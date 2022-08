Liste des jeux Google Stadia – Liste complète 2022 (mise à jour continue)

Voici la liste mise à jour des jeux disponibles dans Google Stadia pour jouer en 2022.

La liste a été mise à jour le 2 août.

Les services de jeux en nuage existent depuis un certain temps. Alors que de nombreuses régions n’ont pas encore ce service disponible, l’un des plus favorables est Google Stadia. Même si Google Stadia n’est pas disponible partout dans le monde, nous pouvons certainement nous attendre à ce qu’il soit disponible tôt ou tard. Aujourd’hui, nous allons jeter un œil aux Liste des jeux Google Stadia.

Il existe en effet de nombreux services disponibles parmi lesquels choisir. Google Stadia semble être la meilleure option disponible, tout cela grâce à ses plans d’abonnement. Les joueurs peuvent choisir entre deux plans, un plan gratuit et un plan d’abonnement mensuel. En raison de sa popularité, de nombreux développeurs de jeux publient également des jeux sur la plate-forme Google Stadia parallèlement à ses lancements sur d’autres plates-formes dès le premier jour. Si vous avez une question comme quels jeux Google Stadia a-t-il ? puis lisez la suite pour connaître tous les jeux disponibles sur Google Stadia.

Liste des jeux Google Stadia 2022 [Updated]

Depuis, vous pouvez utiliser Google Stadia sur presque toutes les plates-formes et l’exécuter via le navigateur ou ses applications, et même le lire sur vos téléviseurs intelligents. Il est toujours bon de savoir lesquels de vos jeux préférés sont disponibles sur Google Stadia. La liste sera continuellement mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux jeux seront annoncés pour Google Stadia. Passons maintenant à la liste des jeux Google Stadia.

Une place pour les réticents

ARK : Survie évoluée

Adam Wolf

Adventure Time : Pirates de l’Enchiridion

Assassin’s Creed Libération HD

Assassin’s Creed Odyssey

Les origines d’Assassin’s Creed

Assassin’s Creed Voleur

Assassin’s Creed Voleur [Remastered]

Syndicat Assassin’s Creed

Assassin’s Creed: Unity

Assassin’s Creed Walhalla

Assassin’s Creed III : Remasterisé

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed Valhalla : L’Aube du Ragnarök

Assassin’s Creed Valhalla : circuit découverte – L’ère viking

Assassin’s Creed Édition Valhalla Ragnarök

Assassin’s Creed Valhalla édition complète

Astéroïdes : rechargés (cet automne)

L’Attaque des Titans 2 : Bataille finale

Avicii Invecteur

Porte de Baldur 3

Ben 10: voyage de puissance

Black Widow : Rechargée (à venir)

Blaze et les Monster Machines : Axle City Racers

Bloodstained : Rituel de la nuit

Feu bleu

Borderlands 3

Breakout: Rechargé (fin 2022)

Fête des gâteaux

Calicot

Céleste

Mille-pattes : rechargé

Chicken Police – Peignez-le en ROUGE!

Enfant de lumière

Refrain

Démo de chœur

Chronos : Avant les Cendres

Villes : horizons

City Legends : La Malédiction de l’Ombre Pourpre Edition Collector

Contrôler

Contrôle : édition ultime

Héroïne étoile cosmique

Crayta

Crayta : Édition Premium

Contes de Cris

Cthulhu sauve Noël

Cyberpunk 2077

Darksiders 2

Darksiders 2 : Édition Deathinitive

Darksiders 3

Darkside Detective: Un tâtonnement dans le noir

Darksiders Genèse

Bois sombre

L’aube des monstres

DC League of Super-Pets : Les Aventures de Krypto et Ace

Mort au grand jour

Mort à la lumière du jour : Sadako Rising

Carnaval de la mort

Deathrun TV

Livrez-nous la lune

Destin 2

Destiny 2 : Collection Héritage

Destiny 2 : La Reine Sorcière

Destiny 2 : La Reine Sorcière Édition Deluxe

Destiny 2 : La Reine Sorcière Deluxe + 30e Anniv. Paquet

Détruisez tous les humains

Saleté 5

DIRT 5 Year One Edition

Disco Elysium : le montage final

Condamnation 64

Perte

Destin éternel

Dragon Ball Xenoverse 2

Dragon Ball Z : KAKAROT

DRAGON BALL Z: KAKAROT Édition Deluxe

DRAGON BALL Z: KAKAROT Édition Ultime

Dragon Quest XI

Dragon Quest XI S : Échos d’un âge insaisissable

DreamWorks Dragons : L’aube des nouveaux cavaliers

DreamWorks Dragons : Légendes des Neuf Royaumes (Cet automne)

La grande aventure de DreamWorks Spirit Lucky

Dynastie Guerriers 9

DYNASTY WARRIORS 9 Empires

DYNASTY WARRIORS 9 Empires – Édition de luxe

El Hijo: Un conte du Far West

Embr

Entrez dans le donjon

Guerre élémentaire 2

Epistory – Chroniques de dactylographie

Everspace

F1 2020

Édition Guerrier Falconeer

Querelle de famille

Far Cry 3

Far Cry 3: Dragon de sang

Far Cry 4

Far Cry 5

Far Cry 6

Far Cry 6 – Joseph : Effondrement

Far Cry 6: La disparition

Far Cry nouvelle aube

Far Cry Primal

Simulateur agricole 19

Simulateur agricole 22

Fast and Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R

FIFA 21

FIFA 22

Invention

Image 2 : Creed Valley

Final Fantasy XV

Commandant du feu

Cinq nuits chez Freddy : brèche dans la sécurité

Sol Enfants

Entraîneur de football 2020

Pour l’honneur

Forclos

From Space (démo multijoueur)

Faites vos valises

Gigantosaure : le jeu

Les dieux tomberont

Golfez avec vos amis

Grille

Crasse

Sport de tir

Gylt

Simulateur de braquage

Bonjour ingénieur

Bonjour voisin

Bonjour voisin : cache-cache

Hellpoint

Tueur à gages

HITMAN – La première saison complète

Tueur à gages 2

Tueur à gages 3

Hotline Miami

Hotline Miami 2

Humain : Tomber à plat

Humanité

Cent jours : Simulateur de vinification

Cent jours – Simulateur de vinification : Napa Valley

Simulateur de chasse 2

Simulateur de chasse 2 Édition Élite

L’âge de glace : l’aventure folle de Scart

Immortels : Renyx Rising

Dans la brèche

Il est venu de l’espace et a mangé nos cerveaux

Pack de fête Jackbox 8

Jotun : édition Valhalla

Voyage sur la planète sauvage

Jugement

Just Dance 2020

Just Dance 2021

Juste danser 2022

Juste des formes et des rythmes

Katamari Demacy Reroll

Kaze et les masques sauvages

Héros Kemono

tueur reine noir

Bétail

Kombinera (Cet automne)

Kona

Lac

Lara Croft et le gardien de la lumière

Lara Croft et le temple d’Osiris

Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV

Legend of Keepers : Carrière d’un gestionnaire de donjon

Legend of Keepers: Carrière d’un gestionnaire de donjon Monsteris Strange

La vie est étrange [Remastered]

La vie est étrange : avant la tempête

La vie est étrange : avant la tempête [Remastered]

La vie est étrange : les vraies couleurs

Petit Grand Atelier

Petits cauchemars

Petits Cauchemars II

Édition complète de Little Nightmares

Mots perdus : au-delà de la page

LOL Surprise ! Naissance de BB (7 octobre)

Lumote : les chroniques du Mastermote

Rues folles

Madden NFL 21

Madden NFL 22

Mafia III : édition définitive

Les Vengeurs de Marvel

Marvel’s Avengers : Édition Endgame

Le marché de Merek

Métro 2033

Métro Exode

Metro Last Light Redux

Force de commutation puissante ! Le recueil

Monopole

La folie du monopole

Monster Boy et le royaume maudit

Monster Energy Supercross : Le jeu vidéo officiel 3

Monster Energy Supercross : Le jeu vidéo officiel 4

Monster Jam : Titans d’acier

Confiture de monstres : Titans d’acier 2

Clair de lune

Combat mortel 11

Moto GP 20

MotoGP™21

Meurtre en chiffres

Mon amie Peppa Pig

MY HERO ONE’S JUSTICE 2 pour STADIA™

Mon petit poney : une aventure maritime

Nanotale : Chroniques de frappe

NBA 2K20

NBA 2K21

Neuf à cinq

Octopathe Voyage

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : le jeu vidéo officiel

Applaudissements d’une main

Chercheur mondial ONE PIECE

Les orcs doivent mourir 3

Parias

Cavaliers

Vers l’extérieur

Trop cuit! Tout ce que tu peux manger

Pac-Man méga tunnel bataille

Panzer Dragon

Grand Prix PAW Patrol (30 septembre)

La Pat’ Patrouille Mighty Pups sauve Adventure Bay

PAW Patrol le film: Appels de la ville d’aventure

Tournée PGA 2K21

Pointe Phénix

Phoenix Point – Moteurs Kaos

PHOGS !

Pixel Junk Raiders

PJ Masks : Héros de la nuit

PUBG

Power Rangers : Bataille pour la Grille

Fête des Lapins Crétins des Légendes

Course avec Ryan Road Trip Deluxe Edition

Rage 2

Légendes de Rayman

Red Dead Redemption 2

Règne

Relique

République

Resident Evil 7 : Danger biologique

Resident Evil Village

République des cavaliers

RIDERS REPUBLIC ÉDITION DE LUXE

Riders Republic Édition Or

Riders Republic Édition Ultime

L’Ascension du Tomb Raider

Risque de pluie 2

Rock of Ages II : faire et casser

Roguebook

L’équipe de sauvetage de Ryan

Saints Row le troisième : remasterisé

Saints Row IV

Saints Row IV : réélu

Affrontement de samouraïs

Scott Pilgrim vs The World: The Game – Édition complète

Voisin secret

Sekiro : les ombres meurent deux fois

Collection Sam sérieux

Sam sérieux 4

L’Ombre du Tomb Raider

Shantae : Héros demi-génie

Shantae : La vengeance de Risky

Shantae: Risky’s Revenge – Coupe du réalisateur

Shante et la malédiction du pirate

Tireur d’élite élite 4

Spiritfarer

crachats

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté

Piles sur piles

Star Trek Prodigy : Supernova (octobre)

Star Wars Jedi : Ordre déchu

Fouille SteamWorld

SteamWorld creuser 2

Casse SteamWorld

Quête SteamWorld

Brigade étrange

Football de puissance de rue

Rues de la rage 4

Submergé : profondeurs cachées

Sundered

Super animal royal

Super Bomberman R en ligne

Superhot Mind, Contrôle, Supprimer

Survivants du Vide

Terrariums

La famille Addams : Mansion Mayhem

L’équipage 2

Le détective du côté obscur

The Darkside Detective : Un tâtonnement dans le noir

La division 2

The Elder Scrolls en ligne

The Elder Scrolls Online : marée montante

The Elder Scrolls Collection en ligne : High Isle

The Elder Scrolls Online Collection : High Isle CE

Le fauconnier

Le Falconeer : Édition Guerrier

La ville oubliée

Les jardins entre

LA MAISON DES MORTS : Remake

Le pack de fête Jackbox 6

Le pack de fête Jackbox 7

Le pack de fête Jackbox 8

La Légende des Héros : Les Sentiers de Cold Steel III

Le test de Turing

Ceux qui restent

À travers les temps les plus sombres

Panpan

Temps sur l’île aux grenouilles

TOHU

Division 2 de Tom Clancy

Point d’arrêt de Tom Clancy’s Ghost Recon

Extraction Rainbow Six de Tom Clancy

Rainbow Six Siege de Tom Clancy

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege : Voile démoniaque de l’année 7, saison 1

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege : Année 7, Saison 2 Opération Vector Glare

Pilleur de tombe

Transformateurs : champs de bataille

Transformateurs : champs de bataille [Complete Edition]

Essais en hausse

Trine 4 : Le prince cauchemardesque

Trivial Pursuit en direct ! 2

Chasseurs de trolls : les défenseurs d’Arcadie

Uno

50e anniversaire de l’ONU

Jusqu’à la fin

Valiant Hearts : La Grande Guerre

Valkyrie Chroniques 4

Chiens de garde

Chiens de garde 2

Légion des chiens de garde

Conte d’onde

Coup de vague

Bienvenue à Elk

À l’ouest de la haine

Windbound

Wolfenstein

Wolfenstein : Youngblood

World War Z: Conséquences

Vers ADM

Fête des épaves

Champs de bataille WWE 2K

Jeunes âmes

Ys IX : Monstrum Nox

Ys VIII : Lacrimosa de Dana

Zombie Army 4: Guerre Morte

Zorro : Les Chroniques

Voici la liste complète des jeux actuellement disponibles pour jouer sur Google Stadia. D’autres jeux pourraient être annoncés pour Google Stadia dans les prochains jours. Ainsi, si vous avez l’abonnement Google Stadia Pro, vous obtiendrez des jeux gratuits à conserver tous les mois.

Vous aimerez peut-être aussi – Liste des jeux disponibles dans Apple Arcade

Faites-nous savoir si nous avons raté un match. Dites-nous également à quel jeu vous jouez le plus et assurez-vous de partager cet article avec vos amis.

Vérifiez également :