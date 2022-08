Cette bête Xiaomi Redmi n’a pas encore été présentée, mais a déjà éclaté AnTuTu

Il s’agit du prochain Redmi K50s Pro, et ses prototypes ont déjà battu tous les records AnTuTu avec un score stratosphérique de 1 120 691 unités.

Xiaomi et ses sous-marques ne se lassent pas de nous présenter de nouveaux smartphones qui renouvellent leurs gammes de temps en temps, et si le Redmi K50 Pro règne parmi les meilleurs milieu de gamme depuis mars dernier 2022, maintenant de Chine ils anticipent déjà un nouveau bête pour la famille Redmi K50 dont les prototypes sont des références partout où ils vont.

On parle bien sûr du Redmi K50s Pro que les collègues de GizmoChina nous ont anticipé suite à un indice sur le réseau social Weibo, où une capture d’écran d’un test de performance du K50s Pro a été publiée, détruisant les scores AnTuTu avec pas moins de 1 120 691 points.

Et cela n’apparaîtra pas seulement, car selon ce qu’on nous dit, Redmi lancera à la fois le K50s et sa version K50s Pro, avec les deux terminaux déjà sur la rampe de sortie avec les codes de modèle 22081212C déjà aperçus dans les principaux certificateurs CMIIT, 3C et TENAA en Chine.

En fait, c’est que de nombreux médias locaux affirment que la version la plus fonctionnelle pourrait enfin s’appeler Ultra pour suivre le marché et ses concurrents, dénotant encore plus son caractère phare de tueur.

Quant à son passage stratosphérique à travers AnTuTu, le score record de 1 120 691 unités est basé sur quelque 261 363 points méritoires dans le test CPU, mais surtout dans les 489 064 des tests graphiques avec le GPU qui éclipsent les 193 133 points obtenus dans le test de mémoire et les 177 131 points de l’test UX.

Un appareil qui sera au niveau des meilleurs en 2022, du moins en termes de matériel et de puissance, basé sur un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 avec la lithographie 4 nanomètres à succès de TSMC, en plus de mémoires hautes performances UFS 3.1 et RAM LPDDR5 avec un firmware basé sur Android 12.

Quant au reste des spécifications, un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution FHD + 1 080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz est annoncé, ainsi qu’une compatibilité avec HDR10 + et un lecteur optique d’empreintes digitales intégré sous l’écran.

Ils nous disent de Chine qu’il arrivera en deux variantes, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, ajoutant pour la cause une généreuse batterie de 5 000 mAh qui aura également un charge rapide jusqu’à 120 watts.

Une puissance énorme pour un smartphone qui tentera également de rivaliser sur les prix, en abaissant sûrement ses coûts dans une section photographique qui, oui, se vantera de quatre caméras.

Redmi veut effectivement hériter du marché des « flagship killers », maintenant que OnePlus ne joue plus dans cette ligue et que son parent Xiaomi vise également plus haut… Ce Redmi K50s Pro sera une bête !

À l’avant, nous verrons un capteur de 20 mégapixels, tandis que l’arrière comportera le populaire ISOCELL HP1 de Samsung avec son capteur principal de 200 mégapixels, ajoutant un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels plus restreint et un autre capteur macro de 2 mégapixels qui , comme toujours, témoignera de la fonctionnalité et des résultats.

Sans aucun doute, un téléphone qui vise très haut, et que l’on connaîtra bientôt pour un lancement qui sera probablement prévu fin 2022 avec l’offre campagnes et Noël à l’horizon le plus proche… Ce sera sans aucun doute un mobile à gardez à l’esprit compte dans les piscines !

