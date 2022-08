Les utilisateurs d’iPhone et d’Android passent plus de 4 heures par jour dans les applications, TikTok dépasse l’utilisation

Un rapport montre que même après que les jours de verrouillage soient passés depuis longtemps, l’utilisation du mobile continue de croître aux États-Unis et dans plusieurs autres pays. TikTok est l’application la plus consommée au monde, tandis qu’Instagram est la plus téléchargée au deuxième trimestre de 2022.

L’étude a été réalisée par la société d’intelligence d’applications data.ai (via Tech Crunch); il montre qu’il existe 13 marchés où les utilisateurs passent plus de quatre heures par jour à utiliser des applications.

Outre les États-Unis, l’Indonésie, Singapour, le Brésil, le Mexique, l’Australie, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, le Canada, la Russie, la Turquie et le Royaume-Uni, les utilisateurs d’iPhone et d’Android passent plus de quatre heures par jour à utiliser des applications.

Dans trois de ces marchés, l’Indonésie, Singapour et le Brésil, les utilisateurs mobiles passent plus de cinq heures par jour sur les réseaux sociaux et d’autres applications sur leurs téléphones.

Cela dit, le rapport suggère que « la pandémie a peut-être entraîné des impacts plus durables sur l’utilisation des applications. Il semble que les consommateurs mobiles qui ont adopté de nouvelles applications et de nouveaux comportements pendant la pandémie aient persévéré, malgré le soi-disant « retour à la normale » en 2022. »

D’autres marchés ont connu une croissance plus lente, notamment l’Indonésie (+10%), l’Inde (+5%), le Japon (+5%), le Canada (+20%), la Russie (+10%), les États-Unis (+5%), Royaume-Uni (+5%), Chine (+5%) et Allemagne (+10%). Quelques marchés n’ont connu aucune croissance ou un peu de ralentissement, comme le Mexique (0%), la Turquie et l’Argentine (tous deux à -5%) – mais encore une fois, les comparaisons avec les délais de pointe du COVID indiquent que les tendances se normalisent simplement pour pré- Niveaux de COVID.

Cette étude montre également les applications et les jeux les mieux classés pour le deuxième trimestre 2022. Instagram, Facebook, TikTok et WhatsApp ont été les applications les plus téléchargées. TikTok, YouTube, Tinder et Disney+ ont été les plus consommés. Enfin, Facebook est toujours en tête des utilisateurs actifs mensuels, suivi de WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger.

