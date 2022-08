Supprimez ces 8 applications de votre mobile : elles contiennent des logiciels malveillants qui peuvent voler vos données et votre argent

Des chercheurs en sécurité ont découvert de nouvelles applications infectées par des logiciels malveillants

Le mois d’août vient à peine de commencer, et nous devons déjà signaler un nouveau cas de malware affectant les utilisateurs d’Android. Des experts en cybersécurité chez SecneurX Plusieurs applications ont été découvertes infectées par certains des virus les plus connus de ces derniers temps, notamment Joker et Autolycos.

Depuis le 31 juillet dernier, plus de X applications ont été découvertes sur Google Play avec du code malveillant à l’intérieur. Au total, ils représentent des milliers de téléchargements et pourraient mettre en danger les utilisateurs d’Android dans le monde entier.

Joker et Autolycos reviennent dans la mêlée : les deux chevaux de Troie ont été découverts dans ces applications

Parmi les applications infectées, il est possible de trouver des utilitaires en tout genre. Des applications de fond d’écran, des jeux et des applications de messagerie.

La grande majorité ont déjà été supprimées par Google du Play Store, mais sur la base des données de téléchargement, elles peuvent encore être installées sur les appareils de certaines victimes. Pour cette raison, il est important de s’assurer de les supprimer complètement de nos mobiles.

Le mécanisme d’action des applications est similaire aux campagnes précédentes basées sur les chevaux de Troie Joker et Autolycos. Les applications contiennent un code malveillant qui leur a permis d’obtenir des autorisations privilégiées avec lesquelles intercepter des messages texte et effectuer différents types d’attaques.

De cette manière, le logiciel malveillant parvient à voler des informations sensibles ou à abonner l’utilisateur à des services premium_ qui profitent économiquement aux auteurs de l’attaque aux dépens de l’utilisateur.

Si l’une des applications infectées est installée sur votre appareil, il est très important que vous la supprimiez dès que possible. Dans le cas où vous pensez avoir été victime de l’attaque, et que vous pensez être abonné à un service premium sans votre consentement, il peut être judicieux de contacter votre opérateur téléphonique pour bloquer ce type de service sur votre facture.