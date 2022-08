Nouveau OnePlus 10T : plus de puissance et une charge ultra-rapide pour continuer à rivaliser dans le haut de gamme

OnePlus a présenté son nouveau smartphone de la série « T »: voici tout ce que vous devez savoir sur le OnePlus 10T

La marque elle-même l’avait anticipé depuis plusieurs semaines, et maintenant, enfin, le moment est venu : le OnePlus 10T est officiel.

OnePlus a annoncé son nouveau pari destiné au haut de gamme, qui représente à certains égards une avancée par rapport au OnePlus 10 Pro 5G lancé en début d’année, et à d’autres il prend du recul, afin d’ajuster le prix et rivaliser avec les modèles les plus populaires dans le segment haut de gamme abordable.

OnePlus 10T, toutes les infos

OnePlus 10T Caractéristique Dimensions 163 × 75,37 × 8,75 mm

203,5 grammes Filtrer AMOLED de 6,7 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

GPU Adreno 730 RAM 8/12/16 Go LPDDR5 Système opératif OxygenOS 12.1 basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 3.1 appareils photo Arrière:

50 MP Sony IMX766, taille de capteur 1/1,56″, OIS

Appareil photo ultra grand angle 8 MP 119,9º

Appareil photo macro 2 mégapixels

Frontale : Tambours 4800mAh

Charge rapide 150W SUPERVOOC Endurance Edition (chargeur 160W inclus) Les autres USB-C

Lecteur optique d’empreintes digitales à l’écran

Moteur linéaire axe X

Deux haut-parleurs stéréo

Bluetooth 5.2

NFC

VoLTE

VoWiFi

Dual SIM

Design hérité du « Pro » qui dit adieu à l’un des signes différentiels

OnePlus a choisi de récupérer de nombreuses caractéristiques esthétiques du précédent OnePlus 10, et de les adopter dans sa nouvelle création. Ainsi, on retrouve un appareil qui récupère « l’îlot » arrière où se trouve la triple caméra principale, avec une légère élévation par rapport à l’arrière de l’appareil.

Cette fois, OnePlus utilise du verre pour façonner le dos du téléphone, avec une finition mate rugueuse sur le modèle noir, et une version brillante « Jade Green », rappelant la teinte utilisée sur le OnePlus 8 Pro. plastique, pas en aluminium comme le OnePlus 10 Pro.

Sa face avant est occupée par un écran AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces de diagonale et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz. Contrairement à la dalle intégrée au OnePlus 10 Pro, ce n’est pas un écran de type LTPO, et donc il n’est pas capable de changer son taux de rafraîchissement dynamiquement.

En dehors de cela, le OnePlus 10T introduit un changement qui, je le crains, ne plaira pas à tous les adeptes de l’entreprise : pour la première fois depuis le OnePlus 2, la marque a décidé de ne pas inclure le déjà légendaire Switch Alert Slider dans ce modèle. . La raison? Selon les marques, manque de place à l’intérieur de l’appareil.

Puissance extrême de la main de Snapdragon 8+ Gen 1

Le OnePlus 10T est le premier mobile de l’entreprise équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il s’agit du dernier processeur de référence de Qualcomm, qui offre une puissance et une efficacité énergétique supérieures par rapport à la génération précédente.

Dans le 10T, ladite puce est accompagnée de jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage interne UFS 3.1.

Tout cela est soutenu par une batterie d’une capacité de 4800 mAh compatible avec un nouveau système de charge rapide appelé SuperVOOC Endurance Edition développé par OPPO, capable d’atteindre une puissance maximale de 150 W pour charger l’appareil en 19 minutes environ. Le chargeur (160 W) et le câble compatible avec ce système sont inclus avec le téléphone.

Autre absence par rapport au OnePlus 10 Pro, la recharge sans fil, qui n’est pas présente sur ce modèle.

La marque en a profité pour présenter, avec le OnePlus 10T, la nouvelle version de son système d’exploitation basé sur Android : OxygenOS 13. Cependant, le OnePlus 10T arrive sur le marché avec OxygenOS 12.1 basé sur Android 12, la version que nous avons déjà vu et testé sur le OnePlus 10 Pro plus tôt dans l’année.

En ce sens, la société s’engage à maintenir l’appareil à jour avec la dernière version d’Android pendant au moins trois ans, ainsi qu’à publier des mises à jour de sécurité tous les deux mois pendant au moins quatre ans.

Un pas en arrière dans la photographie

Le OnePlus 10 Pro a surpris en poussant la collaboration avec Hasselblad un peu plus loin et en combinant le profil de couleur développé avec la société spécialisée dans la photographie avec un matériel plus avancé. Dans ce modèle, le tampon Hasselblad disparaît complètement.

A la place, il faut se contenter d’une caméra principale Sony IMX766 de 50 mégapixels avec OIS, et de deux capteurs complémentaires : l’un associé à une caméra ultra grand-angle, et l’autre visant à prendre des photos macro de 5 mégapixels.

Prix ​​​​OnePlus 10T et quand il peut être acheté

Le OnePlus 10T peut désormais être acheté sur la boutique en ligne officielle de OnePlus. Il peut également être acheté auprès d’autres revendeurs agréés, tels qu’Amazon.

Son prix démarre à partir de 699 euros dans le modèle le plus basique avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera également possible de l’acquérir dans une autre configuration mémoire et stockage, plus chère que la précédente :