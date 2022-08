iPad OLED : voici tout ce que nous savons

Après avoir introduit des iPads avec des technologies d’affichage LCD et miniLED au cours de la dernière décennie, Apple serait en train de préparer un iPad OLED. Alors que d’autres concurrents proposent déjà des tablettes avec un écran OLED, voici pourquoi Apple prend autant de temps, pourquoi il prévoit de le faire maintenant et quels modèles obtiendront les noirs parfaits de cette technologie.

Pourquoi Apple prépare-t-il un iPad OLED maintenant ?

L’analyste Apple Ming-Chi Actu a suggéré que le premier iPad OLED serait lancé en 2022, mais a ensuite déclaré que ce plan avait été abandonné. Dans un rapport ultérieur, l’analyste a déclaré qu’Apple prévoyait toujours de lancer un iPad OLED dans un avenir proche.

Ross Young de DSCC a récemment expliqué pourquoi, après toutes ces années, Apple a décidé de fabriquer un iPad OLED – et la réponse est assez simple. Les coûts baissent. Young pense que non seulement les performances des panneaux OLED s’amélioreront au cours des prochaines années grâce aux piles en tandem et aux émetteurs bleus phosphorescents, mais que les coûts diminueront également dans les grandes usines.

Quand doit-on s’attendre à ce qu’un iPad OLED soit dévoilé ?

Selon DSCC Ross Young, Apple se concentrera sur ce type d’iPad à partir de 2024. Dans un rapport de l’année dernière, L’élec a déclaré qu’Apple est en train de passer lentement à travers quatre types de technologie d’affichage pour ses produits.

Cela a commencé avec IPS LCD avec rétroéclairage conventionnel, IPS LCD avec rétroéclairage miniLED, qui est maintenant utilisé sur l’iPad Pro 12,9 pouces et les MacBook Pro 14 et 16 pouces, et, dans un avenir proche, OLED.

Le rapport estime que le premier iPad OLED – et même le MacBook OLED – devraient apparaître autour de la période 2023-2026. De nos jours, 2024 semble être le sweet spot pour l’iPad et 2026 pour les Mac.

Après cette transition, Apple passera enfin au microLED :

Malgré la similitude de nom avec miniLED, il s’agit d’une technologie complètement différente. Il s’agit en fait d’une version beaucoup plus sophistiquée d’OLED. Il est plus lumineux, plus économe en énergie et ne souffre pas de burn-in. L’intérêt d’Apple pour la microLED remonte au moins à 2014, et bien qu’il y ait eu quelques signes de progrès, cette technologie est encore à un stade très précoce de développement. Comme pour OLED, il est probable qu’il viendra d’abord sur l’Apple Watch, puis sur l’iPhone, l’iPad et les Mac, dans cet ordre.

Quels iPads seront équipés d’un écran OLED ?

Lorsque l’analyste Ming-Chi Actu a déclaré pour la première fois qu’Apple préparait un iPad OLED, il s’attendait à ce que la société apporte cette technologie à l’iPad Air, puis au modèle de base iPad et iPad mini, car elle concentrerait la technologie miniLED sur l’iPad Pro. .

Mais puisque DSCC Ross Young a noté que cette technologie progressera beaucoup au cours des prochaines années – en plus de devenir moins chère – il est logique qu’Apple prépare une nouvelle génération d’iPad Pro avec écran OLED, suivi par les autres iPad.

Pour l’iPhone, par exemple, Apple proposerait différents types de panneaux OLED pour la série 14. L’élec rapports.

Samsung Display appliquera différentes qualités de matériaux sur les panneaux OLED qu’il fabriquera pour la prochaine série d’iPhone 14 en fonction des niveaux de modèle, a appris TheElec. Il utilisera son ensemble de matériaux le plus récent et le plus avancé pour les modèles d’iPhone 14 de niveau supérieur, tandis qu’il utilisera son ensemble de génération précédente pour les modèles de niveau inférieur, ont indiqué des sources. La décision est prise pour réduire les coûts, ont-ils déclaré […]

Dans cet esprit, il serait logique que l’entreprise suive la même tendance avec toute sa gamme d’iPad.

Au final

Nous sommes au moins dans quelques années pour voir Apple dévoiler un iPad OLED. Bien que le moment ne soit pas venu, la société devrait introduire un autre iPad Pro avec la technologie miniLED.

Êtes-vous enthousiasmé par ce futur iPad ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :