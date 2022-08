Liste des jeux d’arcade Apple – Liste complète 2022 (mise à jour continue)

Apple Arcade regroupe des jeux mobiles amusants dans un seul abonnement mensuel. Voici la liste complète des jeux disponibles dans Apple Arcade.

La liste des jeux d’arcade Apple est mise à jour le 2 août 2022.

Au cours de la dernière décennie, les jeux sur appareils mobiles sont devenus comparables aux consoles de jeux dédiées. Les téléphones et les tablettes modernes contiennent suffisamment de puissance pour offrir de belles expériences de jeu, et pas simplement le tarif causal qui domine l’espace. Et les appareils Apple peuvent exécuter presque tous les jeux disponibles dans l’App Store. Même les joueurs de haut niveau préfèrent l’iPad aux autres appareils pour les jeux mobiles. Et quoi de mieux que d’accéder à tous les jeux en un seul endroit.

Apple Arcade est un nouveau service d’abonnement aux jeux qui donne accès à plus de 180 jeux pour iPhone, iPad, Mac et appareils Apple TV. Il en coûte 4,99 $ par mois pour toute une famille, et le premier mois est gratuit ! Ou, vous pouvez également vous abonner au pack Apple One pour un abonnement plus digne.

Jeux d’arcade Apple [2022]

Le service Apple Arcade comprend des jeux exclusifs uniquement disponibles via Apple Arcade, ainsi que des titres tiers disponibles à l’achat sur d’autres plateformes. Vous ne pouvez pas acheter séparément des jeux mis à disposition via Apple Arcade sur l’App Store, vous aurez besoin d’un abonnement pour accéder à ces jeux. Dans cet article, nous allons partager la liste des jeux Apple Arcade.

Apple a déclaré qu’il ajouterait de nouveaux jeux au service tous les mois, bien que, comme tout service d’abonnement, vous devriez également vous attendre à ce que les jeux plus anciens disparaissent (et peut-être qu’ils soient mis en vente sur l’App Store à la place). Il n’y a pas de publicité, pas de limitation de jeu et vous n’avez pas besoin d’une connexion Internet pour jouer à des jeux téléchargés via Apple Arcade.

Apple Arcade n’a pas été promu comme le Xbox Game Pass de Microsoft, mais c’est toujours une bonne affaire si vous souhaitez essayer quelque chose en dehors des jeux de console à méga budget, en particulier sur la famille d’appareils mobiles d’Apple.

Le service n’est pas un service de streaming de jeux comme PlayStation Now ou Google Stadia. Lorsque vous vous inscrivez à Arcade, vous pouvez télécharger autant de jeux que possible sur votre appareil et les exécuter en mode natif. C’est plus comparable à un service comme Netflix.

Voici les titres Apple Arcade qui valent la peine d’être joués en ce moment. Notez que même si vous ne trouverez pas ces jeux sur d’autres appareils mobiles, ou disponibles à l’achat sur l’App Store en dehors d’Apple Arcade, certains sont disponibles sur d’autres consoles de jeu dédiées et magasins PC. Peu importe le type de jeu que vous recherchez, vous le trouverez sur cette page. Passons maintenant à la liste des jeux Apple Arcade.

Un repli

L’expédition d’un monstre

Ace Attorney Trilogie HD

Interception d’agent

Tornade d’air

Alba : une aventure avec la faune

Vous tous

L’aventure d’Alto : L’esprit de la montagne

L’Odyssée d’Alto : La cité perdue

Angry Birds rechargé

Assembler avec soin

Asphalte 8 : Airborne+

Backgammon+

Fête Badland

Baldo

Base-ball balistique

Au-delà d’un ciel d’acier

Au-delà du bleu

Sports de grande envergure

Blék+

Épée sombre

Bloons TD 6+

Constructeur de pont

Beurre Royale

Carte des ténèbres

Castlevania : Grimoire des âmes

Quête de chat II

Charrua Football

Dames royales+

Échecs – Jouez et apprenez+

Fusée ChuChu ! Univers

Golf Clap Hanz

Simulateur de chantier 2+

Cuisiner la cuisine de maman !

Bosquet confortable

Crashlands

Crayola Créer et jouer

Craquements

Le cricket à travers les âges

Château de Crossy Road

Route croisée+

Coupez la corde remasterisée

Dandara Trials of Fear

Cher lecteur

Décohérence

Course de détonation

Décoloré

Disney Melee Mania

Pic Dodo

DoDonPachi Résurrection HD

Ne pas mourir de faim : édition de poche+

Doodle Dieu Univers

Caveau apocalyptique

Aux Bermudes

Sortir du Gungeon

Chevalier déchu

Fantastique

Fermez-le !

Héros débutants

Flipflop Solitaire+

Frénétique : heures supplémentaires

Frogger et les ruines grondantes

Grenouille dans Toy Town

Fruit Ninja Classique+

Guerres de Galaga

Game of Thrones : L’histoire des corbeaux

Histoire de développement du jeu+

Gear.Club Stradale

Gibbon : Au-delà des arbres

Simulateur de chèvre+

Meule

Guildes

Jeu de cartes Coeurs+

HÉROS

Hexaflip : le casse-tête d’action

Gens cachés

Auto stoppeur

foutaise

Lave chaude

Tournoi HyperBrawl

DANS LA PLUPART

ENCRES.+

Jenny Le Clue

Jetpack Joyride+

Puzzle par MobilityWare+

Cavalier Jon

Ligue du Roi II

Kingdom Rush Vengeance TD+

Rois du château

Le voyage mystérieux de Laytons

Légende du Skyfish 2

Légendes de Kingdom Rush

Les bagarres de Lego

Le voyage du constructeur Lego

Batailles Lego Star Wars

Lego Star Wars Naufragés

Réaliste

Petit Orphée

Lumen

Mahjong Titan+

Jardin collecteur

Marble It Up: Mayhem!

Chevaliers de marbre

Symphonie mentale

Mini-autoroutes

Monomaux

Histoires de chasseurs de monstres

Monument Valley+

Monument Valley 2+

Moonshot – Un voyage à la maison

Machine à meurtre et mystère

Mutazione

Mon Bowling 3D+

NBA 2K22 Édition Arcade

Nécrobariste

Cabine Néo

Neko Atsume : Collectionneur de minous+

Neversong

Prochain arrêt nulle part

Tennis extrême Nickelodeon

Ferme de cauchemar

Pas de retour à la maison

DES NOISETTES

Oceanhorn 2 : Les Chevaliers du Royaume Perdu

Corne de l’océan : donjon de Chronos

Oddmar

Opérateur 41

Étrangers

Par la route

PAC-MAN Party Royale

Foule peinte

À motifs

Pèlerins

Construction de poche +

Course Populus

Possessions.

Snooker professionnel et billard 2022+

Fléchettes Pro 2022+

Tailler+

Coup de poing Planète

Rayman Mini

Échecs vraiment mauvais +

Redout : assaut spatial

Règne rouge

Règne : au-delà

La réalité de Rosie

Roundguard

Samorost 3+

Samurai Jack : Bataille dans le temps

Coeurs sauvages de Sayonara

Grattoirs

Oups secret !

Lame de l’ombre

Shantae et les sept sirènes

Shinsekai : dans les profondeurs

Tiges de choc

Le chat de Simon – L’heure du conte

Ville de skate

Quête de coupe

Sasquatch sournois

Football sociable

Solitaire par MobilityWare+

Histoires solitaires

Soirée SongPop

Sonic Dash +

Course sonique

Au sud du cercle

Terre de l’espace

Jeu de cartes Pique+

Démons de la vitesse

parler

Tour de sort +

Explosion de flèche

Sp!ng

Créatures séparatrices

Spongebob SquarePants : Poursuite de Patty

Espion

Étoile récupérée

Star Trek : Légendes

Steven Universe : Libérez la lumière

Voiles échouées

Stèle

Commandants stellaires

Étiquette de surfeurs de métro

Sudoku Simple+

Route super impossible

Journée super bissextile

Super méga mini fête

Survie Z

Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat

Takeshi et Hiroshi

Contes de mémo

Tour enchevêtrement

Battement de Tetris

Temple Run : Aventure et casse-tête

Le complot de Bradwell

L’Atlas des Collages

Le monde enchanté

Les enfants sortent

Le dernier feu de camp

La maison bruyante : hors de contrôle

La berceuse de la vie

La Mosaïque

Le sentier de l’Oregon

L’autre côté

Le sans chemin

L’assistant du flipper

La Chambre Deux+

Les survivalistes

Choses qui se bousculent

Thumper : édition de poche+

Trois !+

teinte.

Petites Ailes+

Petits mots croisés+

Tours d’Everland

Arène tactique des transformateurs

OVNI sur bande : premier contact

Rivaux ultimes : la cour

Rivaux ultimes : la patinoire

Entraînement de distorsion

Coureurs de kart déformés

Chemin de la tortue

C’EST QUOI LE GOLF ?

Où les cartes tombent

Mondes sinueux

Wonderbox : le créateur d’aventures

Lacets de mots

Monde des démons

Club du bout du monde

Wurdweb

Fleurs sauvages

Yaga le conte folklorique de jeu de rôle

Soirée flipper zen

Zombie Rollerz : héros du flipper

Voici une liste de tous les jeux Apple Arcade actuellement disponibles sur Apple Arcade. Faites-nous savoir si nous avons raté un match. Dites-nous également à quel jeu vous jouez le plus.

