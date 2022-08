Les meilleures applications pour éditer des TikToks

Ce sont les meilleures applications pour éditer des vidéos et devenir virales sur TikTok. Entrez et découvrez-les !

Bien que nous sachions que l’un des réseaux les plus populaires aujourd’hui est TikTok, tout le monde ne sait pas comment cela fonctionne. Et c’est qu’en dépit d’être une plateforme vidéo, vous voulez probablement devenir viral.

Si tel est votre cas, vous devez savoir que pour rendre vos vidéos TikTok virales, vous devez être un créateur de contenu actif, suivre les tendances, utiliser des chansons populaires, afficher un profil attrayant et, bien sûr, éditer vos vidéos comme un professionnel. .

La bonne chose est que l’outil lui-même comprend des fonctions d’édition et même ByteDance, la société propriétaire de TikTok, a sa propre application pour créer du contenu audiovisuel, cependant, cela ne fait jamais de mal de vérifier d’autres alternatives.

8 meilleurs éditeurs vidéo pour TikTok

CapCut

zoomerang

InShot

Funimate

Lomotif

Magisto

Vizmato

Sonnette

Ci-dessous, vous pouvez voir une liste d’applications d’édition TikTok avec des fonctionnalités similaires aux éditeurs professionnels et payants.

CapCut

CapCut a été l’une des applications préférées pour éditer des TikToks, et sa grande popularité s’est transcendée grâce à ses multiples fonctions. Il possède toutes les fonctionnalités de base de n’importe quel éditeur vidéo (ajouter du texte, des filtres, de l’audio, etc.).

De plus, il comprend des fonctions spéciales telles que l’animation d’images clés, des effets de ralenti fluides, la stabilisation vidéo automatique, entre autres.

Son interface est assez intuitive et chacune des fonctions est identifiée par une icône et un texte. Le meilleur de tous, c’est que vous pouvez exporter les vidéos dans différents formats et en qualité HD.

GooglePlay | CapCut

zoomerang

Zoomerang est une application qui a gagné en pertinence ces derniers temps grâce à sa facilité d’utilisation et la finition professionnelle qu’elle donne aux vidéos.

L’application est basée sur des modèles entièrement personnalisables et se concentre sur les créateurs de vidéos courtes.

Avec cette application, vous pouvez facilement supprimer l’arrière-plan de vos vidéos, ajouter des centaines d’éléments, des textes avec plus de 30 polices différentes, ajouter des stickers, des mélodies, des effets, des filtres et plus encore.

Une fois le montage des vidéos terminé, vous pouvez les partager directement sur différentes plateformes comme TikTok.

Google Play |Zoomerang

InShot

InShot est une autre application populaire pour éditer des TikToks. Et c’est que sa grande diversité de fonctions permet d’avoir des résultats professionnels.

De plus, vous n’aurez pas besoin d’être un expert dans le domaine pour utiliser l’application, car chaque fonction est très bien située et les commandes sont intuitives.

Comme si cela ne suffisait pas, il dispose d’un grand nombre d’effets visuels faciles à appliquer à votre vidéo, ajustez la vitesse et modifiez facilement vos photos et images.

Google Play |InShot

Funimate

Si vous souhaitez éditer vos premières vidéos TikTok, mais que vous n’avez pas assez de temps, vous devez connaître Funimate. Cet éditeur particulier rend tout facile.

Vous pourrez créer des éditions épiques en quelques clics grâce à la facilité d’intégration de chaque effet visuel. De plus, il a de nombreux effets colorés et attrayants et vous pouvez même ajouter des effets 3D.

Comme d’autres éditeurs, les outils de travail sont assez intuitifs, il vous suffit de cliquer sur l’outil requis et il sera automatiquement ajouté à la vidéo.

Google Play | Funimate

Lomotif

Lomotif est considéré comme le concurrent de TikTok, car il s’agit d’une plate-forme de partage de vidéos très courte, amusante et informative, mais elle fonctionne également comme l’une des meilleures applications pour éditer des TikToks.

L’application a la capacité de faire du montage professionnel en un rien de temps et dispose d’une immense bibliothèque totalement gratuite avec accès à des centaines de chansons. De plus, vous pouvez ajouter des textes, des effets visuels, des stickers et plus encore.

Google Play |Lomotif

Magisto

Pour utiliser Magisto vous n’avez pas besoin d’être un expert en montage, si c’est votre première fois dans le monde du montage vidéo, cette application est faite pour vous. Il fonctionne avec l’intelligence artificielle et est capable de fournir de bons résultats en peu de temps.

Magisto est capable de suggérer certains filtres et effets visuels, qui selon ses critères seraient meilleurs pour l’édition et présente même une large gamme d’outils de base pour un usage professionnel.

Google Play | Magisto

Vizmato

Vizmato est considéré comme l’une des applications les plus complètes pour éditer les TikToks de la liste. Il dispose d’une grande variété d’outils utiles pour les créateurs de contenu, tels que l’enregistrement de l’écran mobile avec audio interne et externe.

Vous pourrez également créer de jolis diaporamas avec des transitions, des filtres et plus encore. Les boutons sont similaires à ceux d’autres éditeurs, donc l’utilisation de l’application ne sera pas un problème si vous avez de l’expérience.

Google Play | Vismato

Sonnette

Timbre est un éditeur vidéo très facile à utiliser avec une interface minimaliste. Grâce à cette application, vous pourrez convertir le format de vos fichiers au format que vous souhaitez en quelques clics, par exemple de mp4 à mp3.

Il possède les fonctions de base de n’importe quel éditeur, telles que couper des vidéos, ajouter du contenu à la chronologie, utiliser des filtres, des effets spéciaux, etc.

Google Play | Sonnette

Montez vos vidéos comme un pro avec les meilleures applications de montage vidéo