Date de sortie de l’Apple Watch Series 8 : voici à quoi s’attendre

La date de sortie de l’Apple Watch Series 8 approche à grands pas et cette année, nous pourrions voir une nouvelle version «Pro» robuste avec un écran plus grand rejoindre la gamme et de nouvelles fonctionnalités de santé. Apple Watch Series 8 sera probablement disponible en précommande dans quelques semaines seulement. Rendez-vous ci-dessous pour savoir à quoi s’attendre sur une date de sortie, de nouvelles fonctionnalités, et plus encore.

Apple Watch se lance au fil des ans

En dehors de l’Apple Watch originale arrivée en avril 2015, Apple a dévoilé chaque mise à jour matérielle de son portable en septembre. Apple annonce traditionnellement les nouveaux modèles Apple Watch avec l’événement iPhone d’automne. Une exception à cela était 2020 lorsque Apple Watch 6 et SE ont été dévoilés en septembre et que l’iPhone 12 a été annoncé en octobre.

Apple Watch Series 7 : annoncée 14 septembre 2021 lancé le 15 octobre 2021

lancé le 15 octobre 2021 Apple Watch Series 6 et SE : annoncées 15 septembre 2020

Apple Watch Series 5 : annoncée 10 septembre 2019

Apple Watch Series 4 : annoncée 12 septembre 2018

Apple Watch Series 3 : annoncée 12 septembre 2017

Apple Watch Series 1 et 2 : annoncées 7 septembre 2016

Apple Watch originale : lancée 10 avril 2015

Date de sortie de l’Apple Watch série 8

Apple a une longue tradition d’organisation de ses événements iPhone et Apple Watch le premier ou le deuxième mardi de septembre.

Mais avec la fête du Travail tombant le lundi 5 septembre de cette année, la date de sortie de l’Apple Watch Series 8 est très probable 13 septembre – c’est-à-dire s’il n’y a pas de retards imprévus.

Alors qu’Apple pourrait annoncer l’Apple Watch Series 8 aux côtés de l’iPhone 14 le 13 septembre, il est difficile de savoir à quelle vitesse Apple ouvrira les précommandes pour le portable.

Avec Apple Watch Series 7, les précommandes sont arrivées environ un mois après l’annonce du produit, mais avec la Series 6, les commandes étaient disponibles immédiatement. Nous devrons attendre et voir ce qui se passera avec la disponibilité de l’Apple Watch Series 8.

Ce que nous savons de l’Apple Watch Series 8

Bien sûr, l’Apple Watch Series 8 sera livrée avec le dernier logiciel d’Apple, watchOS 9. Cela apporte des fonctionnalités telles que des cadrans de montre nouveaux et mis à jour, de toutes nouvelles mesures de course dans l’application Workout et un meilleur suivi du sommeil.

Mais il existe un certain nombre de mises à niveau matérielles spécifiques à la série 8 que nous pourrions voir. Premièrement, Apple Watch Series 8 pourrait atterrir avec le plus grand écran à ce jour et des fonctionnalités supplémentaires peuvent inclure la possibilité de lire la température corporelle.

« Apple Watch Pro » robuste

Il semble que le lancement d’un modèle Apple Watch Pro robuste aura lieu cet automne et que l’écran plus grand et la construction plus durable seront des caractéristiques exclusives. Nous avons entendu un rapport de Bloomberg dire qu’Apple explorait cela et l’analyste Apple fiable Ming-Chi Kuo a prédit que nous pourrions voir trois modèles d’Apple Watch lancés cet automne, y compris la version robuste Pro.

Encore plus de détails ont été publiés fin juillet par Mark Gurman de Bloomberg. Découvrez tous les détails dans notre guide complet :

Résumé de la date de sortie de l’Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8 s’annonce comme une grande mise à niveau avec la possibilité d’obtenir son plus grand écran à ce jour, de nouvelles fonctionnalités de santé, tout ce qui vient avec watchOS 9 et le potentiel du premier portable robuste d’Apple.

