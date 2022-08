Avantages d’avoir un Pixel : la bêta d’Android 13 atteint déjà le Google Pixel 6a

La dernière version bêta d’Android 13 peut désormais être installée sur le Pixel 6a

Algunos de los primeros compradores del Pixel 6a descubrieron, tras recibir su flamante dispositivo, que el terminal aún no formaba parte de la lista de móviles compatibles con la beta de Android 13, y que, por tanto, no podían probar las novedades más recientes del système opératif.

Cependant, Google n’a pas trop fait attendre les possesseurs de Pixel 6a : dès aujourd’hui, il est déjà possible de télécharger et d’installer la bêta d’Android 13 sur le Pixel 6a, de la même manière que sur le reste des mobiles de la série Pixel depuis le début. Pixel 4 et 4 XL.

Android 13 est maintenant disponible (en version bêta) pour le Pixel 6a

La société elle-même a annoncé l’arrivée du Pixel 6a dans la liste des téléphones compatibles avec la version bêta d’Android 13 via la page de support Android Beta pour Pixel. Le nouvel appareil y est mentionné, ainsi que les modèles des séries Pixel 4, Pixel 5 et Pixel 6.

Il s’agit de la dernière version bêta disponible d’Android 13, celle que Google propose d’installer sur son nouveau smartphone destiné au milieu de gamme, et la définitive avant l’arrivée de la version stable, dont le lancement devrait avoir lieu à un moment donné. ce mois-ci ou le suivant.

Tous les mobiles qui recevront la mise à jour vers Android 13

Le processus pour installer Android 13 sur le Pixel 6a (ou tout autre mobile compatible) est très simple. Les utilisateurs doivent simplement se rendre sur la page du programme Android Beta et faire défiler jusqu’à la section « Appareils ». À partir de là, ils pourront choisir le Pixel 6a pour participer au programme. Une fois adhéré, la mise à jour arrivera sur l’appareil via OTA.

La mise à jour vers Android 13 ne sera pas aussi importante que la mise à jour vers Android 12, car le nombre de modifications est moindre. Cependant, il convient de noter des changements tels que des améliorations de la sécurité et de la confidentialité, un mode multilingue, un scanner de code QR et de nombreuses autres fonctionnalités utiles qui arriveront avec Android 13.