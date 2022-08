Sharp Aquos Sense 6 obtient une nouvelle version bêta d’Android 13 avec des corrections de bugs

Sharp a initialement commencé à tester Android 13 sur son smartphone Aquos Sense 6 avec la version d’aperçu du développeur. La société a maintenant publié la quatrième version bêta d’Android 13 avec des corrections de bogues et des améliorations. Sharp confirme qu’il s’agit de la version finale du programme de test, oui, la prochaine sera la version stable. La sortie d’Android 13 est prévue pour le mois prochain et vous pouvez vous attendre à la même chose pour l’Aquos Sense 6. Lisez la suite pour en savoir plus sur la quatrième version bêta.

La dernière version bêta sort deux mois après la troisième version bêta. Tranchant adresses le problème « Impossible d’entendre le son via les écouteurs Bluetooth connectés » avec la quatrième version bêta. Le journal des modifications complet n’est pas encore disponible pour nous, mais vous pouvez vous attendre à plus de stabilité et de performances avec la quatrième version bêta. Comme son nom l’indique, la nouvelle version est basée sur Android 13 beta 4 ou beta 4.1.

Sharp installe la nouvelle version bêta sur l’Aquos Sense 6 fonctionnant sur l’aperçu du développeur Android 13 ou une version bêta plus ancienne. Si vous utilisez la version précédente, vous obtiendrez la mise à jour en direct. La dernière version propose une nouvelle version mensuelle du correctif de sécurité – juillet 2022. Et évidemment, vous pouvez goûter aux fonctionnalités essentielles d’Android 13 sur cette version et en savoir plus sur les fonctionnalités d’Android 13 en vous rendant sur cette page.

Si vous avez mis à jour votre Sharp Aquos Sense 6 vers l’aperçu développeur ou la version bêta d’Android 13 et que vous souhaitez installer la dernière mise à niveau incrémentielle, vous pouvez le faire facilement en utilisant la fonction Mises à jour dynamiques du système. Vous recevrez une notification de mise à jour une fois disponible sur votre téléphone, si vous ne l’avez pas encore reçue, vous pouvez vous diriger vers Paramètres> Paramètres du développeur> DSU, puis vérifier les nouvelles mises à jour. Après le téléchargement, redémarrez votre appareil.

Après avoir redémarré votre téléphone, ouvrez l’application Join Developer Preview Program, puis appuyez sur l’icône du menu à trois points et chargez la quatrième version bêta d’Android 13 et appuyez sur installer, une fois installé, redémarrez votre appareil.

Vous aimerez peut-être aussi – Télécharger les fonds d’écran Sharp Aquos R7

Si vous avez une question, laissez-la dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Articles Liés: