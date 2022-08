TikTok veut devenir le trou temporel définitif : les jeux arriveront sur l’appli

C’est officiel, Tiktok lance des tests pilotes de ses mini-jeux HTML5 promis pour vous hypnotiser (un peu plus) au sein de sa plateforme.

Si l’algorithme TikTok et ses courtes vidéos ne vous rendent toujours pas accro, ce qui est bien sûr très peu probable, la vérité est que vous aurez bientôt de nouvelles raisons de ne jamais quitter la plateforme pendant vos heures d’inactivité, et il semble que TikTok veut pour devenir l’ultime trou de procrastination en décubitus dorsal.

Pas en vain, les responsables du populaire réseau social ont enfin confirmé que cette promesse de mini-jeux est une réalité et pas seulement de l’eau ennuyeuse, puisque les tests pilotes ont déjà commencé pour que ces jeux HTML5 occasionnels s’intègrent plus tôt que prévu. plus tard dans les applications TikTok sont prêtes dans les semaines ou les mois à venir.

Comme nous l’ont dit les collègues de TechCrunch, ces développements ne seront pas réalisés par TikTok lui-même mais par des partenaires et collaborateurs externes, qui à ce stade ont déjà préparé une bonne liste avec jusqu’à 7 jeux HTML5 qui sont déjà testés en silence sur certains marchés sélectionnés.

Si vous vous posez la question, j’en suis sûr, voici la collection avec ces 7 jeux dont on parle, et qui seront évidemment disponibles dans la version finale des jeux TikTok :

Basket-ball FRVR (par FRVR)

Appuyez sur la différence (par Lotum)

Peek a Who (par Nitro)

Pride Run (par Voodoo)

Influencer Run (par Voodoo)

Destroyer spatial (par Nitro)

Le cauchemar de M. Aim Lab (par Aim Lab)

Gagner de l’argent avec TikTok sera plus facile grâce à sa nouvelle fonction

Cela à propos des mini-jeux intégrés à TikTok était une rumeur qui avait été discutée dans tous les cercles depuis que le réseau social et Zynga ont présenté le titre ‘Disco Loco 3D’ plus tôt cette année, bien que personne ne veuille anticiper une annonce que de L’entreprise a créé par Zhang Yiming n’a pas tardé à venir, confirmant qu’ils étaient en pourparlers avec d’autres développeurs pour développer cette activité de jeux occasionnels au sein de la plate-forme TikTok.

L’idée semble être de se positionner avec un bon site pour publier des mini-jeux, grâce à son énorme base d’utilisateurs et en tirant parti de son algorithme, donc le potentiel de cette nouvelle fonctionnalité est évidemment très grand en tant qu’entreprise, tant pour TikTok lui-même , qui pourront diversifier leur monétisation ainsi que pour les développeurs, ce qui ouvrirait de nouvelles sources de revenus.

Comme on peut le voir sur ces versions bêta, il semble que lorsque vous publiez une vidéo sur la plateforme, vous pouvez trouver la liste des nouveaux mini-jeux, qui peuvent être liés à l’aide de hashtags et ajouter des descriptions, des emplacements, des liens vers d’autres contenus, et beaucoup plus. Ainsi, le contenu peut être lié à d’autres applications telles que les recettes Whisk, les quiz BuzzFeed ou les évaluations Rotten Tomato, parmi tant d’autres, et à l’avenir également avec ces mini-jeux qui cuisinent.

Voici comment les mini-jeux sont affichés en version bêta dans TikTok

Pour l’instant, il semble que cette phase de test en soit à ses balbutiements et à ses débuts, donc TikTok n’a pas voulu étendre les informations au-delà de la confirmation officielle du lancement de ces pilotes de jeux mobiles :

Nous recherchons toujours des moyens d’enrichir notre plateforme, c’est pourquoi nous testons régulièrement de nouvelles fonctionnalités et intégrations qui ajoutent de la valeur à notre communauté d’utilisateurs. Nous explorons actuellement la possibilité d’apporter des jeux HTML à TikTok grâce à des intégrations avec des studios et développeurs de jeux tiers.

Pour l’instant, aucun de ces jeux ne semble être monétisé, donc si nous sommes dans les tests en tant que bêta-testeurs, nous pourrons y jouer sans problèmes majeurs, bien que s’ils atteignent les versions stables, il est fort probable que nous verrons achats intégrés et options premium pour ces titres. Ils disent de TikTok que ces pilotes cherchent uniquement à déterminer si la communauté d’utilisateurs de TikTok interagit avec les jeux et le fait naturellement, sans courbes d’apprentissage et avec une continuité complète dans le contenu.

Quoi qu’il en soit, c’est quelque chose que nous devrons attendre, et cela semble également assez curieux de voir que Zynga a été celui qui a planté la graine, une entreprise qui a grandi à l’abri de Facebook et de sa plateforme de jeux occasionnels. Nous verrons s’ils ont autant de succès sur TikTok et si finalement ce nouveau réseau social contemporain populaire devient ce trou du temps perdu qu’ils veulent devenir.

Cliquez ici sur mobile pour jouer au cauchemar de Mr Aim Lab ! https://t.co/UTHBXLVJuK – Objectif Lab (@aimlab) 28 juillet 2022

Téléchargez TikTok gratuitement en 2022 : dernière version disponible