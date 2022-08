Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro auraient déjà une date de présentation

Selon le célèbre leaker Jon Prosser, la nouvelle génération de produits phares de Google, les Pixel 7 et 7 Pro, arrivera sur le marché le 13 octobre.

Dans le passé Google I/O 2022, la société Mountain View a annoncé ses nouveaux terminaux de franchise pour 2022, les Google Pixel 7 et 7 Pro, et au cours des derniers mois, plus de détails sur les nouveaux produits phares de Google ont été révélés, comme leur conception ou vos caméras.

Et bien voilà, une récente fuite vient de dévoiler la supposée date de présentation officielle des nouveaux Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

La série Google Pixel 7 verra le jour dans quelques mois

Le leaker bien connu Jon Prosser a révélé via le média Front Page Tech que les nouveaux Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront officiellement présentés lors d’un événement en ligne qui aura lieu le 6 octobre.

À partir de cette date, ils peuvent déjà être réservés, mais ce n’est que le 13 octobre que le Google Pixel 7 sera officiellement mis en vente et sera disponible à l’achat.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, les nouveaux smartphones phares de Google seront équipés de la deuxième génération de son processeur natif, un Google Tensor 2 qui sera accompagné de deux versions de 8 et 12 Go de RAM et d’autant d’autres variantes de stockage interne 128 et 256 Go.

Dans la section photographique, les deux appareils auront un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, en particulier le Samsung GN1, un capteur ultra grand angle, le Sony IMX381 et un capteur téléobjectif, le Sony IMX586 et avec un 11- Caméra frontale mégapixel équipée du capteur 3J1 de Samsung.

Google Pixel 7 et 7 Pro : fonctionnalités, prix, date de sortie et tous les détails

En ce qui concerne les prix de départ possibles des Google Pixel 7 et 7 Pro, tout semble indiquer qu’ils seront très similaires à ceux de leurs prédécesseurs et ainsi le prix du modèle de base serait d’environ 650 euros et le coût du Pro la version serait aux alentours de 900 euros.