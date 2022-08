La mise à jour 22622.450 de Windows 11 Insider Preview Build corrige plus de bogues

Microsoft lance deux nouvelles versions d’aperçu d’initié de Windows 11 sur le canal bêta. Les versions nouvellement publiées sont étiquetées avec les numéros de version 22621.450 et 22622.450. Évidemment, les deux versions sont une mise à niveau incrémentielle par rapport aux versions 22621.440 et 22622.440 de l’aperçu d’initié de la semaine dernière. La nouvelle mise à jour incrémentielle apporte un tas de correctifs au canal bêta. Ici, vous pouvez tout vérifier sur la mise à jour Windows 11 Insider Preview Build 22622.450.

Microsoft publie la nouvelle mise à jour cumulative du canal bêta avec le numéro de version 10.0.22622.450 (KB5016700). Tout comme la version bêta de la semaine dernière, les nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur 22622.450, alors que les nouvelles fonctionnalités sur 22621.450 ne sont pas activées par défaut. Mais vous pouvez toujours goûter aux nouvelles fonctionnalités en installant la mise à niveau incrémentielle sur votre PC. Si vous avez opté pour le canal bêta dans le programme de prévisualisation Windows Insider, vous recevrez la mise à jour en direct.

En passant aux modifications, la dernière version résout un tas de problèmes connus, la liste comprend les fonctionnalités du mode tablette affichées sur les appareils non tactiles, une section d’affichage des tâches vide sur certaines fenêtres d’application, corrige un problème avec le code d’erreur 0x80070026 lors de la copie de fichiers sur lecteurs réseau, Edge ne répond pas en mode IE, ainsi que d’autres problèmes.

La mise à jour améliore également la capacité de Microsoft Defender pour Endpoint à identifier et intercepter les ransomwares et les attaques avancées, améliore la réplication du stockage sur une faible bande passante, etc. Voici la liste complète des correctifs et des problèmes connus.

Windows 11 Insider Preview Build 22621.450 & 22622.450 – Correctifs

Nouveau! Nous avons amélioré la capacité de Microsoft Defender pour Endpoint à identifier et à intercepter les ransomwares et les attaques avancées.

Nouveau! Nous avons compressé un fichier quelle que soit sa taille si vous avez configuré la compression SMB (Server Message Block).

Nouveau! Nous avons amélioré la réplication du stockage qui se produit sur une faible bande passante ou sur des réseaux étendus (WAN) encombrés.

Nous avons résolu un problème qui faisait que Windows affichait les fonctionnalités du mode tablette pour certains appareils qui n’ont pas d’écran tactile.

Nous avons résolu un problème qui faisait que certaines fenêtres d’application avaient des sections vides dans l’aperçu de la vue des tâches.

Nous avons résolu un problème qui survenait pour certains d’entre vous lorsque vous copiez des fichiers à partir de lecteurs réseau. Le code d’erreur est 0x80070026.

Nous avons corrigé un problème de fuite de jeton dans LsapGetClientInfoEx

Nous avons corrigé un problème qui, dans certains cas, faisait que sihost.exe utilisait une grande quantité de CPU.

Nous avons résolu un problème qui empêchait Microsoft Edge de répondre lorsque vous utilisez le mode IE. Ce problème vous empêche également d’interagir avec une boîte de dialogue.

Windows 11 Insider Preview Build 22621.450 & 22622.450 – Problèmes connus

Général Il y a un problème dans les récentes mises à jour de la chaîne bêta qui fait planter l’application Photos, et un correctif sera bientôt déployé via une mise à jour de l’application Photos via le Store. Nous enquêtons sur des rapports indiquant que SQL Server Management Studio ne parvient pas à se lancer pour certains initiés. [NEW] Nous examinons des rapports indiquant que l’audio a cessé de fonctionner pour certains Insiders après la mise à niveau vers la Build 22622.440.

Explorateur de fichiers La moitié gauche de la barre de titre de l’explorateur de fichiers peut ne pas être déplaçable via la souris ou le toucher. La flèche vers le haut est mal alignée dans les onglets de l’Explorateur de fichiers. Cela sera corrigé dans une future mise à jour.



Si vous avez rejoint Insider Preview via le canal bêta et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la nouvelle mise à jour. Vous pouvez recevoir l’une des deux versions, et si vous obtenez la version 22621.440, vous aurez la possibilité de passer à la version 22622.440.

Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

Articles Liés:

Source