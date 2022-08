Ce sont les plus anciens Samsung qui seront mis à jour vers Android 12

Les deux prochains téléphones Samsung à mettre à jour vers Android 12 seront les derniers à recevoir la mise à jour de l’ensemble du catalogue de la marque

Samsung poursuit son déploiement d’Android 12 sur l’ensemble des mobiles de son catalogue, et a presque atteint la fin de la liste des appareils qui ont confirmé la mise à jour vers la dernière version d’Android.

À ce stade, la société a déjà commencé à mettre à jour certains de ses anciens téléphones et modèles moins chers avec la dernière version du système, dans le but de mettre fin au déploiement d’Android 12 une fois fin août.

Mais, quels mobiles manquent à mettre à jour ? Si nous jetons un coup d’œil au calendrier de mise à jour de One UI 4 basé sur Android 12, nous verrons qu’à ce jour, il ne reste plus que deux modèles à mettre à jour vers la dernière version, et selon les plans de la marque, ils le feront ce mois-ci, le mois d’août qui vient de commencer.

Les Galaxy A21s et Galaxy A02s recevront Android 12 en août

Après avoir mis à jour une bonne poignée de téléphones milieu de gamme et bas de gamme, ainsi que certaines tablettes vers la dernière version d’Android en juillet dernier, Samsung entend désormais achever le déploiement avec la mise à jour destinée à deux téléphones bas de gamme lancés tout au long de la année 2020.

Ce sont les Samsung Galaxy A21 et Samsung Galaxy A02. Les deux modèles font partie du segment d’entrée de gamme du catalogue de l’entreprise et ont été lancés à des prix compris entre 150 et 230 euros.

Samsung ne précise pas quand ils recevront la mise à jour, au-delà de s’assurer qu’ils le feront à un moment donné en août. Une fois disponible, Android 12 arrivera sur les Galaxy A21 et Galaxy A02, les propriétaires des deux appareils pourront profiter des nouvelles fonctionnalités One UI 4, y compris la prise en charge des thèmes automatiques basés sur les couleurs du fond d’écran, un panneau de confidentialité, une gestion améliorée des autorisations et bien plus encore. Suite.