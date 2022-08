Le support de caméra MagSafe Continuity de Belkin pour iPhone présenté dans de nouvelles vidéos

Lorsque Apple a annoncé Continuity Camera dans iOS 16 et macOS Ventura à la WWDC, il a présenté des accessoires de Belkin qui faciliteront le montage de votre iPhone en haut de l’écran de votre Mac. Ces accessoires ne sont pas encore disponibles à l’achat, mais certaines des premières vidéos pratiques ont été diffusées sur le Web cette semaine, montrant le support MagSafe de Belkin pour la caméra de continuité dans le monde réel.

Qu’est-ce que la caméra de continuité ?

Continuity Camera est une nouvelle fonctionnalité d’iOS 16 et macOS Ventura qui vous permet d’utiliser votre iPhone comme webcam pour votre Mac. La fonctionnalité fonctionne entièrement sans fil, se connecte automatiquement et fonctionne avec n’importe quelle application d’appel vidéo sur votre Mac.

Comme nous l’avons couvert en profondeur, la fonctionnalité est incroyablement impressionnante et offre un saut majeur dans la qualité vidéo par rapport aux webcams Mac intégrées d’Apple. Le processus de configuration est transparent, votre iPhone se connectant automatiquement lorsque vous ouvrez une application vidéo comme FaceTime ou Zoom sur votre Mac ; il y a même une fonction d’affichage du bureau qui montre également une vue aérienne de votre bureau.

Supports de caméra Continuity de Belkin

Pour améliorer l’expérience Continuity Camera, Apple s’est associé à Belkin pour créer plusieurs options différentes pour monter votre iPhone sur le dessus de votre Mac. De nouvelles vidéos publiées sur YouTube cette semaine par Brian Tong et ZolloTech offrent un premier aperçu du monde réel d’un accessoire Belkin qui utilise MagSafe pour monter votre iPhone sur votre Mac.

L’accessoire de Belkin est très impressionnant dans ces vidéos – il vous suffit d’enclencher le support à l’arrière de votre iPhone, puis d’utiliser le clip intégré pour le fixer au couvercle de votre MacBook. Le clip semble relativement petit, ce qui indique probablement que cela ne fonctionnera que sur les MacBook, pas sur les écrans plus épais comme le Studio Display ou l’iMac.

Il est particulièrement impressionnant que le poids de l’iPhone ne cause pas de problèmes pour le couvercle du MacBook, compte tenu de la finesse et de la légèreté des écrans MacBook d’Apple. Les vidéos montrent le support Belkin MagSafe qui maintient solidement l’iPhone à l’angle parfait pour les appels vidéo et la vue du bureau.

On ne sait toujours pas quand les accessoires de la caméra de continuité de Belkin seront disponibles, mais nous prévoyons une sortie cet automne une fois que iOS 16 et macOS Ventura seront disponibles au public.

En attendant, il existe des supports de bureau pour iPhone sur Amazon qui devraient également fonctionner correctement pour la caméra Continuity.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :