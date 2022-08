Pas que cela importe beaucoup, mais les vitesses de navigation Web du M2 Mac sont les plus rapides jamais vues

Nous avons vu les résultats de tout un tas de benchmarks mesurant les vitesses M2 Mac dans les derniers modèles de MacBook Air et MacBook Pro. Nous pouvons maintenant ajouter la vitesse de navigation Web dans le mélange – pour tout ce que cela vaut.

D’une part, la navigation sur le Web est probablement l’activité la plus fréquente sur un Mac. D’autre part, la vitesse du navigateur lui-même est dérisoire par rapport à votre vitesse de connexion et à la vitesse du serveur Web à l’autre bout. Il y a aussi un troisième facteur de la vie réelle…

À savoir, les autres applications que votre Mac exécute à ce moment-là. Vous ne verrez que les vitesses les plus rapides que votre machine peut atteindre lorsque seul le navigateur est ouvert. Si vous avez beaucoup d’autres applications ouvertes, faisant des choses en arrière-plan, vous verrez des vitesses considérablement plus lentes. Mais avec ces choses notées, voyons comment les puces se comparent.

L’équipe WebKit d’Apple a conçu Speedometer comme un moyen de simuler les interactions des utilisateurs avec des sites Web et des applications Web afin de mesurer la réactivité du navigateur. Macworld a repéré le fondateur de Basecamp, David Heinemeier Hanson tweeter ses propres résultats, à l’aide de l’outil Apple Speedometer 2.0.

L’équipe de puces d’Apple continue d’embarrasser tout le monde dans l’entreprise. Je viens d’enregistrer un 400 propre sur le test du compteur de vitesse 2.0 pour le M2 Air. C’est 33 % plus rapide que ce que le M1 (et l’A15) peut faire. 2,5 fois plus rapide qu’un iMac Intel i7 à 4,2 GHz. Bananes.

Le site a alors décidé de lancer ses propres tests, qui comprenaient des comparaisons entre les navigateurs. Il a testé les puces suivantes en utilisant des machines MacBook Pro de modèle équivalent :

Sur chacun, il a testé les dernières versions de :

Safari

Aperçu de la technologie Safari

Chrome

Voici ce qu’il a trouvé, d’abord pour les différentes puces :

Lorsque j’ai testé Safari 15.6, j’ai constaté une augmentation de 18 % du M2 par rapport au M1. C’est un peu plus de la moitié de ce que Heinemeier Hanson a tweeté, mais il compare le M2 à un score M1 qui n’est pas indiqué. Comme je l’ai souligné plus tôt, une augmentation de 33% indiquerait que le M1 a affiché un score de 300. Nos résultats sont une moyenne de trois essais, et même si je n’ai pas obtenu un score exact de 400 pour le M2, j’ai obtenu une moyenne juste au-dessus, et l’un des essais a en fait obtenu un score de 408. Nos tests ont également révélé une augmentation de 11 % de le M2 sur le M1 Pro.

Il y avait une plus petite différence lors de l’utilisation de Chrome 104. Les scores M1 et M1 Pro étaient presque identiques à 308 et 309, et le M2 plafonnait à 339.

Cela montre apparemment que Chrome – que Google aime toujours prétendre être le navigateur le plus rapide – ne peut pas suivre Safari sur Apple Silicon. Cependant, comme Macworld Roman Loyola note que nous devons nous rappeler que Speedometer est un outil conçu par Apple, et donc Safari peut être optimisé pour les activités de navigation que l’outil simule.

Cela ne indique pas qu’Apple fait quelque chose de néfaste. Cela indique simplement que l’entreprise a ses propres idées et données sur les fonctionnalités de navigation les plus couramment utilisées, et qu’elle conçoit Safari pour optimiser ces activités et Speedometer pour les mesurer.

Enfin, Safari Technology Preview. Il s’agit de la dernière version bêta publique de la prochaine version du navigateur, et celle-ci a atteint un score moyen de 420, avec un maximum de 425.

Si vous essayez de choisir entre les MacBook Air M1 et M2, nous avons préparé une vidéo expliquant les différences. Cela couvre la conception, les ports, le clavier, le trackpad, l’écran, l’appareil photo, les performances et le SSD.

Si vous souhaitez mesurer la vitesse du navigateur de votre propre ordinateur, vous pouvez le faire ici. N’oubliez pas, cependant, de quitter toutes les autres applications – ou non, si vous voulez voir la vitesse réelle ! Si vous effectuez des tests réels des vitesses du Mac M2, publiez vos résultats sur nos réseaux sociaux.

Photo: DHP

