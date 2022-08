La nouvelle mise à jour Pixel corrige un bogue GPS sur Pixel 6a et Pixel 6 Series

Google a commencé à déployer une mise à jour incrémentielle pour ses derniers téléphones Pixel, les Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a. Il s’agit d’une mise à jour supplémentaire mineure qui corrige un problème de localisation GPS connu. Comme il se déploie par lots, il faudra quelques jours pour que la mise à jour atteigne tous les utilisateurs. Découvrons les nouveautés de la mise à jour d’août de Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a.

La mise à jour d’août 2022 arrivera dans une semaine ou deux pour tous les téléphones Pixel éligibles, y compris la série Pixel 6 et Pixel 6a. Donc pas de mise à jour du patch de sécurité Android pour le moment.

La nouvelle mise à jour incrémentielle est en cours de déploiement pour les versions déverrouillées et verrouillées par l’opérateur de Pixel 6, Pixel 6 pro et Pixel 6a. Et le numéro de version du logiciel est différent pour différentes régions et modèles. En parlant de téléphones verrouillés par l’opérateur, la nouvelle mise à jour incrémentielle est disponible pour SoftBank, Verizon, AT&T et T-Mobile modèles verrouillés.

Comme il s’agit d’une mise à jour mineure, elle n’apporte pas grand-chose en termes de changements. Selon le publication officielle de la communautéla nouvelle mise à jour est accompagnée d’un correction de l’échec de la localisation GPS dans certaines conditions. Donc, si vous rencontrez un problème lié au GPS, cette mise à jour devrait résoudre le problème.

La nouvelle mise à jour Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a OTA est déployée par lots. Cela indique que cela peut prendre quelques jours pour être déployé pour tout le monde. Donc, si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, vous devriez l’obtenir dans les prochains jours. Continuez donc à vérifier manuellement les mises à jour dans les paramètres.

Il s’agit de la deuxième mise à jour supplémentaire pour le Pixel 6a. Le Pixel 6a est sorti il ​​y a tout juste une semaine et présente plusieurs bugs dont un important bug de sécurité lié au scanner d’empreintes digitales. Il semble que le Pixel 6a suive les traces de la série Pixel 6, qui présentait également des problèmes logiciels majeurs liés aux empreintes digitales. Un bogue controversé est que les utilisateurs de Pixel 6a peuvent ouvrir le verrou du téléphone avec des doigts non enregistrés.

Mais malheureusement, cette mise à jour ne dit rien à ce sujet. Il semble donc que Google n’ait pas encore résolu le problème. Le problème ne se produit pas tout le temps, mais il s’agit néanmoins d’un bogue important. Donc, si vous avez des problèmes d’empreintes digitales sur votre Pixel 6a, je vous suggère de reconfigurer Fingerprint Lock pour voir si cela résout le problème pour vous.

