Samsung Galaxy Tab A7 Lite obtient One UI 4.1 basé sur Android 12

Samsung a fortement mis à jour ses appareils vers Android 12 tout en se préparant pour Android 13. Le dernier appareil Samsung à obtenir la mise à jour stable d’Android 12 est le Galaxy Tab A7 Lite. La mise à jour Android 12 est livrée avec le skin One UI 4.1 sur la tablette.

L’onglet Galaxy A7 Lite est sorti en 2021 avec Android 11 prêt à l’emploi. La tablette arbore un écran de 8,7 pouces et une batterie de 5000 mAh alimentée par un processeur Octa-Core Helio P22T. La mise à jour One UI 4.1 pour Tab A7 Lite est en cours de déploiement avec le numéro de build T225XXU1BVGB et vit actuellement à Allemagne et Hong-Kong. Mais bientôt, il sera également disponible dans d’autres régions.

Ce sera la première mise à jour majeure pour le Galaxy A7 Lite et elle apporte un bon nombre de fonctionnalités à l’appareil. La mise à jour est déployée par lots, vous pouvez donc vous attendre à la mise à jour pour le déploiement de votre Galaxy Tab A7 Lite dans les semaines à venir si vous ne l’avez pas déjà reçue.

Android 12 avec One UI 4.1 vous offre des fonctionnalités telles que des indicateurs améliorés de confidentialité, d’utilisation de l’appareil photo et du microphone, de nouveaux widgets sur les cris de la maison, de nouveaux emojis animés, ainsi qu’un accès facile aux gifs et aux stickers. Un bon nombre d’applications Samsung telles que l’application Appareil photo bénéficieront d’une mise en page repensée et d’une amélioration de Always on Display. La nouvelle mise à jour majeure augmente également le niveau de correctif de sécurité Android à juillet 2022.

Étant donné que la mise à jour est une mise à niveau majeure, il est recommandé que votre appareil ait une charge de batterie de 50 % ou plus et qu’il soit connecté au WiFi. Assurez-vous également que vous disposez d’au moins 6 Go d’espace de stockage gratuit pour que la mise à jour soit téléchargée sur votre appareil. Et faites également une sauvegarde de vos données pour éviter toute perte de données.

Étant donné que la mise à jour est disponible dans deux régions, nous pouvons nous attendre à ce que la mise à jour OTA One UI 4.1 basée sur Android 12 soit bientôt déployée dans d’autres régions. Vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en ouvrant l’application Paramètres et en appuyant sur Mise à jour logicielle. Une fois la mise à jour affichée, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton Télécharger et installer. Il existe également une méthode manuelle pour installer la mise à jour en installant le dernier micrologiciel, mais cela n’est recommandé qu’aux utilisateurs conscients des fichiers clignotants.

