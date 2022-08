Si vous n’avez rien à faire ou si vous voulez simplement que le temps passe rapidement, jetez un œil à ces applications de divertissement disponibles pour Android.

Ce n’est un secret pour personne qu’à ce jour les smartphones font partie de notre quotidien, que ce soit pour communiquer ou simplement comme moyen de divertissement et de plaisir.

Et malgré sa grande portée et sa fonctionnalité, il y a de grands moments de loisirs où vous l’utilisez simplement pour vous distraire, surtout si vous manquez de signal.

Si vous voulez savoir quelles sont les applications idéales pour ce moment précis, dans cet article vous connaîtrez les 8 meilleures applications pour perdre du temps.

Top des applications pour perdre du temps et s’amuser

Ci-dessous, vous pouvez voir une liste d’applications essentielles pour vos loisirs. Ils sont parfaits pour passer le temps et vous pouvez même les utiliser sans connexion Internet.

Quiz Time – Anecdotes et Logo !

Si vous aimez les jeux-questionnaires, alors Quiz Time est une application parfaite pour profiter de votre temps libre. Avec lui, vous pouvez passer des heures de divertissement à répondre correctement aux questions et à découvrir de nouveaux endroits.

Il a 16 catégories différentes (musique, géographie, science, sports et plus). De plus, vous pouvez mettre vos amis et votre famille à l’épreuve avec des anecdotes.

Vous pourrez également collecter de l’argent pour l’échanger plus tard contre de l’aide et vous n’aurez pas besoin d’Internet pour utiliser l’application. Son interface est extrêmement attrayante et chacune des questions est à choix multiples.

GooglePlay | Heure du quiz

2048

Si vous vous considérez comme une personne agile avec des chiffres ou si vous souhaitez simplement améliorer votre agilité mentale, alors 2048 est ce dont vous avez besoin. Votre objectif est de faire correspondre des nombres pairs jusqu’à ce que vous atteigniez la somme de 2048.

Cette procédure est très simple et amusante, vous n’aurez qu’à faire glisser le chiffre 2 vers un autre chiffre 2 et il deviendra un chiffre 4. De même, vous devrez répéter ce schéma jusqu’à atteindre le chiffre 2048.

L’application a différents niveaux de difficulté et si vous n’atteignez pas le nombre requis, vous devrez commencer une nouvelle partie.

GooglePlay | 2048

Reddit

L’une des plateformes les plus utilisées au monde est Reddit et sa grande popularité est justifiée. Il abrite des millions de sujets qui sont ajoutés chaque jour et sont répartis par goûts et catégories.

Donc, si vous cherchez une application pour perdre du temps, cela peut être votre option idéale. Sur Reddit, vous pouvez rejoindre des groupes en fonction de vos intérêts et partager des expériences, des images et des vidéos, de la même manière que la communauté peut donner des avis et plus encore.

GooglePlay | Reddit

chien doug

L’une des meilleures applications pour perdre du temps est Doug creusé. C’est un jeu basique et divertissant où vous serez un gnome, dont la mission dans le monde sera de collecter des minéraux précieux tels que de l’or, des diamants et des trésors. Pour atteindre votre objectif, vous devrez creuser des centaines de mètres de profondeur.

Et bien que l’excavation soit assez facile, en cours de route, vous pouvez rencontrer des créatures très dangereuses et même des chutes inattendues du sol.

Son style de jeu est en 2D sous un design 8-Bit, assez attaché à la vieille école, cependant, les mécaniques de jeu sont addictives et très faciles à utiliser.

GooglePlay | chien doug

Origami de pliage de papier

Paper Folding Origami est une application de loisir où vous pouvez faire de l’origami en quelques étapes simples. Il a plus de 90 designs totalement différents dans le confort de votre mobile.

Avec cet outil, vous pouvez faire chacun des plis, en gardant à l’esprit que vous devez toujours rester dans la ligne.

Mieux encore, il possède une bande sonore qui rendra le processus de création extrêmement relaxant dans un style 3D très dynamique.

Et pour les moins expérimentés, le système intègre un bouton de suggestion qui vous indiquera comment faire le pli correctement.

GooglePlay | Origami de pliage de papier

Vingt

Vingt est une façon très amusante de perdre du temps. Ici, vous devez joindre les nombres égaux et suivre l’ordre naturel, c’est-à-dire qu’en rejoignant le 1, il deviendra 2, et en rejoignant le nombre 2, il deviendra 3 et ainsi de suite…

Il a une bande sonore très agréable et relaxante et vous pouvez même choisir différents niveaux de difficulté. De plus, vous pouvez jouer avec un ami sur le même appareil avec un écran partagé.

GooglePlay | Vingt

Imgur

Si vous voulez déconner correctement, il est temps de garder Imgur à l’esprit. Il s’agit d’une application mobile conçue pour créer des mèmes et des GIF amusants.

Sur cette plateforme, vous aurez accès à des centaines d’images, qui ont généralement un contexte amusant. De plus, il est divisé en catégories, où vous pouvez filtrer les informations de préférence ou simplement voir ce qui est tendance.

GooglePlay | Imgur

Couleur heureuse

Happy Color est l’une des meilleures applications de perte de temps du moment. Et ce n’est pas pour moins, avec lui vous pourrez revenir aux anciens cahiers de dessin où il suffisait de remplir chaque espace avec une couleur représentée par un chiffre, la seule différence est que tout sera en mode numérique.

Il propose une large gamme de modèles et vous pouvez même télécharger de nouveaux lots de modèles si vous le souhaitez.

Il comprend l’enregistrement automatique et une fois que vous avez terminé la conception, vos créations seront enregistrées dans une bibliothèque.

GooglePlay | Couleur heureuse

