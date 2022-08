Vous n’en croirez pas quel est le mobile le plus vendu cette semaine, et je le recommande à 100%

Le smartphone OnePlus méconnu arrive cet été après un Prime Day au cours duquel il a été un best-seller.

Plus de 3 200 notes avec une moyenne de 4,6 points sur 5, et numéro un des téléphones mobiles les plus vendus la semaine dernière. Ce OnePlus Nord 2 5G fait partie des achats les plus recommandés du week-end pour 399 286 euros en utilisant le coupon de réduction de 70 euros, moins cher que le Prime Day. Et c’est que cet été, les gens réalisent ce qui compte vraiment : un beau téléphone portable à l’extérieur, puissant à l’intérieur et avec de l’autonomie à revendre. Il n’est pas nécessaire de dépenser 500 ou 1 000 euros pour un mobile qui nous durera le même temps (environ 3 ans en moyenne).

Ce OnePlus Nord 2 5G répond à tout ce que la grande majorité des utilisateurs qui achètent un nouveau mobile recherchent dans un appareil de ce type. OnePlus sait qu’il a une grande veine dans le milieu de gamme avec ce smartphone et d’autres qu’il a lancés et que ses terminaux haut de gamme tels que les OnePlus 9 Pro et 10 Pro sont destinés à différents publics. Cette fois, ceux qui recommandent ce OnePlus Nord 2 sont les utilisateurs satisfaits d’Amazon.

Pensez à appliquer le coupon de 70 euros avant d’ajouter le produit au panier. Disponible jusqu’au 7 août.

OnePlus Nord 2 5G (8/128 Go)

Achetez le mobile le plus vendu de la semaine

L’un des aspects pour lesquels OnePlus se démarque avec chaque modèle qu’il lance sur le marché est le design. Dans ce OnePlus Nord 2 5G, le verre et le plastique sont utilisés comme matériaux de construction résistants au passage du temps. Lorsque nous le tenons en main, nous sentons que c’est un terminal très bien fini, il est fin, seulement 8,2 mm d’épaisseur et 189 grammes de poids. Il se sent bien au quotidien, surtout sans housse. Dans son corps mince, il monte 2 haut-parleurs et 2 microphones de haute qualité. Avec eux, nous pouvons rendre hommage aux meilleures chansons de l’été sans avoir à utiliser de haut-parleur Bluetooth.

À l’intérieur, on retrouve le cœur de ce OnePlus, un processeur MediaTek Dimensity 1200 de 6 nm qui tourne à 3 GHz, comme s’il s’agissait d’un haut de gamme. Ce processeur est accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4X et de la puce graphique Mali-G77. Il s’agit de la version la plus « basique » de ce modèle, et elle dispose déjà de 128 Go de stockage interne UFS 3.1 (non extensible). Ce matériel pourrait passer par celui d’un haut de gamme l’an dernier, puisque ses performances le catapultent jusqu’à 625 000 points au test Antutu.

Le OnePlus Nord 2 5G a une puissance haut de gamme à un prix moyen.

Les écrans que OnePlus monte sont généralement de la plus haute qualité, et dans ce modèle, cela n’allait pas être inférieur. Nous avons un panneau Amoled de 6,43 « avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nous avons une luminosité typique de 500 nits, un verre incurvé 2,5D sur les bords, une compatibilité avec HDR10 + et très résistant aux rayures. Nous avons également le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, quelque chose qui ces derniers temps n’était destiné qu’aux gammes les plus élevées. Au sommet, dans un trou, on peut profiter de sa caméra frontale de 32 MP signée Sony, une façon spectaculaire de prendre des selfies grand angle.

Sur son dos, nous avons un triple appareil photo Sony de 50 MP avec un grand angle de 8 MP et un objectif N/B. Nous avons un stabilisateur d’image optique, un enregistrement très stable en 4K et un ralenti à 240 ips. Le triple objectif garantit que les résultats des photos et des vidéos sont fabuleux. À tel point qu’il a obtenu 116 points au test DxOMark.

OnePlus Nord 2 5G (8/128 Go)

Cette version du OnePlus Nord 2 5G embarque une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide à 65 W, une puissance de charge inhabituelle dans cette gamme de prix, mais cela augmente notre recommandation et votre envie de l’avoir entre les mains. Cette batterie ne donnera pas une autonomie approximative de 2 jours avec une utilisation normale. Quant à sa connectivité, elle est prête à affronter 2022 et les années à venir : 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS et Dual SIM. Et la meilleure chose est qu’il est livré avec Android 12 récemment sorti et sera compatible avec au moins 3 ans de mises à jour Google.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.