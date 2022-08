C’est ainsi que le Royaume-Uni a réussi à bloquer 142 millions de SMs malveillants en moins d’un an

C’est ce que l’France (et d’autres pays) devrait faire pour lutter contre le spam et les messages frauduleux… Une fois pour toutes !

Ce n’est un secret pour personne que les messages de spam, les escroqueries et les fraudes sur nos téléphones mobiles sont en augmentation, nous n’allons donc rien vous révéler si nous confirmons que des centaines de millions de ce type de communications frauduleuses sont envoyées chaque année par SMs, ce qui également d’énormes pertes d’argent pour des centaines de milliers d’utilisateurs sans méfiance qui finissent par tomber dans l’escroquerie.

C’est pourquoi l’industrie des télécommunications du Royaume-Uni est devenue sérieuse pour limiter ce type de SMs malveillants, et avec quelques mesures qui se sont avérées très efficaces, il semble qu’en moins de 9 mois, ils ont réussi à bloquer quelque 142 millions de messages. SMs, déconnectant également du réseau quelque 60 000 cartes SIM dédiées exclusivement à l’envoi de spam.

Ils nous en ont parlé depuis Mobile UK, soulignant la création de nouvelles solutions de pare-feu et le travail conjoint de diverses agences gouvernementales qui, grâce au service de signalement de fraude 7726, ont réussi à éliminer presque complètement la fraude par SMs des réseaux mobiles britanniques.

C’est ce qu’a commenté le secrétaire d’État à l’Intérieur du Royaume-Uni, Priti Patel, en réponse aux médias :

L’utilisation d’escroqueries par SMs pour escroquer de l’argent aux gens est un crime complexe. Le gouvernement et l’industrie travaillent directement pour réduire la menace de ces escroqueries par SMs tout en poursuivant les criminels derrière ces types de crimes éhontés. Je suis très engagé dans la lutte contre la fraude et la protection de nos concitoyens contre ces crimes. Nous publierons bientôt une stratégie décrivant les nouvelles actions et mesures de répression que nous pouvons prendre avec l’industrie pour prévenir ces escroqueries ignobles.

Comme ils nous le disent dans la note publiée, l’un des principaux opérateurs britanniques a réussi à bloquer plus de 142 millions de SMs frauduleux et à déconnecter ces 60 000 cartes SIM utilisées pour des activités malveillantes, mais ce n’était pas le seul car d’autres entreprises signalent une réduction des messages de spam dans environ 97%, éliminant presque complètement le smishing de leurs réseaux.

Rappelons qu’il n’est pas difficile de tomber dans ce type d’escroquerie, puisque les attaquants se font passer pour des entreprises réputées pour accéder à nos comptes et/ou à nos informations personnelles, en utilisant des techniques de plus en plus difficiles à détecter et de plus en plus ingénieuses.

Apparemment, le plus efficace s’est avéré être le service anti-fraude au numéro 7726 qui a été activé par l’industrie britannique, et qui fournit aux opérateurs des informations en temps quasi réel et directement des utilisateurs, qui peuvent directement signaler ce type de fraude, pour adresser et désactiver les numéros émetteurs en un temps record.

Ils disent du Royaume-Uni que ce service 7726 a reçu plus de 500 000 signalements depuis août 2021 dernier, mais que ces dernières semaines, ces signalements ont été réduits de près de 90 % à plus ou moins 50 000, ce qui est cohérent avec les données d’élimination et blocage des fraudes par SMs que les opérateurs et le gouvernement du Royaume-Uni présument.

Le PDG de Mobile UK, Hamish MacLeod, est très clair :

En tant qu’industrie, nous prenons la fraude très au sérieux. Nous avons investi dans de nouvelles mesures pour détecter et empêcher ces SMs d’atteindre nos clients, et aussi pour éduquer les utilisateurs sur la façon d’identifier et de signaler les activités suspectes. Nous nous engageons à travailler avec le gouvernement, l’Ofcom et les organismes chargés de l’application de la loi pour réduire davantage les menaces que ces fraudeurs font peser sur le public. Nous exhortons les clients à être vigilants et à nous aider à prendre des mesures en soumettant des rapports de messages et d’appels importuns au 7726 pour signalement et test.

Les mesures prises incluent non seulement ce service 7726 pour le signalement gratuit et en temps réel des messages et appels suspects, mais également le Centre national de cybersécurité a éliminé plus de 2,7 millions d’escroqueries sur Internet au cours de l’année 2021 et a inclus de nouveaux pare-feu sur les réseaux mobiles pour bloquer les messages détectés comme spam et effectuer des vérifications supplémentaires sur les cartes SIM activées.

La meilleure partie est que tous les opérateurs et réseaux britanniques se sont engagés à continuer à mettre en œuvre ces mesures, de sorte que le Royaume-Uni sera probablement le premier pays d’Europe à réussir à limiter presque complètement l’activité de ces types de cybercriminels.

Pour quand dans nos pays ? Parce qu’ici en France, les messages de ‘spam’ et les appels commerciaux ou trompeurs ennuyeux ne cessent de croître chaque jour…

