile.