Nous téléchargeons moins de jeux mobiles à mesure que les verrouillages se terminent et que l’inflation mord

Les consommateurs américains téléchargent moins de jeux mobiles cette année que l’année dernière, grâce à une combinaison de facteurs, notamment la fin des restrictions COVID et une inflation en hausse rapide.

Sur 14 genres de jeux mobiles suivis par la société d’analyse d’applications Sensor Tower, un seul a vu ses téléchargements augmenter au premier semestre 2022, et il y a eu de fortes baisses dans la plupart des autres…

Sensor Tower a mesuré les téléchargements et les revenus, et les deux étaient en baisse au premier semestre de cette année par rapport à la même période en 2021.

Le genre Action a été le seul à voir une augmentation d’une année sur l’autre des téléchargements sur iOS et Android.

Le jeu d’action n ° 1 pour les téléchargements était Genshin Impact de miHoYo, qui a accumulé 2,3 millions de téléchargements, suivi de Galaxy Attack: Space Shooter de Rocket Go Global au n ° 2 et Galaxy Attack: Alien Shooter, également d’Abigames, au n ° 3 .

Le sport s’est maintenu, avec des téléchargements stables, tandis que Simulation, Puzzle et Shooter ont enregistré de modestes baisses. Les choses empirent progressivement à partir de là.

Le tableau est encore plus sombre en ce qui concerne les revenus.

L’arcade était le genre qui augmentait le plus rapidement, les joueurs dépensant jusqu’à 14,8 % en glissement annuel pour atteindre environ 176 millions de dollars. Le sous-genre Arcade le plus important pour les dépenses des joueurs était Idler, qui a généré près de 88 millions de dollars, en hausse de 35,3 % sur un an. Le jeu d’arcade n ° 1 en termes de dépenses des joueurs était Clawee de Gigantic, qui a généré 16,5 millions de dollars aux États-Unis au cours du premier semestre de l’année. Il a été suivi par Gold & Goblins d’AppQuantum Publishing au n ° 2 et Idle Mafia de Century Games au n ° 3.

Le deuxième genre à la croissance la plus rapide en termes de revenus au 1S22 était Tabletop, qui a augmenté d’environ 1 % en glissement annuel pour atteindre près de 388,8 millions de dollars. Tous les autres genres de jeux mobiles ont connu une baisse des dépenses globales des joueurs au cours du premier semestre de l’année, Racing enregistrant la plus forte baisse à 28,8%.

Puzzle était la catégorie la plus importante en termes de dépenses au 1S22, récoltant 2,3 milliards de dollars, soit une baisse de 8,8 % en glissement annuel. Il a été suivi par Casino au n ° 2, qui a généré 2,2 milliards de dollars, et Strategy, qui a accumulé 2 milliards de dollars.