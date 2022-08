Stadia, en danger ? Google déclenche l’alarme à cause d’un curieux mouvement dans l’un de ses magasins

Certains disent que Google a l’intention de tuer Stadia une fois pour toutes. Mais en est-il vraiment ainsi ?

Google Stadia a été qualifié de plus grande révolution dans l’histoire récente de l’industrie du jeu vidéo, mais la réalité a été très différente. Bien que la plateforme continue d’avoir ses followers, et que son catalogue de jeux s’agrandisse de mois en mois, on doute de sa continuité, et il y a même eu des rumeurs selon lesquelles Google pourrait fermer Stadia à la fin de cet été.

Google lui-même a démenti de telles rumeurs, mais cela n’a pas suffi à mettre fin au débat autour de Stadia et de son avenir. Maintenant, en plus, les rumeurs ont pris plus de force que jamais, après que Google a fait un déménagement important dans l’un de ses magasins phares situé dans le quartier de Chelsea à New York.

Google supprime la salle « Stadia Experience » de son magasin de New York

Comme l’indique 9to5Google, Google a apporté d’importants changements dans l’un de ses magasins physiques de référence, où il propose différents services tels que la vente de produits, des démonstrations de services et d’appareils ou des réparations.

Jusqu’à il y a quelques jours à peine, ledit magasin disposait d’une salle spécifique dans laquelle expérimenter les capacités de Google Stadia, de la même manière que dans les salles Google Nest et Google Pixel. Cependant, la société a décidé de supprimer cet « espace », qui depuis 2021 permettait aux visiteurs d’essayer certains des jeux Stadia, d’utiliser le contrôleur Stadia avec des appareils ou des téléviseurs Pixel, et bien plus encore.

Désormais, il n’y a donc plus moyen d’essayer Stadia dans le magasin phare de Google dans le quartier de Chelsea, et en fait, il est difficile de trouver des mentions de la plate-forme de jeu de Google dans tout le magasin, au-delà de certains produits comme le contrôleur Stadia.

Cela indique-t-il que Stadia est en danger ? C’est possible, mais ce ne sera probablement pas le cas. Ce qui n’est pas si clair, c’est si l’avenir de Stadia réside exclusivement dans le streaming de jeux proposés directement aux consommateurs. Après tout, il a récemment été confirmé que la société prévoyait de commencer à proposer sa technologie de jeu en ligne à d’autres sociétés. En plus de cela, Google prévoit d’étendre la disponibilité de sa plate-forme à d’autres régions, comme le Mexique, et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités telles que le streaming de jeux à une résolution de 1440p.