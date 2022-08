Samsung Galaxy F12 et F42 reçoivent la mise à jour One UI 4.1 basée sur Android 12

Samsung publie la mise à jour prévue One UI 4.1 basée sur Android 12 pour deux autres téléphones Galaxy. Cette fois, la mise à jour est mise en ligne pour le Galaxy F12 et le Galaxy F42. Les deux téléphones ont été lancés l’année dernière avec Android 11. Et il est maintenant temps de goûter à la première mise à jour majeure du système d’exploitation. Le nouveau logiciel propose une multitude de fonctionnalités, d’améliorations et de correctifs utiles. Voici tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour Samsung Galaxy F12 et F42 Android 12.

Le nouveau logiciel atteint le Galaxy F12 avec F127GXXU3BVG1 numéro de build et correctif de sécurité mensuel de juin 2022. Alors que le Galaxy F42 reprend le nouveau firmware avec le E426BXXU2BVG1 numéro de version du logiciel ainsi qu’un correctif de sécurité plus récent d’un mois – juillet 2022. La dernière version en direct pèse environ 1,8 Go sur le Galaxy F12 et 2,1 Go sur le Galaxy F42. Comme il s’agit de la première mise à jour logicielle majeure pour les deux téléphones Samsung, elle nécessite des données supplémentaires pour le chargement latéral, par rapport aux mises à jour incrémentielles mensuelles.

Parlant des fonctionnalités, la nouvelle mise à jour propose un tas de nouvelles fonctionnalités telles que de nouveaux widgets, des animations très fluides lors de l’ouverture et de la fermeture des applications, un panneau rapide révisé, un mode sombre automatique pour les fonds d’écran, les icônes et les illustrations, une nouvelle animation de charge, et beaucoup plus. Voici le changelog complet de la nouvelle mise à jour.

Mise à jour Samsung Galaxy F42 Android 12 – Journal des modifications

Palette de couleurs Personnalisez votre téléphone avec des couleurs uniques basées sur votre fond d’écran. Vos couleurs seront appliquées aux menus, boutons, arrière-plans et applications de votre téléphone.

Intimité One UI 4.1 offre une solide protection de la vie privée pour s’assurer que vos informations personnelles ne tombent pas entre de mauvaises mains. Informations sur les autorisations en un coup d’œil : voyez quand chaque application accède à des autorisations sensibles telles que l’emplacement, la caméra ou le microphone dans l’utilisation des autorisations. Vous pouvez refuser les autorisations pour toutes les applications avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l’aise. Indicateurs de la caméra et du microphone : éloignez les yeux et les oreilles indiscrets. Un point vert apparaîtra dans le coin supérieur droit de l’écran lorsqu’une application utilise la caméra ou le microphone. Vous pouvez également utiliser les commandes du panneau rapide pour empêcher temporairement toutes les applications d’utiliser la caméra ou le microphone. Emplacement approximatif : gardez votre emplacement exact privé. Vous pouvez définir des applications qui n’ont pas besoin de savoir exactement où vous vous trouvez pour n’avoir accès qu’à votre zone générale. Protection du presse-papiers : conservez vos mots de passe, numéros de carte de crédit et autres informations sensibles en toute sécurité. Vous pouvez choisir de recevoir une alerte chaque fois qu’une application accède au contenu copié dans le presse-papiers d’une autre application.

Clavier Samsung Plus qu’une simple saisie, le clavier Samsung vous permet de vous exprimer et de vous amuser. Accès rapide aux GIF, émoticônes et stickers : l’expression de soi est à portée de main. Accédez à vos emojis, GIF et stickers directement depuis le clavier avec un seul bouton. Paires d’emoji animés : vous ne trouvez pas le bon emoji ? Combinez deux emojis ensemble, puis ajoutez une animation pour vraiment faire passer vos sentiments. Encore plus d’stickers : pimentez vos conversations avec une variété de nouveaux stickers animés disponibles en téléchargement. Assistant d’écriture : Gardez votre grammaire et votre orthographe sur le point avec le nouvel assistant d’écriture, optimisé par Grammarly (en anglais uniquement).

Écran d’accueil Tout commence sur l’écran d’accueil, où vos applications et fonctionnalités préférées sont à portée de main. One UI 4.1 vous aide à garder votre écran d’accueil à son meilleur tout le temps. Nouvelle conception des widgets : les widgets ont été repensés pour être plus beaux que jamais, avec des informations faciles à voir en un coup d’œil et un style plus cohérent. Sélection simplifiée des widgets : Vous avez du mal à trouver le bon widget ? Vous pouvez maintenant faire défiler rapidement la liste des widgets pour voir ce qui est disponible dans chaque application. Vous obtiendrez également des recommandations de widgets utiles à essayer.

Écran verrouillé Utilisez des widgets pour gérer des tâches rapides sans déverrouiller votre téléphone, qu’il s’agisse de contrôler votre musique, de vérifier votre emploi du temps ou de capturer vos meilleures idées. Écoutez où vous voulez : Basculez la sortie audio des écouteurs vers les haut-parleurs vers votre téléphone, le tout depuis l’écran de verrouillage. Calendrier et emploi du temps à la fois : consultez l’emploi du temps d’aujourd’hui ainsi que votre calendrier pour le reste du mois sur l’écran de verrouillage.

Caméra Une vidéo qui ne manque jamais un instant : en mode Photo, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton de l’obturateur pour commencer à enregistrer une vidéo rapide, puis faire glisser votre doigt vers l’icône de verrouillage pour continuer l’enregistrement sans maintenir l’obturateur enfoncé. Photographie Pro : gardez le contrôle avec les paramètres du mode Pro repensés. L’aspect plus net vous aide à vous concentrer sur la prise de vue et les nouveaux indicateurs de niveau ajoutés aux lignes de la grille vous aident à garder les prises de vue équilibrées. Numérisation améliorée : Numérisez des documents, puis appuyez sur la loupe pour effectuer un zoom avant et modifiez-les immédiatement. Vous pouvez également faire plus après avoir scanné les codes QR, comme appeler ou envoyer un e-mail à quelqu’un au lieu de simplement ajouter ses coordonnées sur votre téléphone. Portrait pour animaux de compagnie : Prenez de belles photos de vos amis à fourrure avec divers effets de portrait. Le mode portrait fonctionne désormais avec les chats et les chiens sur les caméras avant et arrière. Certains effets de portrait ne peuvent être appliqués qu’après avoir pris la photo.

Galerie Que vous ayez des milliers de photos et de vidéos ou seulement quelques moments précieux, la Galerie vous permet de trouver plus facilement ce dont vous avez besoin et de garder votre collection organisée. Histoires améliorées : voyez vos histoires prendre vie avec des vidéos phares créées automatiquement. Appuyez simplement sur l’aperçu en haut de chaque histoire pour la regarder. Vous pouvez également découvrir où les photos de vos histoires ont été prises dans la nouvelle vue Plan. Albums plus faciles : triez plus facilement les albums, même s’ils contiennent des tonnes de photos. En fait, vous pouvez trier les albums en fonction du nombre de photos et de vidéos qu’ils contiennent afin que vos albums préférés et les plus utilisés soient toujours en haut de la liste. Une image de couverture apparaît également en haut de l’écran lorsque vous affichez un album pour vous donner une meilleure idée de ce que l’album contient. Plus de contrôle sur les informations : modifiez ou supprimez la date, l’heure et le lieu de vos photos pour les corriger ou les garder privées. Vous pouvez également sélectionner plusieurs images et modifier leurs informations à la fois.

Editeur photo et vidéo Parfois, vos photos et vidéos nécessitent quelques ajustements. Les éditeurs de photos et de vidéos de One UI sont là pour rendre vos photos plus belles avant de les partager. Emojis et stickers : utilisez un emoji pour couvrir le visage d’un ami timide ou ajoutez des stickers pour créer des images et des vidéos amusantes. Ne perdez jamais l’original : faites preuve d’audace dans votre montage ! Vous pouvez désormais rétablir les images et les vidéos dans leur version d’origine après leur enregistrement, ou les enregistrer en tant que copies pour conserver à la fois les versions d’origine et modifiées.

Partage Une interface utilisateur vous aide à rester connecté et à partager vos expériences avec les autres. Appuyez simplement sur le bouton dans n’importe quelle application. Plus de personnalisation : personnalisez le partage. Vous pouvez personnaliser la liste des applications qui s’affichent lorsque vous partagez du contenu pour éviter l’encombrement et vous concentrer uniquement sur les applications que vous utilisez régulièrement. Navigation simplifiée : une nouvelle mise en page et une meilleure navigation facilitent le partage. Balayez vers la gauche ou la droite pour faire défiler les applications et les contacts lorsque vous partagez.

Calendrier One UI 4.1 facilite encore plus l’organisation de votre vie bien remplie. Vérifiez votre emploi du temps sur l’écran d’accueil : un nouveau widget affiche votre emploi du temps pour la journée ainsi qu’un calendrier complet pour le mois. Ajout rapide d’événements : vous avez besoin d’ajouter quelque chose à votre calendrier rapidement ? Entrez simplement un titre et le tour est joué. Plus d’options de recherche : vous disposez de plus de moyens que jamais pour trouver les événements de votre calendrier. Choisissez parmi les mots-clés de recherche récents ou filtrez par couleur ou sticker. Partagez avec les autres : parfois, vous devez tenir les autres au courant. Il est désormais plus facile de partager vos calendriers avec d’autres utilisateurs de Galaxy. Sélection plus facile de la date et de l’heure : la configuration des détails de l’événement est un jeu d’enfant avec des options de date et d’heure distinctes. Récupérer les événements supprimés : les événements que vous supprimez resteront dans la corbeille pendant 30 jours afin que vous puissiez les récupérer si vous en avez besoin.

Internet Samsung Le navigateur Web rapide et sécurisé de One UI facilite désormais la recherche des pages Web que vous recherchez et protège votre vie privée. Suggestions de recherche : obtenez plus de suggestions de recherche lorsque vous saisissez du texte dans la barre d’adresse. Les résultats apparaîtront avec un tout nouveau design. Recherche depuis l’écran d’accueil : le nouveau widget de recherche vous aide à trouver ce que vous cherchez, directement depuis l’écran d’accueil. Démarrer en mode secret : Pour protéger votre vie privée, Samsung Internet démarrera automatiquement en mode secret si vous utilisiez le mode secret lors de votre dernière session de navigation.

Accessibilité Une interface utilisateur est conçue pour tout le monde. Dans One UI 4, vous aurez encore plus d’options pour vous aider à utiliser votre téléphone de la manière la plus confortable pour vous. Toujours là quand vous en avez besoin : accédez plus rapidement aux fonctionnalités d’accessibilité grâce à un bouton flottant toujours disponible. Gestes de la souris : Effectuez des actions plus rapidement en déplaçant le pointeur de votre souris vers l’un des 4 coins de l’écran. Ajustez votre écran en même temps : Ajustez le contraste et la taille en même temps avec le mode d’affichage personnalisé (contraste élevé ou grand écran). Confort des yeux : Plus d’options de visibilité sont disponibles pour répondre à vos besoins. Vous pouvez réduire la transparence ou le flou. Écran extra sombre : si votre écran est trop lumineux, même au réglage de luminosité le plus bas, activez Extra Dim pour une lecture plus confortable dans l’obscurité. Notifications flash personnalisables : Faites clignoter l’écran lorsque vous recevez une notification. Vous personnalisez les couleurs de chaque application afin de pouvoir déterminer facilement d’où provient une notification. Navigations plus faciles : la fenêtre Loupe a été fusionnée avec le nouveau menu Grossissement, vous offrant plus d’options et plus de contrôle pour agrandir le contenu à l’écran.

Plus de fonctionnalités et d’améliorations Mode sombre amélioré : pour vous garder à l’aise dans l’obscurité, le mode sombre assombrit désormais automatiquement les fonds d’écran et les icônes. Les illustrations des applications Samsung ont désormais des versions en mode sombre avec des couleurs plus sombres pour une expérience plus cohérente et plus agréable pour vos yeux. Informations de charge en un coup d’œil : lorsque vous commencez à charger, différents effets visuels vous permettent de connaître votre vitesse de charge de manière plus intuitive. Contrôle plus facile de la luminosité : une barre de luminosité plus grande dans le panneau rapide facilite le changement de la luminosité de l’écran d’un simple glissement. Menu de sécurité et d’urgence : le nouveau menu de sécurité et d’urgence dans les paramètres vous permet de gérer vos contacts d’urgence et vos informations de sécurité au même endroit. Améliorations de la recherche de paramètres : les fonctionnalités de recherche améliorées vous aident à trouver les paramètres dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Vous obtiendrez des suggestions de fonctionnalités associées en fonction de ce que vous recherchez. Gardez les yeux sur la route : le nouveau moniteur de conduite de Digital Wellbeing garde une trace de l’utilisation de votre téléphone en conduisant. Vous recevrez des rapports sur l’utilisation que vous avez faite de votre téléphone et sur les applications que vous avez utilisées. Ignorer une alarme une seule fois : envie de dormir ? Vous pouvez désormais désactiver une alarme pour une seule occurrence. Il se rallumera automatiquement après avoir été ignoré. Jour ou nuit en un coup d’œil : Vous avez un ami à l’autre bout du monde ? C’est plus facile de voir si c’est le bon moment pour les contacter. Le widget double horloge affiche désormais différentes couleurs d’arrière-plan pour chaque ville selon qu’il fait jour ou nuit. Passer des SMs aux appels : les SMs ne suffisent pas ? Appuyez sur le nom de la personne en haut de la conversation pour voir ses détails ou démarrer un appel vocal ou vidéo. Plus de résultats de recherche dans Messages : vous pouvez désormais rechercher dans vos messages des photos, des vidéos, des liens Web, etc. Les résultats sont tous filtrés afin que vous puissiez accéder directement à ce que vous recherchez. Recherche plus facile dans les fichiers : trouvez le fichier que vous recherchez, même s’il y a une faute de frappe ou si le nom ne correspond pas exactement. La zone Fichiers récents a également été étendue pour vous aider à localiser rapidement les fichiers que vous avez utilisés ou reçus récemment. Panneaux Edge améliorés : gardez votre application actuelle en vue tout en utilisant les panneaux Edge. Le flou a été supprimé pour vous aider à en voir plus à la fois. Certaines applications devront être mises à jour séparément après la mise à niveau de One UI 4.1.



Le journal des modifications pour le Galaxy F12 n’est pas encore disponible, mais vous pouvez vous attendre à la même chose sur le Galaxy F12, à l’exception de certaines fonctionnalités. Si vous possédez le Galaxy F12 ou F42, vous pouvez vérifier les nouvelles mises à jour en vous rendant dans Paramètres> Mises à jour logicielles.

Si vous n’avez pas reçu la mise à jour via OTA, vous pouvez également mettre à niveau manuellement votre smartphone vers la nouvelle mise à jour à l’aide d’outils tels que l’outil Frija, l’outil SamFirm, l’outil Samsung Firmware Downloader.

