Google serait déjà en train de fabriquer son premier mobile pliable

Le premier smartphone Pixel pliable serait prêt en 2023, et aujourd’hui sa production aurait déjà commencé

Nous ne savons pas s’il s’appellera Pixel Fold, Pixel Notepad ou autre chose. Ce qui semble clair aujourd’hui, c’est que Google travaille déjà sur son premier smartphone pliable, et tout semble indiquer qu’il arrivera à un moment donné au cours de la prochaine année 2023.

En effet, Google aurait déjà lancé la production de son premier pliable, avec lequel il espère concurrencer le futur Samsung Galaxy Z Fold 4 et les prochains pliables de marques comme OPPO, Huawei ou Xiaomi.

C’est du moins ce que suggère un « filtre » bien connu d’origine chinoise, qui souligne que la fabrication du Pixel Notepad aurait commencé dans les usines Foxconn en Chine, de sorte qu’il serait probablement produit avec le Pixel 7 et Pixel 7 Pro qui verra le jour en octobre de cette année.

Le Pixel Notepad ou Pixel Fold serait déjà en phase de production de masse

Des informations divulguées indiquent que Google fabrique le Pixel Notepad dans les usines de production de Foxconn en Chine. Des sources proches des plans de l’entreprise soulignent que l’appareil aurait un format similaire à celui d’OPPO Find N, plus compact que celui des modèles Galaxy Z Fold de Samsung.

Grâce au code présent dans l’application appareil photo de Google, on savait que le premier téléphone pliable de Google aurait un système d’appareil photo inférieur à celui des Pixel 6 et Pixel 7, en combinant un appareil photo principal de 12,2 mégapixels avec un capteur secondaire de 16 mégapixels associé à un objectif ultra grand angle.

Au-delà, l’appareil devrait équiper un processeur Tensor de deuxième génération, et que son logiciel, basé sur Android 13, dispose de fonctions visant à tirer le meilleur parti de son format pliable.

Un troisième Pixel 7 serait entré en phase de production

À ce jour, Google a confirmé l’arrivée des Pixel 7 et Pixel 7 Pro plus tard cette année. En fait, on sait que sa présentation pourrait avoir lieu dans la deuxième semaine d’octobre

Ce qui n’avait pas été mentionné jusqu’à présent, c’est que l’entreprise fabriquerait un troisième modèle de la famille Google Pixel, avec des spécifications encore plus avancées que celles des Pixel 7 et 7 Pro.

Parmi eux, il y a un écran 2K flexible avec un trou dans la partie supérieure, et un système de caméra dirigé par un appareil photo Samsung GN1 de 50 mégapixels (le même que le Pixel 6 et Pixel 7), et avec un Sony IMX787 de 64 mégapixels capteur mégapixels faisant office de téléobjectif grâce à une optique de type périscope.

Ledit capteur est le même que celui que nous avons déjà vu dans des modèles tels que le ZTE Axon 40 Ultra et le Nubia Z40s Pro.Tout cela serait intégré dans un corps en céramique qui donnerait à l’appareil une finition plus premium que celle des deux autres. des modèles.

Cet appareil, connu sous le nom de code « Lynx », aurait également un capteur encore inconnu, le Sony IMX712 de 13 mégapixels, dans la caméra frontale.

Il n’est pas clair si cet appareil est le « Pixel Ultra » attendu qui a tant fait l’objet de rumeurs au fil des ans, ou s’il s’agit d’un modèle de test que Google utiliserait pour expérimenter de nouveaux capteurs, finitions et matériels d’appareil photo. Dans tous les cas, la source suggère qu’il est déjà en cours de fabrication, nous le saurons donc probablement dans peu de temps.