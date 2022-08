Les expéditions chinoises de smartphones devraient tomber à leur plus bas niveau en 10 ans, expliquant les remises Apple

Selon les données officielles, les expéditions chinoises de smartphones ont chuté de façon spectaculaire au cours du premier semestre de l’année et devraient tomber à leur plus bas niveau en 10 ans d’ici la fin de cette année.

La nouvelle met en lumière les toutes premières remises iPhone d’Apple sur son site officiel chinois…

Nikkei Asie rapports.

La saturation du marché, les attentes plus longues entre les mises à niveau et les consommateurs de plus en plus soucieux de leur budget se combinent pour ce qui pourrait s’avérer un ralentissement prolongé.

Au premier semestre de l’année, les expéditions de smartphones sur le plus grand marché du monde ont chuté de 21,7% sur l’année à 134 millions, selon l’Académie chinoise des technologies de l’information et des communications.