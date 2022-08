Google commence à avertir de l’adieu de son application d’appel vidéo

Google est sur le point de mettre fin à Duo une fois pour toutes et avertit déjà les utilisateurs de l’application d’appel vidéo

Nous avions déjà prévenu il y a quelques semaines que Google préparait tout pour en finir une fois pour toutes avec Duo, son application d’appel vidéo. Comme l’entreprise l’a confirmé, d’ici très peu de temps, toutes les fonctions de Google Duo seront intégrées à Meet, et ce dernier deviendra la seule application d’appel vidéo de Google.

Maintenant, le moment de dire au revoir à Duo semble être beaucoup plus proche. L’entreprise elle-même a commencé à envoyer un avis aux utilisateurs de l’application, leur rappelant que, tôt ou tard, l’application Duo deviendra automatiquement Meet.

Le dernier adieu à Google Duo, beaucoup plus proche

Lors de l’ouverture de l’application Google Duo sur Android, de nombreux utilisateurs rencontrent un avertissement similaire à celui que l’on peut voir dans la capture d’écran sous ces lignes. Il indique que « l’application Duo deviendra Meet, avec un nouveau nom et une nouvelle icône, et plus de fonctionnalités comme les effets d’arrière-plan ».

Malgré cela, il est toujours possible aujourd’hui d’utiliser Google Duo normalement et de passer des appels vidéo avec d’autres utilisateurs de l’application. Pour le moment, la société n’a pas confirmé quand la transition complète de Duo à Meet aura lieu.

Le changement est similaire à ce qui, dans peu de temps, se produira avec Google Hangouts : l’application de messagerie instantanée de Google sera intégrée à Gmail via Google Chat, et disparaîtra en tant que service séparé.

Tous ces changements visent à simplifier la suite de services de communication de Google, facilitant ainsi son adoption par les utilisateurs. Il faudra voir si le plan prend effet, ou si tôt ou tard on assiste à un autre rebranding.