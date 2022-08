Apple prend en exclusivité l’un des jeux mobiles les plus appréciés

Jetpack Joyride 2 sera désormais exclusif à Apple Arcade : la version Android a disparu de Google Play

Il est arrivé sur Android en 2021 dans le but de répéter le succès du titre original et de devenir l’un des jeux les plus téléchargés de l’histoire. Maintenant, il a complètement disparu du Google Play Store, et il y a une raison impérieuse à cela.

JetPack Joyride 2 est le deuxième opus de l’un des jeux mobiles les plus populaires de l’histoire, avec plus de 100 millions de téléchargements via Google Play dans son édition originale, et plusieurs centaines de millions d’autres dans l’App Store d’Apple.

Justement, Apple s’est chargé de laisser les utilisateurs d’Android sans possibilité de continuer à jouer à la deuxième édition du célèbre titre d’arcade, car il a conclu un accord avec Halfbrick Studios, développeur de Jetpack Joyride 2, pour lancer le jeu en exclusivité sur Arcade aux pommes.

JetPack Joyride 2 disparaît de Google Play et sera disponible exclusivement sur iOS

Tenter d’accéder à la page du jeu sur Google Play aujourd’hui entraîne une erreur indiquant que Jetpack Joyride 2 n’est plus disponible sur Android.

Et c’est que, comme cela a été confirmé via la page Twitter officielle du jeula deuxième édition de ce célèbre jeu sera disponible exclusivement sur Apple Arcade, le service d’abonnement aux jeux mobiles et tablettes d’Apple.

#JetpackJoyride2 exclusivement sur #AppleArcade

Barry revient dans une aventure frénétique ! Aidez à combattre de nouveaux ennemis à travers le laboratoire pour arrêter les expériences des scientifiques avant qu’il ne soit trop tard. Pré-inscrivez-vous maintenant pour un COSTUME GRATUIT ! https://t.co/onxxSfpswk pic.twitter.com/eJXg22Mxys — Jetpack Joyride (@JetpackJoyride) 2 août 2022

Il n’est pas clair si l’exclusivité sera permanente, ou si tôt ou tard le jeu reviendra dans le catalogue Google Play Store.

Quoi qu’il en soit, il convient de noter que la première édition du jeu a toujours une base d’utilisateurs importante et que le titre continue d’être mis à jour fréquemment pour ajouter des extras et des améliorations.

