La mise à jour d’août du sous-système Windows pour Android améliore l’expérience de jeu

Microsoft publie une nouvelle mise à niveau du sous-système Windows pour Android parallèlement à la version 22622.450 de l’aperçu d’initié incrémentiel. La dernière mise à jour du sous-système est mise en ligne sur tous les canaux d’initiés Windows et apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations centrées sur les jeux. La dernière version du sous-système Windows pour Android porte le numéro de version 2206.40000.15.0 et est limitée aux utilisateurs de Windows 11 aux États-Unis. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour du sous-système Windows d’août pour Android.

La dernière mise à niveau du sous-système Android améliore l’expérience de jeu sur Windows 11 en apportant la compatibilité du joystick, la compatibilité de la manette de jeu et la prise en charge des touches fléchées pour viser et glisser. Oui, les mouvements directionnels sont désormais possibles avec les touches WASD. Pour vous familiariser avec les nouvelles améliorations de jeu sur le sous-système Windows pour Android, vous devez le mettre à niveau vers la version la plus récente, mais avant de le faire, consultez les autres améliorations.

Outre l’expérience de jeu améliorée, la mise à jour apporte des améliorations de défilement, des améliorations de réseau et un dialogue amélioré lors de l’utilisation d’un VPN non pris en charge, la taille minimale par défaut d’Android est désormais de 220 dp, une nouvelle bascule pour vérifier ou enregistrer les données de diagnostic, des améliorations graphiques, des mises à jour de sécurité, et plus.

Voici la liste complète des modifications partagées par Microsoft sur son Blog Windows Insider.

Sous-système Windows d’août pour Android – Journal des modifications

Nouvelle suite de shims disponible pour basculer dans l’application Windows Subsystem for Android Settings qui permet de meilleures expériences dans plusieurs applications Compatibilité pour les jeux avec joysticks (mappés sur WASD) Compatibilité pour la manette de jeu dans les jeux Compatibilité pour viser dans les jeux avec les touches fléchées Compatibilité pour glisser dans les jeux avec les touches fléchées

Améliorations du défilement

Améliorations de la mise en réseau

La taille minimale de la fenêtre Android est par défaut de 220 dp

Boîte de dialogue améliorée lorsqu’un VPN non pris en charge est détecté

Nouvelle bascule pour afficher/enregistrer les données de diagnostic dans l’application Paramètres du sous-système Windows pour Android

Mises à jour de sécurité

Corrections de fiabilité générales, y compris des améliorations des tailles de diagnostic

Améliorations graphiques

Sous-système Windows d’août pour Android – Journal des modifications

Certains VPN peuvent ne pas fonctionner avec Advanced Networking. Si vous utilisez un VPN et que vous constatez que les applications Android n’ont pas de connectivité réseau, veuillez désactiver la mise en réseau avancée dans l’application Sous-système Windows pour les paramètres Android.

Comme je l’ai dit plus tôt, la nouvelle mise à niveau est en ligne aux États-Unis pour tous les canaux Windows 11 Insider. Oui, vous pouvez mettre à jour votre Windows vers la dernière version disponible à partir de l’application Paramètres.

Plus d’articles connexes :