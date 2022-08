La dernière version bêta de Xcode 14 corrobore l’affichage permanent à venir sur l’iPhone 14 Pro

Netcost-security.fr a révélé la semaine dernière qu’iOS 16 a déjà de nouveaux fonds d’écran prêts pour un nouveau mode toujours activé, qui devrait être l’une des nouvelles fonctionnalités clés du prochain iPhone 14 Pro. Et pour étayer ces rumeurs, la dernière version bêta de Xcode 14 indique également un affichage permanent sur l’iPhone de nouvelle génération.

Comme l’a noté le développeur iOS @rhogelleim, l’aperçu SwiftUI (qui permet aux développeurs d’interagir avec leurs projets d’application en temps réel) a désormais un nouveau comportement potentiellement lié à l’affichage permanent. Une fois que le développeur a simulé l’action d’éteindre l’écran, les nouveaux widgets de l’écran de verrouillage deviennent semi-transparents tandis que l’horloge y reste également.

La technologie toujours active permet au système de continuer à afficher certaines informations à l’écran tout en consommant très peu d’énergie de la batterie. Dans les modèles Apple Watch avec affichage permanent, l’appareil affiche le cadran de la montre même lorsque l’utilisateur n’interagit pas avec. La luminosité de l’écran est réduite et certains éléments visuels sont masqués pour économiser la batterie.

Selon les rumeurs, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront les premiers iPhones à disposer d’un affichage permanent grâce à un nouveau panneau OLED à taux de rafraîchissement variable allant de 120 Hz à 1 Hz. En comparaison, l’affichage de l’iPhone 13 Pro va de 120 Hz à 10 Hz. Alors qu’Apple pourrait théoriquement activer le mode toujours activé pour les modèles d’iPhone 13 Pro, la fonctionnalité devrait fonctionner plus efficacement avec le nouvel écran 1 Hz.

Un aperçu du mode toujours activé dans iOS 16

Comme démontré précédemment par Netcost-security.fr, certains des nouveaux fonds d’écran iOS 16 ont une version plus sombre et moins colorée intitulée « Veille », qui pourrait être utilisée lorsque l’iPhone 14 Pro est avec l’écran « éteint ». Cela se traduirait par une expérience similaire au mode toujours activé sur l’Apple Watch au lieu d’un simple écran noir avec des widgets.

Nous avons également pu corroborer que Xcode 14 beta 4 prend effectivement en charge partiellement le nouveau mode toujours activé. Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez également voir le fond d’écran par défaut d’iOS 16 dans son état « Veille » lorsque le mode toujours activé est en action.

Certains détails ne sont toujours pas clairs, comme le comportement du système avec les notifications, car cela n’a pas encore été implémenté dans le code. Les versions précédentes de la version bêta d’iOS 16 faisaient déjà allusion à un affichage permanent sur l’iPhone 14 Pro. Il existe même un mode interne qu’Apple utilise pour tester le mode toujours activé sur l’iPhone 13.

En savoir plus sur l’iPhone 14

L’iPhone 14 devrait être introduit dans quatre modèles différents. Cependant, seuls les modèles Pro auront le nouvel écran, la puce A16 Bionic et un nouvel appareil photo large de 48 mégapixels.

Selon les rumeurs, les modèles d’iPhone 14 de milieu de gamme seraient fortement basés sur l’iPhone 13 actuel, à l’exception d’avoir 6 Go de RAM au lieu de 4 Go, une batterie plus grande et une nouvelle version avec un écran de 6,7 pouces pour remplacer l’iPhone 13 mini.

Les nouveaux iPhones devraient être annoncés en septembre.

