Ce Samsung Galaxy haut de gamme d’il y a deux ans reçoit également la mise à jour Android d’août

La mise à jour Android d’août 2022 arrive déjà sur la version LTE du Samsung Galaxy S20 FE de Russie avec la version du firmware G780FXXU9DVG5.

Samsung est toujours le premier fabricant de smartphones à mettre à jour ses terminaux, à la fois les plus récents et certains plus anciens, avec le correctif de sécurité Android le plus récent et une bonne preuve en est qu’à ce stade du mois, un total de 14 mobiles Galaxy ont déjà a reçu la mise à jour Android d’août.

Le rythme de publication des nouvelles mises à jour par Samsung est constant et donc, après avoir récemment mis à jour la série Galaxy Note 10, le géant coréen a maintenant commencé à déployer la mise à jour Android d’août sur l’un de ses téléphones Galaxy haut de gamme il y a deux ans, le Samsung Galaxy S20 FE.

Le Samsung Galaxy S20 FE (4G) reçoit le correctif de sécurité d’août 2022

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, la firme coréenne a commencé à publier la mise à jour Android d’août 2022 dans la version LTE du Samsung Galaxy S20 FE de Russie et il est prévu qu’elle atteindra le reste des pays européens tout au long de la les prochains jours.

Cette mise à jour arrive sur Samsung Galaxy S20 FE (4G) de Russie avec la version de firmware G780FXXU9DVG5 et inclut le correctif de sécurité d’août 2022, qui corrige un certain nombre de vulnérabilités de sécurité telles que la fuite d’adresse MAC via Wi-Fi et NFC, un contrôle d’accès inadéquat dans DesktopSystemUI ou la vulnérabilité de piratage dans Knox VPN et DeX pour PC et améliore la stabilité globale de l’appareil.

Le Samsung Galaxy S20 FE (4G) est sorti en septembre 2020 avec Android 10, au début de l’année dernière il a reçu One UI 3.0 basé sur Android 11, début 2022 il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4.0 et il devrait recevoir Android 13 entre la fin de cette année et le début de 2023.

Si vous avez un Samsung Galaxy S20 FE (4G) et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Le téléphone pliable le plus vendu de Samsung reçoit également la mise à jour Android d’août

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.