One UI 5.0 Date de sortie, fonctionnalités, appareils pris en charge, etc.

Samsung a enfin publié le programme bêta One UI 5.0 pour la série Galaxy S22 dans plusieurs régions. Comme nous l’avions prédit précédemment, One UI 5 basé sur Android 13 sera mis en ligne quelques jours avant l’événement Galaxy Unpacked. Samsung a beaucoup amélioré One UI depuis sa sortie. One UI 5.0 est basé sur le dernier système d’exploitation Android 13. Android 13 pour Pixel est déjà dans la dernière phase de test bêta. Donc, si vous êtes un utilisateur Samsung ou si vous envisagez d’acquérir un téléphone Samsung, voici tout ce qui concerne la date de sortie de One UI 5.0, les téléphones éligibles, les fonctionnalités attendues, etc.

Samsung a introduit One UI en 2019 et depuis lors, chaque année, nous voyons des versions meilleures et améliorées de One UI. La dernière version de One UI est la 4.0, basée sur Android 12 et sortie l’année dernière. Et maintenant qu’Android 13 approche du lancement, Samsung a commencé les tests bêta de One UI 5.0 dans de nombreuses régions.

One UI est sans aucun doute l’un des meilleurs systèmes d’exploitation personnalisés pour smartphones. En parlant d’adaptation, d’autres marques comme OnePlus, Oppo et Xiaomi n’ont pas inclus le système de thème Android 12, tandis que Samsung a réussi à l’inclure sur One UI 4.0. Et la prochaine One UI 5.0 serait également une bonne mise à niveau. Découvrons-en donc plus sur la date de sortie de One UI 5.0, les fonctionnalités attendues et les téléphones pris en charge.

Une date de sortie de l’interface utilisateur 5.0

Il y a eu un retard l’année dernière en termes de publication du système d’exploitation pour chaque téléphone en raison de la pandémie, de la diminution des ressources et d’autres raisons. Android 12 pour Pixel est également sorti un peu tard, suivi d’autres systèmes d’exploitation personnalisés, notamment One UI 4.0 (version stable) qui a été publié en novembre. Mais cette année, Google est à l’heure avec le calendrier de sortie d’Android 13, ce qui indique que Samsung sortira le nouveau One UI 5.0 encore plus tôt que l’année dernière.

Samsung a finalement annoncé la version bêta de One UI 5.0 le 5 août. Elle devait être disponible en juillet, mais il y a eu un court délai. Et enfin, One UI 5.0 basé sur Android 13 est là pour les utilisateurs de la série Galaxy S22. Il ne sera probablement disponible que pour la série Galaxy S22 pendant un ou deux mois.

En ce qui concerne la version stable de One UI 5.0, elle devrait être disponible plus tôt que l’année dernière. Google publiera Android 13 début septembre et environ un mois plus tard, Samsung pourrait publier One UI 5.0 basé sur Android 13 au public en commençant par le Galaxy S22. Pour être précis, l’écurie One UI 5.0 pour la série Galaxy S22 devrait sortir en Octobre. Et plus tard, il sera également disponible pour d’autres téléphones éligibles.

Il s’agissait donc de la date de sortie de One UI 5.0. Parlons maintenant des nouvelles fonctionnalités et des modifications apportées à One UI 5.0.

Fonctionnalités One UI 5.0

Samsung vient de commencer à tester la version bêta publique de One UI 5.0 sur la série Galaxy S22 et nous sommes donc maintenant au courant de la plupart des fonctionnalités ou des modifications apportées à One UI 5.0. Bien qu’il s’agisse de la première version bêta publique de One UI 5, elle apporte un tas de nouvelles fonctionnalités qui nous donnent suffisamment de raisons d’être enthousiasmés par cette mise à jour majeure. Eh bien, dans la prochaine version bêta, nous pouvons nous attendre à ce que davantage de fonctionnalités se joignent.

Certains utilisateurs ont déjà opté pour la version bêta de One UI 5.0 et vous pouvez également vous joindre à l’aide de ce guide si votre téléphone est éligible. Et selon les premières impressions de la version bêta de One UI 5.0, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir.

Plus de palette de couleurs

One UI 5.0 propose plus d’options de palette de couleurs. Il a maintenant 16 thèmes de couleurs à choisir en fonction du fond d’écran. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi d’autres préréglages de couleurs qui ne sont pas liés au fond d’écran.

Pile de widgets

Dans One UI 5.0, nous pouvons désormais empiler plusieurs widgets les uns sur les autres. Cette fonctionnalité est similaire à la fonctionnalité d’iOS. Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent simplement faire glisser et déposer n’importe quel widget vers un autre widget. Et pour basculer entre les widgets de la pile, nous pouvons facilement glisser sur le widget.

Fond d’appel de différence

Les utilisateurs peuvent définir différents arrière-plans pour différents contacts afin de voir facilement qui appelle en regardant l’arrière-plan.

Accès aux notifications d’application

Lorsque les utilisateurs ouvrent l’application ou utilisent l’application pour la première fois, il leur sera demandé s’ils ont besoin de voir la notification de cette application ou non. Les utilisateurs peuvent facilement modifier les paramètres de notification de l’application lorsqu’ils le souhaitent grâce aux nouveaux paramètres de notification organisés.

Choisissez le type de notification

One UI 5 donne aux utilisateurs la possibilité d’autoriser uniquement les types de notification qu’ils souhaitent voir. Types de notification tels que les notifications contextuelles, les badges d’icône d’application et les notifications sur l’écran de verrouillage. Les utilisateurs peuvent choisir aucun, certains ou même tous.

Différentes langues pour différentes applications

One UI 5 est désormais livré avec la fonctionnalité permettant de définir des langues pour chaque application. Cela indique que les utilisateurs peuvent choisir d’avoir des applications avec différentes langues selon leurs besoins.

Copier le texte de l’image et de l’écran

Vous pouvez maintenant copier du texte à partir de n’importe quel écran ou image sur les téléphones Samsung avec One UI 5. C’est l’une des fonctionnalités intéressantes qui existent déjà dans iOS et maintenant les utilisateurs de Samsung peuvent l’utiliser pour une meilleure productivité.

Suggestions basées sur le texte

Lorsque vous cliquez sur une photo ou ouvrez une photo dans la Galerie ou d’autres applications, vous obtiendrez des suggestions basées sur le texte de l’image. Par exemple, s’il y a un numéro de téléphone dans l’image, vous avez la possibilité d’appeler le numéro.

Paramètres des appareils connectés

One UI 5 est livré avec le menu Appareils connectés dans Paramètres. Cela permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux fonctionnalités qui fonctionnent avec d’autres appareils, comme Quick Share, Smart View et Samsung DeX.

Minuteries multiples

Vous pouvez maintenant démarrer une minuterie même lorsqu’une minuterie est déjà en cours d’exécution dans l’application Horloge.

Samsung DeX

Samsung DeX a également obtenu quelques améliorations telles que le bouton Rechercher pour trouver facilement des applications. Un clic droit sur certaines applications fera également apparaître la tâche que vous pouvez effectuer facilement dans l’application. Le Samsung Dex comprend également un mini calendrier lorsque vous cliquez sur la date. Le mini calendrier affichera les événements à venir et plus encore.

Recherche de fichiers puissante

One UI 5 permet aux utilisateurs de choisir s’ils souhaitent rechercher des fichiers dans un dossier ou dans l’ensemble du stockage. Et en plus de cela, les utilisateurs peuvent choisir s’ils recherchent par le nom ou par des informations dans le fichier, comme du texte dans un document.

Disposition des notifications

One UI 5.0 a des icônes de paramètres rapides plus petites et des icônes d’application plus grandes dans le panneau de notification. Il y a aussi un léger changement dans la teinte d’arrière-plan dans les paramètres rapides et le panneau de notification.

Une interface utilisateur 4 Une interface utilisateur 5

Nouvelle boîte de dialogue d’autorisation

One UI 5.0 beta est livré avec la nouvelle boîte de dialogue d’autorisation qui est similaire à la boîte de dialogue d’autorisation stock Android qui inclut également l’adaptation du thème dynamique Android 12. C’est assez différent de la boîte de dialogue One UI 4.

Une interface utilisateur 4 Une interface utilisateur 5

OCR dans la galerie et le clavier

Dans One UI 5.0, Samsung a ajouté une fonction de reconnaissance optique des caractères directement dans l’application et le clavier de la galerie. Cela indique que lorsque vous ouvrez une image avec du texte, elle détectera le texte et vous donnera la possibilité de copier le texte. Vous n’avez plus besoin d’utiliser la vision Google Lens ou Bixby pour cette fonctionnalité.

iOS Une interface utilisateur 5

L’OCR du clavier est similaire à iOS, tout ce dont vous avez besoin pour sélectionner le texte d’extraction qui fonctionne également lors de la mise au point sur n’importe quel texte à l’aide de l’appareil photo.

Confidentialité et sécurité d’accès

Dans One UI 5.0, Samsung a regroupé des options de confidentialité et de sécurité pour un accès facile. Il s’agit d’une fonctionnalité qui se trouve également dans Android 13. Les utilisateurs peuvent rechercher les paramètres de sécurité et de confidentialité à partir d’un seul endroit. Toutes ces fonctionnalités font partie de One UI 4, mais elles peuvent désormais être trouvées au même endroit.

Une interface utilisateur 5

Nouveaux gestes

Deux nouveaux gestes multiples arrivent chez Samsung avec One UI 5. Le premier consiste à glisser vers le haut avec deux doigts pour passer à une vue en écran partagé. Pour changer d’application, balayez à nouveau.

Le deuxième geste consiste à balayer du coin supérieur vers le milieu de l’écran pour passer à une vue contextuelle.

Appareils éligibles One UI 5.0

De nombreux téléphones étaient éligibles pour la mise à jour One UI 4, y compris de nombreux téléphones d’entrée de gamme tels que Galaxy M01, Galaxy A12, etc. One UI 5 sera également disponible pour de nombreux téléphones Galaxy.

Les téléphones qui sont sortis l’année dernière 2021 ou cette année 2022 recevront certainement l’interface utilisateur One UI 5.0 basée sur Android 13. Donc, si vous avez un nouveau téléphone, vous n’avez pas besoin de rechercher la liste car votre téléphone est éligible pour la mise à jour.

Venant maintenant aux anciens téléphones, puis à partir des téléphones des 2-3 dernières années, la plupart des téléphones phares seront éligibles pour le One UI 5. Alors que dans les téléphones de milieu de gamme, tous ne seront pas éligibles.

Comme Samsung est transparent sur les politiques de mise à jour de ses appareils, il n’est pas difficile de deviner quels téléphones recevront la mise à jour One UI 5 basée sur Android 13. Voici donc une liste des téléphones Galaxy qui devraient recevoir la mise à jour One UI 5 basée sur Android 13.

Téléphones de la série Galaxy Z

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip

Galaxy ZFlip 5G

Galaxy ZFlip 3

Téléphones de la série Galaxy S

Galaxy S22 Ultra

Galaxie S22+

Galaxie S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxie S21+

Galaxie S21

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxie S20

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 Lite

Téléphones de la série Galaxy Note

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10 Lite

Tablettes Galaxy

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Téléphones Galaxy série M

Galaxie M42 5G

Galaxie M12

Galaxie M62

Galaxie M22

Galaxie M31

Galaxie M32

Galaxie M32 5G

Galaxie M52 5G

Galaxie M33

Galaxie M23

Téléphones Galaxy série F

Galaxie F42 5G

Galaxie F62

Galaxie F12

Galaxie F22

Galaxie F23

Téléphones de la série Galaxy A

Galaxie A73

Galaxie A53

Galaxie A33

Galaxy A71 5G

Galaxie A71

Galaxie A51 5G

Galaxie A51

Galaxie A52

Galaxie A52 5G

Galaxy A52s

Galaxie A72

Galaxie A Quantique

Galaxie quantique 2

Galaxy A03s

Nacho Galaxy A12

Galaxie A32

Galaxie A32 5G

Galaxie A22

Galaxie A22 5G

Galaxie A23

Galaxie A13

Galaxie A03

Autres téléphones Galaxy

Votre téléphone Galaxy est-il sur la liste ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires.

C’est donc tout sur la date de sortie de One UI 5, les appareils pris en charge et les fonctionnalités. One UI 5 beta est actuellement disponible pour les utilisateurs du Galaxy S22 qui souhaitent tester Android 13. Que pensez-vous de la version One UI 5.0 ? Faites-le nous savoir ci-dessous.

