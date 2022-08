Ce sont les 10 téléphones Android les plus puissants au monde en ce moment : AnTuTu publie son classement de juillet

Tous les modèles du classement des smartphones les plus puissants du monde en juillet 2022 sont chinois

Comme le veut la tradition, tous les deux mois se terminent, AnTuTu a publié sa liste des smartphones les plus puissants actuellement vendus dans le monde. Dans ce cas, la liste contient les appareils vendus dans le monde tout au long du mois d’août, et pas seulement ceux vendus sur le marché chinois.

De plus, comme à son habitude depuis plusieurs mois, AnTuTu a également sélectionné les dix téléphones milieu de gamme ayant obtenu les meilleurs scores aux tests de performances.

ASUS en tête du top 10 des téléphones haut de gamme les plus puissants de 2022

Il ne fait aucun doute que les téléphones chinois dominent tous les classements de performances actuels, surtout si l’on exclut les derniers modèles d’iPhone équipés des dernières générations de processeurs Apple A.

Dans le classement AnTuTu de juillet, l’ASUS ROG Phone 6 Pro a été le mobile le plus puissant grâce à la combinaison de son processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec 18 Go de RAM LPDDR5. Il a obtenu un score moyen de 1114647 points, surpassant ainsi le deuxième modèle le plus puissant au sommet, également d’ASUS : le « petit » ASUS ZenFone 9.

Nubia a placé l’un de ses modèles en troisième position du classement. Plus précisément, le Red Magic 7, qui n’atteint pas les 1 050 000 points, surpassant ainsi un autre smartphone orienté gaming, le Black Shark 5 Pro.

En cinquième position, nous trouvons le seul mobile haut de gamme qui n’a pas de puce Qualcomm. On parle du vivo X80, équipé d’une puce MediaTek Dimensity 9000 associée à 12 Go de RAM.

Tout revient à la « normale » dans le reste des postes, puisque tous les modèles équipent sous leur capot le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Ce sont les Motorola Edge 30 Pro, vivo X80 Pro, Xiaomi 12 Pro, POCO F4 GT et Redmi K50 Gaming.

OnePlus prend la première place du classement milieu de gamme le plus puissant

Plus de variété de processeurs, nous nous retrouvons dans le haut des mobiles de milieu de gamme avec les meilleures performances en juillet dernier, dirigé par le OnePlus 10R ou OnePlus Ace, avec une puce MediaTek Dimensity 8100 Max à l’intérieur.

Un modèle « sœur » du OnePlus 10R occupe la deuxième position du classement : il s’agit de l’OPPO Reno8 Pro 5G avec sa puce Dimensity 8100, qui est suivi de près par le realme GT Neo2 avec son Snapdragon 870, chargé de fermer le podium. de cette liste.

D’autres modèles avec le Snapdragon 870 complètent la liste jusqu’à la huitième position, notamment le Motorola Edge 20 Pro, le realkme Q5 Pro, le realme GT Neo 3T, le POCO F3 et le Xiaomi Mi 11X. Enfin, les realme GT Neo et realme GT Neo 2T apparaissent, tous deux équipés du processeur MediaTek Dimensity 1200 de dernière génération.