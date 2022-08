Tout nouveau avec Apple Music sur iOS 16

L’une des raisons d’être enthousiasmé par une WWDC est de prévisualiser ce qui arrive sur Apple Music. Avec iOS 16, malheureusement, Apple n’a pas annoncé une tonne de nouvelles fonctionnalités pour son service de streaming musical – différent de toutes les autres années. Cela dit, il reste encore quelques fonctions et ajustements que les utilisateurs adoreront lorsqu’ils utiliseront Apple Music avec iOS 16, surtout maintenant que sa première version bêta publique est sortie.

Apple Music sur iOS 16 permet aux utilisateurs trier les listes de lecture. Traditionnellement, toutes les listes de lecture de l’application Musique ont été triées selon l’ordre dans lequel les chansons ont été ajoutées à la liste de lecture : les premières chansons ajoutées en haut et les chansons ajoutées le plus récemment en bas.

Avec cette nouvelle fonctionnalité d’Apple Music sur iOS 16, vous pouvez trier votre liste de lecture par titre, artiste, album, etc. De plus, lorsque vous ouvrez un profil de chanteur/groupe, il y a un nouveau Favori basculez que vous pouvez « garder une trace des artistes qui vous intéressent le plus avec de nouvelles notifications de musique et des recommandations améliorées ».

Apple Music sur iOS 16 introduit également :

Volume HUD a un ajustement sur l’application Apple Music. Il ressemble à la barre qui indique la longueur de la chanson ;

Lorsque vous recherchez des albums, des listes de lecture, des singles, etc., vous remarquerez que les couvertures sont plus arrondies ;

Le widget Apple Music dans l’écran de verrouillage iOS 16 est désormais différent. Il montre également les appareils que vous écoutez (un HomePod, des AirPods, des écouteurs Beats et même des écouteurs filaires) ;

Lors de l’utilisation de SharePlay via Messages, il synchronisait désormais des activités telles que des films, de la musique, des entraînements, des jeux, etc. avec des amis tout en discutant dans Messages ;

Vous pouvez faire glisser et déposer des chansons à ajouter ensuite dans la file d’attente (merci, Hide);

Vous pouvez déplacer de la musique d’un HomePod à un autre sans qu’elle soit diffusée sur l’autre HomePod (merci Georges).

Les utilisateurs d’Apple Music bénéficieront grandement d’une nouvelle fonctionnalité appelée Audio spatial personnalisé. Disponible pour les utilisateurs d’AirPods 3, d’AirPods Pro et d’AirPods Max sur iOS 16, cette fonctionnalité utilise le capteur TrueDepth de votre iPhone pour créer une carte 3D de votre visage et de vos oreilles tout en utilisant un appareil AirPods.

L’audio spatial personnalisé améliore considérablement la qualité sonore de Dolby Atmos avec Spatial Audio, et cela vaut vraiment la peine d’essayer une fois qu’il sera disponible pour tous les utilisateurs plus tard cet automne.

Enfin, lors de la version bêta 3 d’iOS 16, Apple a ajouté un nouvel aperçu de la musique et du podcast à l’écran de verrouillage. Bien que cela fonctionne également avec des applications tierces, il est agréable de voir à quoi cela ressemble sur la propre application Musique d’Apple.

Ce sont les caractéristiques Netcost-security.fr a pu trouver sur Apple Music avec iOS 16 pour l’instant. Avez-vous découvert quelque chose de différent ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

